НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -8

0 м/c,

 757мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 102,71
EUR 104,86
Загорелся туристический объект
Нашли опасное мясо в шаурме
Изнанка самого красивого села
Вспыхнул жилой дом
Кому стоит покупать квартиру
Почему не уезжают из домов-развалюх
Ярославец на Мадагаскаре
Поножовщина на Кирова
Гуляем по роскошному району
Денежные вакансии
Культура Сто оттенков синего: художница создает дорогостоящие картины из рентгеновских снимков

Сто оттенков синего: художница создает дорогостоящие картины из рентгеновских снимков

И сам процесс не секрет. Она показывает, как это делать

380
Написать комментарий

Художница Анастасия Безвершук

Источник:

Искусство многогранно, порой удивляет формами. Наши коллеги из NGS24.RU Алексей Тайганавт и Мария Ленц встретились с Анастасией Безвершук из Красноярска, художником, создающим картины из рентгеновских снимков.

Почти мастер-класс

— Смотри, вот моя архивная семейная фотография, тут мы маленькие: я и все сёстры. Это история, которая скоро исчезнет, — говорит художница Анастасия Безвершук. — Хрупкость памяти — одна из главных тем в моем творчестве.

МРТ мозга

Источник:

Заготовка под ультрафиолет

Источник:

Фото с сестрами

Источник:

Она держит в руках отпечатанный на прозрачной самоклейке скан старого фото. На усиленном контрастом негативе черные маски лиц. Обездвиженные пятна света. На белую бязь Настя наносит фоточувствительный раствор и приклеивает к ней изображение. Под ультрафиолетом — почти как в жизни — в нем проявится динамика.

Когда в Сибири нет солнца

Источник:

— Мне больше нравится делать это на солнце, оно активное, и процесс проявки занимает всего пять-восемь минут, — рассказывает Анастасия. — Сейчас под ультрафиолетовыми лампами нам понадобится двадцать.

Ультрафиолет

Источник:

Прополоскать будущую картину

Источник:

После обработки ультрафиолетом Анастасия тщательно полоскает ткань под проточной водой. Выжимает и вешает сушиться. Первый этап работы закончен. Дальше предстоит вышить изображение бисером.

Фото на бязи

Источник:

Убрать химикаты

Источник:

Теперь фото будет сушиться

Источник:

С чего всё началось

Такой способ печати называется «цианотипия». Его изобрели в середине XIX века для светокопий чертежей и документов, теперь его любят художники. После проявки монохром окрашивается в разные оттенки синего. В этом стиле изображения Настя начала работать четыре года назад.

Фото из старого дома

Источник:

— Был карантин по ковиду. Я сидела на даче, и мне хотелось найти способ запечатлеть красоту природы, растений, которые сейчас есть, а совсем скоро их уже не будет. Вот это исчезающее остановить. Фотографировать не хотелось, делать гербарии тем более, — говорит Анастасия Безвершук. — И вот тогда я нашла цианотипию. Начала, как и все, с цветочков — все их печатают, — потом перешла на архивную фотографию и рентгеновские снимки. Кто-то считает эту технику, прямо цитирую, «тупенькой». Но мне понравилось, потому что она и правда очень легкая, да.

Цианотипией увлеклась во время карантина

Источник:

Бабочки из позвонков

Источник:

— Нет ощущения, что синий цвет ограничивает в выражении?

— Да, мне говорят: «А тебе не надоел синий?» Но цианотипию можно тонировать. У синего большой спектр оттенков, а еще можно перевести в серый, в сепию, зеленый. Здесь я к цвету отношусь скорее, как к чему-то символическому. Синий цвет, что это про бесконечность, про небо, про воду и метафизические явления.

В павильоне красноярского музейного центра «Площадь Мира» Анастасия показывает одни из последних своих работ. За основу взяла МРТ и рентгеновский снимок.

Работа из МРТ

Источник:

Рентген — в искусство

Источник:

— Каждый фрагмент работы — хотя они выглядят очень одинаковыми — печатается отдельно. Всё — реальная история: взяла их у знакомых, а не то что зашла в интернет и скачала. Это важно и более честно, исследовательский подход. Близкий, потому что работаешь с настоящими людьми, а не воображаемыми источниками, — говорит художница. — Это продолжение темы хрупкости человеческого тела, хрупкости бытия и жизни. Хотя мы себе кажемся такими сильными, крепкими. Здесь я провожу аналогию с бабочкой: совершенная ее форма — и, с другой стороны, невероятная уязвимость. Интересно, что на одной из выставок про картину, сделанную на МРТ головного мозга, медики мне сказали: «Вы в курсе, что место, на которое вы пришили бабочку, врачи так и называют „бабочка“. Я этого раньше не знала… А эта снежинка из костей она тоже про хрупкость. Сама по себе снежинка имеет прочную структуру, но при этом, когда она падает нам на ладонь, тут же тает.

Подготовка к выставке

Источник:

«Родное отрезало»

До восьми лет Анастасия Безвершук жила в Казахстане, потом вместе с родителями эмигрировала в Россию. Отучилась в архитектурно-строительной академии на педагога по декоративно-прикладному искусству и пошла работать в музейный центр.

В КЦ «Площадь Мира»

Источник:

— Эмиграция очень травматичный опыт. Всё очень резко и неожиданно происходит: тебя из одного контекста берут и помещают совершенно в другой. Из моего прекрасного райского сада с яблонями мы вдруг очутились в холодной Сибири, — рассказывает Анастасия. — Всё чужое, и никаких яблок нет нигде. Последний раз на родине я была лет пятнадцать назад. Ходила вокруг нашего дома, который к тому времени уже купили другие люди. Бабушкины розы, яблони, вот это родное отрезало, оно осталось там за забором, недоступным. Гештальт такой — он только через искусство может закрыться. Эти исследования, они идут изнутри и выходят из каких-то потребностей и интересов художника. Когда я исследую тему архива, эмиграции, дома, памяти, я смотрю, какие инструменты, визуальные образы помогают раскрыть мои идеи.

Без солнца

Источник:

— В последнее время я интегрирую свои работы в объекты: в мебель, оконные рамы. Сделала чертеж своего дома по воспоминаниям. И в каждую из комнат я вписываю, что в ней было и что я помню об этом. В одной из комнат были советские часы, их бой разносился по всему дому. И ту фотографию с сестрами я интегрирую в такие же часы, она будет вместо циферблата, — говорит Настя.

Работа, встроенная в интерьер

Источник:

Свои работы Анастасия выставляет на художественных ярмарках в Москве и Петербурге. Когда-то ее картины продавались за несколько тысяч рублей, теперь в столице цены ниже шестидесяти тысяч нет.

— Дорогие, конечно, чаще всего берут в Москве и Питере, у нас предпочитают дешевле. Но демпинговать здесь не принято, и цена должна быть одна, — говорит Анастасия. — Искусство — это вообще необязательно, это не базовая потребность человека; выбирая между покушать, жить хорошо и вкладываться в искусство или изучать, конечно, люди выбирают базовые вещи. Но тем не менее искусство очень дорого стоит. Цену определяю частично я, частично рынок и те, кто продает эти работы.

Скоро новые выставки

Источник:

— У тебя дома висят на стене твои картины?

— Нет, к сожалению. Их, в принципе, немного, тех работ, которые я бы именно оставила, — прямо близких и дорогих мне. И они сейчас гастролируют по выставкам. Мне всегда кажется, что успею сделать что-нибудь, но пока на продажу, на выставки. Думаю, пока они востребованы, пусть будут там, где их спрашивают. Их же не так много, как может показаться, вроде делай там хоть по сто штук в день. На самом деле немало времени занимает идея. Да и бисером я долго вышиваю. Я теперь часто провожу мастер-классы, где обучаю этой технике. Мне, допустим, не страшно, что будет очень-очень много конкурентов, потому что главный вопрос: а что ты будешь с этой техникой делать? Цветочки печатать и фотографии — большого мастерства не надо, а какие ты идеи будешь воплощать, как использовать умение, вот это важнее.

ПО ТЕМЕ
Искусство Художник Рентген
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Тариф с попутчиком очень недоработан»: водитель такси откровенно рассказал о том, что его бесит в работе
Михаил Швалёв
Самозанятый, водитель-партнёр «Яндекс Такси»
Мнение
«Сердце стучало в ребра». Как россиянин 20 лет пил энергетики и вдруг перестал — может, последуете его примеру?
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Копай и собирай мешки бесконечно»: неравнодушная россиянка поехала волонтером в Анапу и показала масштабы трагедии без прикрас
Дарья
Мнение
Работа в −50, алкоголь и тоска по дому: нефтяник — о том, как празднуют Новый год на вахте
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление