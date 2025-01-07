Пьянство, тюрьма и закрытая психушка: трагические судьбы актеров, сыгравших сказочных принцев

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В 60–70-е в Советском Союзе снимали множество сказок, все герои в которых — писаные красавцы, которые мгновенно становились знаменитыми после выходов фильмов на экраны. Но их судьбы оказались вовсе не сказочными. Рассказываем историю трех актеров, чья жизнь, несмотря на славу, сложилась трагически.

Эдуард Изотов купался во всенародной любви после выхода сказки «Морозко» (12+), где он сыграл Иванушку. Но в 1983-м актер попал в тюрьму на три года за незаконную тогда валютную операцию — пытался обменять доллары своей супруги на рубли. Из заключения он вышел сломленным и так и не смог вернуться к прежней жизни. От переживаний у Изотова случилось несколько инсультов, от чего актеру было всё труднее двигаться и говорить. Эдуард Изотов умер в 2003 году в возрасте 66 лет в психиатрической больнице.

Алексей Катышев попал в кино волей случая — в 17 лет его заметил известный режиссер сказок Александр Роу. Но после его смерти Алексей оказался не у дел, его перестали снимать, а в обычной жизни он не смог найти свое место, заливая неудачи алкоголем. Актер умер в 57 лет и к концу своей жизни уже совсем ничем не напоминал сказочного принца.