«Думал, когда я помру, чтобы выспаться?»: актер Садальский рассказал, как работал на ярославском заводе

Актер Станислав Садальский на днях побывал в Ярославле Источник: stas.sadalskiy / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Актер Станислав Садальский недавно побывал проездом в Ярославской области — он сейчас путешествует на теплоходе по волжским городам. Впечатление от региона у звезды сложилось неоднозначное. Ему очень понравились Рыбинск и Тутаев. А вот в Ярославле актера ждало разочарование. Он был шокирован состоянием знаменитой церкви Иоанна Предтечи — той смой, которую долго печатали на тысячерублевых купюрах.

— Что может быть печальней заброшенных храмов? Грустное зрелище. Красоты невероятной и снаружи, и внутри. Последний раз капремонт здесь проводился в 1902 году, деньги на него выделил министр финансов Сергей Витте, — написал он в своих соцсетях.

Артиста шокировало плачевное состояние церкви Иоанна Предтечи Источник: stas.sadalskiy / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Мы связались со Станисловом Садальским, чтобы побольше узнать о впечатлениях, которое произвел на него регион.

— Ярославская область — это моя Родина, моя любовь на всю жизнь! — воодушевленно ответил актер.

Оказалось, что в юности он некоторое время жил в Ярославле и работал на моторном заводе.

— Мой отец очень хотел отдать меня в военное училище, а я мечтал только о театральном институте. Когда я выпустился из воронежского интерната, поехал в Москву, но там меня никуда не приняли. Я поехал в Ярославль, но и здесь меня не взяли в театральное училище, — рассказал он.

В итоге Садальский устроился на моторный завод.

— Я работал в агрегатном цехе № 1, и это было мое лучшее время. Я тогда жил на Пятерке, на улице Жукова, в коммуналке. По вечерам занимался театром и поэзией. А утром в 6 утра под гимн вставал на завод. Когда раздавался этот гимн, я думал: «Господи, когда же я помру, чтобы выспаться». И я всегда опаздывал на 5 минут. На заводе это было чудовищно. В итоге когда я снова поехал поступать в театральный, мне написали плохую характеристику: что я замечательный, но опаздываю. И когда эту характеристику прочел ректор института, он не захотел меня брать. Тогда мой учитель Григорий Конский, сказал, что научит меня не опаздывать. И я с тех пор действительно не опаздываю, всегда прихожу на 15 минут раньше, — рассказал артист порталу 76.RU.

Садальскому очень понравилось на овчинной фабрике в Тутаеве. Он рассказал, что купил себе здесь несколько курток Источник: stas.sadalskiy / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Он еще раз подчеркнул, что очень расстроен тем плачевным состоянием, в котором находится знаменитая ярославская церковь.

— Чудовищно, что храм в таком ужасном состоянии. Это наша страна, наша родина. Я ее безумно люблю. Чиновники приходят и уходят, а мы остаемся. Надо любить то место, где ты родился, — констатировал Садальский.

Кто такой Садальский и чем знаменит

Станислав Садальский — советский и российский актер театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер, заслуженный артист РСФСР, народный артист Грузии и Чувашской Республики, почетный гражданин Грузии и города Канаша в Чувашии.

Он родился 8 августа 1951 года в Чувашской АССР. Его родители были педагогами. Мать преподавала географию в школе, а отец — физкультуру в техникуме. У Садальского был младший брат Сергей. В 1958 году семья переехала в Воронеж. Когда Станиславу было 12 лет, его мать скончалась. По некоторым данным, причиной стал удар отца ей по голове — глава семьи нередко распускал руки и на супругу, и на детей. После смерти матери Станислава и Сергея определили в интернат. Там стали проявляться актерские способности будущего артиста. Он записался в театральный кружок. После выпуска из интерната Садальский попробовал поступить в театральные учебные заведения Москвы и Ярославля. Но с первого раза у него не получилось. Он устроился на Ярославский моторный завод и параллельно занимался в драмкружке при Дворце культуры имени Добрынина.

В следующем 1969 году попытка поступить в театральный институт увенчалась успехом — Садальского взяли в столичный ГИТИС. Одним из тех, кто разглядел талант в чуть неказистом и немного шепелявом парне, был его будущий педагог — Григорий Конский, ведущий артист МХАТа.