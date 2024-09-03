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Культура «Стыд и позор властям»: актер Стас Садальский возмутился отношением к культовой церкви в Ярославле

«Стыд и позор властям»: актер Стас Садальский возмутился отношением к культовой церкви в Ярославле

Звезда театра и кино рассказал о своей поездке в регион

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15 комментариев

Стас Садальский побывал в Ярославской области

Актер и шоумен Станислав Садальский побывал в Ярославской области и раскритиковал отношение власти к культурному наследию. В частности, звезду возмутило состояние церкви Иоанна Предтечи с тысячерублевой купюры.

— Что может быть печальней заброшенных храмов? Грустное зрелище. Недействующий православный храм в Ярославле, уникальный памятник архитектуры XVII века, единственный в России пятнадцатиглавый храм. Красоты невероятной и снаружи, и внутри. На стенах росписи, равных которым в мире нет, там около полутора тысяч библейских сюжетов. Работали над ними ярославские художники, в том числе и знаменитый Дмитрий Григорьев, расписывавший многие храмы на Руси, включая Архангельский собор Московского Кремля и Успенский собор Троице-Сергиевой лавры. Последний раз капремонт здесь проводился в 1902 году, деньги на него выделил министр финансов Сергей Витте… После революции храм разграбили, колокола переплавили, сделали в церкви столовую для рабочих, потом — склад зерна, потом — хранилище химикатов. Последние лет 60 в храме музей, — рассказал он в своих соцсетях.

Актер посетил церковь Иоанна Предтечи, которая распложена за Толбухинским мостом

Церковь Иоанна Предтечи поразила актера красотой и плачевным состоянием

Станислав Садальский — актер театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер. Заслуженный артист РСФСР, народный артист Грузии и Чувашской Республики, почетный гражданин Грузии, почетный гражданин города Канаша (Чувашия). Родился 8 августа 1951 года в Чувашской АССР. Интересно, что какое-то время жил в Ярославле, работал на Ярославском моторном заводе учеником токаря. В 1973 году окончил ГИТИС, после этого работал в театре «Современник», а позже и в других театрах. Сыграл немало ролей в кино. В частности, сыграл Кирпича в сериале «Место встречи изменить нельзя» (12+), корнета Алексея Плетнева в фильме «О бедном гусаре замолвите слово» (12+), прокурора в сериалах «Убойная сила» (12+) и «Убойная сила — 3» (12+).

«Мне сказали не лезть»

Актер вспомнил, что в 1990-х годах был в Ярославле на гастролях и стал свидетелем продажи иконы из храма иностранцу.

— При мне иностранец купил в этом музее старинную храмовую икону за 200 $. Тогда можно было здесь купить любую икону, на которую покажешь пальцем… Помню, я пробовал вмешаться, призвать к порядку, но мне сказали не лезть. Теперь каждый новый губер обещает реставрацию, но всё это, как поет Далида, пароле, пароле… Стыд и позор властям, Министерству культуры в первую очередь. Вместо того чтоб строить новые храмы, воскресите старые! Тем более такое чудо, как храм в Толчкове. Ведь это Ярославль, в самое страшное время, в 1612 году, он стал столицей Руси, отсюда и поговорка пошла «Ярославль-городок — Москвы уголок», — возмутился Садальский (орфография автора. — Прим. ред.).

Он добавил, что иногда в церкви служат молебны.

— Но для посещения храм открыт только с мая по октябрь. Выходные, как во многих музеях, — понедельник, вторник. И во все дождливые дни, — добавил Садальский.

Актер считает, что храм нужно восстанавливать

Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове известна далеко за пределами Ярославля, в том числе из-за размещения на тысячерублевой купюре. Каменный храм построили в XVII веке на месте старой деревянной церкви. Он считается одним из самых знаменитых произведений ярославской школы зодчества периода ее наивысшего расцвета. Службы здесь шли почти три века и оборвались в 1931 году во время правления коммунистов. Сейчас церковь находится в составе Ярославского музея-заповедника и используется как объект музейного показа. За долгие годы существования место около храма превратилось в промзону. С одной стороны от святыни располагается Толбухинский мост, с другой — завод «Русские краски». Иконы с иконостаса убрали еще в 1970-х годах. Было время, когда церковь стояла без охраны и некоторые экземпляры были похищены. В храме нет ни отопления, ни освещения, поэтому он открыт для посещений только в теплое время года. На протяжении последних лет власти обсуждают возможность реставрации объекта. По приблизительным оценкам, стоимость работ может составить около миллиарда рублей. Ярославская область рассчитывает на помощь федеральных властей в решении этого вопроса. Пока же, как сообщали «Вести Ярославль», регион за свой счет начал готовить проектно-сметную документацию для реставрации.

Зачем приехал в Ярославль

Судя по публикациям в соцсетях актера, сейчас он путешествует на теплоходе «Михаил Булгаков» по Волге. Посты из Ярославской области он публиковал с 1 по 3 сентября. Помимо столицы Золотого кольца, шоумен побывал еще в двух городах Ярославской области — Рыбинске и Тутаеве. Они, к счастью, не разочаровали Садальского.

В Рыбинске актер сфотографировался на фоне мраморной таблички на доме, где родились основатели Голливуда, американской киноакадемии, кинопремии «Оскар» братья Иосиф и Николай Шенкеры.

— Конечно же, американцы не любят говорить об этом факте, а в России мало об этом знают, — написал в своем посте Стас Садальский.

Стас Садальский на фоне памятной доски в честь основателей Голливуда

Не все знают, что братья Шенкеры родились в Рыбинске

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Стас Садальский на фоне памятной доски в честь основателей Голливуда

Также звезда посетила овчинно-меховую фабрику в Тутаеве. Актер назвал ее чудом.

— Цены смешные, качество офигительное, готовлю сани летом! — написал он в посте.

Стаса Садальского порадовала овчинно-меховая фабрика в Тутаеве

Напомним, не так давно в Ярославскую область приезжала Тина Канделаки.

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Станислав Садальский Храм Иоанна Предтечи Звезда Актер Церковь Культурное наследие
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Комментарии
15
Гость
3 сентября 2024, 14:09
ну все так, о культуре во власти не привыкли говорить, одно бабло на уме, бездари бездуховные
Гость
3 сентября 2024, 14:14
я видео смотрел-мальчишка пришёл с СВО без руки.Деньги у него вымогают и никто его не может защитить. Вот это государство?
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