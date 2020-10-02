«Ускоряли ударами»: в Ярославле вынесли приговор тюремщикам, избивавшим заключённого

— По распоряжению руководства регионального управления они прибыли в исправительную колонию № 1 для проведения обысков, — рассказали в Генеральной прокуратуре. — Во время перемещения трёх заключенных в помещение для проведения обыска обвиняемые нанесли им несколько ударов руками и ногами по туловищу.



Суд приговорил Сардора Зиябова к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Дмитрия Никитенко — к трём. Кроме того, оба на 2,5 года лишены права занимать должности в правоохранительных органах.



Сардора Зиябова взяли под стражу в зале суда, а Никитенко освободили в связи с фактическим отбытием срока.



Напомним, Зиябов и Никитенко, по версии обвинения, участвовали в жестокой расправе над заключенными — прогоняли их по коридору, «ускоряя» ударами.



— На видеозаписи, попавшей в СМИ, видно, как Никитенко наносит удар левой ногой неустановленному заключенному в область ягодиц, ускоряет заключённых, хватая их за одежду, — сказано в материалах дела.



Гособвинение считало их вину доказанной и просило для них 6 и 5 лет лишения свободы, но экс-уфсиновцы свою вину отрицали.

