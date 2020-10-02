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«Ускоряли ударами»: в Ярославле вынесли приговор тюремщикам, избивавшим заключённого

Сардору Зиябову и Дмитрию Никитенко дали реальные сроки

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Дмитрий Никитенко и Сардор Зиябов не признавали свою вину

Дмитрий Никитенко и Сардор Зиябов не признавали свою вину

В Ярославле суд вынес приговор экс-уфсиновцам по делу о пытках в колонии

Сегодня в Заволжском суде Ярославля услышали приговор ещё два фигуранта громкого дела о пытках в ярославской колонии Сардор Зиябов и Дмитрий Никитенко.

— Бывшие сотрудники исправительной колонии № 8 признаны виновными по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В ноябре 2016 года они занимали должности заместителя начальника отдела безопасности и начальника цеха Центра трудовой адаптации исправительной колонии № 8 УФСИН России по Ярославской области.

СЮЖЕТ

Пытки в колонии

— По распоряжению руководства регионального управления они прибыли в исправительную колонию № 1 для проведения обысков, — рассказали в Генеральной прокуратуре. — Во время перемещения трёх заключенных в помещение для проведения обыска обвиняемые нанесли им несколько ударов руками и ногами по туловищу.

Суд приговорил Сардора Зиябова к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Дмитрия Никитенко — к трём. Кроме того, оба на 2,5 года лишены права занимать должности в правоохранительных органах.

Сардора Зиябова взяли под стражу в зале суда, а Никитенко освободили в связи с фактическим отбытием срока.

Напомним, Зиябов и Никитенко, по версии обвинения, участвовали в жестокой расправе над заключенными — прогоняли их по коридору, «ускоряя» ударами.

— На видеозаписи, попавшей в СМИ, видно, как Никитенко наносит удар левой ногой неустановленному заключенному в область ягодиц, ускоряет заключённых, хватая их за одежду, — сказано в материалах дела.

Гособвинение считало их вину доказанной и просило для них 6 и 5 лет лишения свободы, но экс-уфсиновцы свою вину отрицали.

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пытки в колониисуд
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