«Подозревают в получении взятки от коммерсантов»: в полиции рассказали о задержанном полковнике УМВД

Полковника ярославского УМВД задержали по подозрению во взяточничестве в августе 2019 года

24 января на пресс-конференции по итогам 2019 года начальник УМВД России по Ярославской области Андрей Липилин рассказал, что ему известно о задержании полковника полиции, замначальника управления организации тылового обеспечения УМВД России по Ярославской области, начальника отдела по капитальному строительству и ремонту Евгения Терехова. Напомним, сотрудника хозяйственного блока регионального УМВД поймали в августе прошлого года прямо у серого дома. На тот момент было известно, что он подозревается во взяточничестве . Но информации по этому делу было очень мало.

— Этот сотрудник занимался тыловыми вопросами, в том числе имел отношение и к строительству нашего нового здания. Но то, что сейчас со стройкой возникли проблемы, никак не связано с деятельностью данного человека. Его подозревают в получении взятки от коммерсантов. Расследованием дела занимается Следственный комитет, —пояснил Липилин.



Сейчас Евгений Терехов находится под стражей. По решению Кировского районного суда, от 11 декабря 2019 года мера пресечения продлена ему до 16 февраля 2020 года.



Напомним, также главный полицейский Ярославской области рассказал в целом о коррупционных преступлениях в регионе и о суммах взяток.

