Мужчине перерезали горло в центре Ярославля: кто это сделал — три версии

Тем временем горожане обсуждают это преступление. На данный момент есть три основные версии случившегося.



Версия первая: умышленное нападение



Многие предполагают, что это не было нападением на случайного прохожего. То, что такое вполне вероятно, полагают и журналисты.



— Не исключено, что нападали на конкретного человека, — предположила криминальный корреспондент Галина Онучина. — Может, выслеживали специально с целью убийства, а быть может, хотели только припугнуть, подставив нож к горлу, но что-то пошло не по сценарию.



Версия вторая: жертва наркоманов



Ярославцы вспомнили, что в этом месте часто собираются компании, чтобы выпить. Пользователи соцсетей полагают, что и для наркоманов это место подходящее.



— Зачастую реакция наркозависимых людей может быть непредсказуемой, — согласились медики. — В каждой конкретной ситуации они могут вести себя как угодно, поэтому нельзя исключать, что нападение — их рук дело.



Версия третья: напали местные



Район, в котором произошло преступление, считается не самым благополучным. И третья версия случившегося связана именно с этим.

