Мужчине перерезали горло в центре Ярославля: кто это сделал — три версии

Громкое преступление в центре Ярославля — мужчине возле ЦНТИ перерезали горло. Сам пострадавший пока не может рассказать, что случилось, так как лежит в реанимации. Полицейские устанавливают подробности произошедшего.
— Каждый день, выходя на смену, я удивляюсь, на что способны люди, — рассказал работающий на местах преступлений сотрудник МВД. — Это может быть всё что угодно — от нападения наркоманов до заказного убийства. Говорить о том, что произошло, рано — следователи обязательно разберутся в случившемся.
Тем временем горожане обсуждают это преступление. На данный момент есть три основные версии случившегося.
Версия первая: умышленное нападение
Многие предполагают, что это не было нападением на случайного прохожего. То, что такое вполне вероятно, полагают и журналисты.
— Не исключено, что нападали на конкретного человека, — предположила криминальный корреспондент Галина Онучина. — Может, выслеживали специально с целью убийства, а быть может, хотели только припугнуть, подставив нож к горлу, но что-то пошло не по сценарию.
Версия вторая: жертва наркоманов
Ярославцы вспомнили, что в этом месте часто собираются компании, чтобы выпить. Пользователи соцсетей полагают, что и для наркоманов это место подходящее.
— Зачастую реакция наркозависимых людей может быть непредсказуемой, — согласились медики. — В каждой конкретной ситуации они могут вести себя как угодно, поэтому нельзя исключать, что нападение — их рук дело.
Версия третья: напали местные
Район, в котором произошло преступление, считается не самым благополучным. И третья версия случившегося связана именно с этим.
— Этот район обладает повышенной криминогенностью из-за структуры застройки, — объяснил глава ярославского отделения фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» Денис Харитонов. — Там находятся коммуналки 30-х годов коридорного типа, где наблюдается повышенная концентрация социально неблагополучных слоев населения. Трудность состоит в том, что расселить их очень сложно, никому не нужны квартиры по 14 комнат. Кроме того, место у ЦНТИ безлюдное и плохо освещённое. Обязательно нужно делать там благоустройство: озеленение, побольше освещенности. Например, сейчас площадка у ЦНТИ — просто клочок земли, можно было бы разместить там качели. Чем более людным и освещенным будет это место, тем меньше будет вероятность совершения преступлений там в будущем.
Напомним, вчера поздно вечером в Ярославле возле ЦНТИ напали на 60-летнего мужчину и перерезали ему горло. Как рассказал источник 76.RU, прохожие уверяют, что на пострадавшего напали сзади.