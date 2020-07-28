В центре Ярославля мужчине перерезали горло

Вчера вечером в Ярославле возле ЦНТИ кто-то напал на 60-летнего мужчину и перерезал ему горло. Как рассказал источник 76.RU, случайные прохожие уверяют, что на пострадавшего напали сзади. Это произошло возле лестницы, ведущей на нижний ярус Волжской набережной.
— В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в Управлении МВД России по Ярославской области.
Известно, что пострадавший не смог рассказать полицейским, что произошло — он пока не может разговаривать.
— Его состояние оценивается как стабильно тяжёлое, — сообщили врачи ярославской клинической больницы скорой помощи имени Соловьёва. — Сейчас он находится в реанимации на искусственной вентиляции лёгких.
Медики говорят, что травмы у пострадавшего тяжёлые и если бы прохожие оперативно не вызвали скорую и полицию, то мужчина мог бы умереть на месте.