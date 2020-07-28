28 июля вторник
СЕЙЧАС +25°С
usd 71.58
eur 83.78
СрочноПерекроют крупный проспект

Все новости

Все новости
Криминал

В центре Ярославля мужчине перерезали горло

Что известно о громком происшествии к этому часу

774
3Обсудить

Поделиться

Прохожие, увидев истекающего кровью мужчину, вызвали полицию и скорую помощь

Прохожие, увидев истекающего кровью мужчину, вызвали полицию и скорую помощь

Вчера вечером в Ярославле возле ЦНТИ кто-то напал на 60-летнего мужчину и перерезал ему горло. Как рассказал источник 76.RU, случайные прохожие уверяют, что на пострадавшего напали сзади. Это произошло возле лестницы, ведущей на нижний ярус Волжской набережной.

— В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в Управлении МВД России по Ярославской области.

На мужчину напали возле здания ЦНТИ на проспекте Ленина

На мужчину напали возле здания ЦНТИ на проспекте Ленина

Известно, что пострадавший не смог рассказать полицейским, что произошло — он пока не может разговаривать.

— Его состояние оценивается как стабильно тяжёлое, — сообщили врачи ярославской клинической больницы скорой помощи имени Соловьёва. — Сейчас он находится в реанимации на искусственной вентиляции лёгких.

Медики говорят, что травмы у пострадавшего тяжёлые и если бы прохожие оперативно не вызвали скорую и полицию, то мужчина мог бы умереть на месте.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

криминалнападение
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!