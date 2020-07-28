В центре Ярославля мужчине перерезали горло

Вчера вечером в Ярославле возле ЦНТИ кто-то напал на 60-летнего мужчину и перерезал ему горло. Как рассказал источник 76.RU, случайные прохожие уверяют, что на пострадавшего напали сзади. Это произошло возле лестницы, ведущей на нижний ярус Волжской набережной.



— В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в Управлении МВД России по Ярославской области.

