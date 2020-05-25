25 мая Красноперекопский районный суд Ярославля вынес приговор по уголовному делу о взятках бывшему заместителю главы администрации Игорю Соколовскому. Он работал в администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов. В отношении экс-чиновника возбудили два уголовных дела: за серию мелких взяток и за одну крупную. Мелкие взятки он брал с предпринимателей за содействие в разных вопросах, а деньги просил под предлогом благотворительности, якобы на благоустройство территории района.

— Приговором суда Игорь Соколовский признан виновным в совершении преступлений — шесть эпизодов по статье за получение должностным лицом взятки и один эпизод за получение взятки в крупном размере. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать руководящие должности на 5 лет.