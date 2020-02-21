Попросил онколога перед заседанием: в Ярославле начался суд над организаторами пыточной в колонии

14 обвиняемых и 14 адвокатов — сегодня в Дзержинском районном суде начнут рассматривать уголовное дело о пытках в колонии
По трём из ним идёт отдельное производство.
— Все 14 человек, что сегодня на скамье подсудимых, проходят по делу избиения Евгения Макарова, — сообщает из суда корреспондент 76.RU Михаил Контуев. — Один из подсудимых Иван Калашников ещё до суда заявил, что ему нужен врач-онколог.
Что будет сегодня на суде? Об этом рассказала адвокат Евгения Макарова.
— Пока рано говорить о наказании. Сегодня будет только оглашаться обвинительное заключение, — рассказала Ирина Бирюкова. — Мы ждём справедливого наказания для каждого, чтобы оно было разное, в зависимости от того, кто что совершил в этом деле, суд не будет грести всех под одну гребёнку.
Те, кто будет сегодня в суде слушать обвинение, уже рассказывали на заседаниях, что пытали осужденного для «усиления боли». Ещё один фсиновец раскрыл правду о порядках на зоне. Фигурантам дела грозит от 3 до 6 лет лишения свободы. Кто-то ждёт суда в СИЗО, кто-то под домашним арестом.