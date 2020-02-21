Попросил онколога перед заседанием: в Ярославле начался суд над организаторами пыточной в колонии

14 обвиняемых и 14 адвокатов — сегодня в Дзержинском районном суде начнут рассматривать уголовное дело о пытках в колонии № 1 Ярославля. Это продолжение той скандальной истории, когда в 2018 году издание «Новая газета» опубликовало видео, где толпа уфсиновцев распяла на столе заключённого Евгения Макарова. Парня били по ногам, ему выворачивали руки. Эти кадры отвратительны по своей жестокости. Только после публикации видео были задержаны и уволены 17 сотрудников колонии, подозреваемых в этом шабаше.

По трём из ним идёт отдельное производство.

— Все 14 человек, что сегодня на скамье подсудимых, проходят по делу избиения Евгения Макарова, — сообщает из суда корреспондент 76.RU Михаил Контуев. — Один из подсудимых Иван Калашников ещё до суда заявил, что ему нужен врач-онколог.

Что будет сегодня на суде? Об этом рассказала адвокат Евгения Макарова.

— Пока рано говорить о наказании. Сегодня будет только оглашаться обвинительное заключение, — рассказала Ирина Бирюкова. — Мы ждём справедливого наказания для каждого, чтобы оно было разное, в зависимости от того, кто что совершил в этом деле, суд не будет грести всех под одну гребёнку.

Те, кто будет сегодня в суде слушать обвинение, уже рассказывали на заседаниях, что пытали осужденного для «усиления боли». Ещё один фсиновец раскрыл правду о порядках на зоне. Фигурантам дела грозит от 3 до 6 лет лишения свободы. Кто-то ждёт суда в СИЗО, кто-то под домашним арестом.