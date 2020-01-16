«Для усиления боли»: как в ярославской колонии пытали заключённых. Подробности из зала суда

— Помимо ударов руками и кулаками, телесные повреждения потерпевшим подсудимыми и неустановленными сотрудниками УФСИН России по Ярославской области наносились и простыней, смоченной в воде , а для усиления болевого эффекта конец простыни был завязан в узел, — цитирует обвинительное заключение Telegram-канал «Ярославское дело».

По версии обвинения, они участвовали в жестокой расправе над заключенными — прогоняли их по коридору, «ускоряя» ударами .

Сегодня в Заволжском суде Ярославля прошёл суд по ещё двум фигурантам громкого дела о пытках в колонии. На скамье подсудимых были Сардор Зиябов и Дмитрий Никитенко — сотрудники колонии № 8.

Зиябов и Никитенко пришли в зал заседания, кажется, в неплохом расположении духа, вполне в себе уверенные.



— Мне не до конца понятно обвинение. Кто из потерпевших запечатлён на видеозаписи? Виновным не признаю. Пояснить желаю тем, что действия на видеозаписи мотивированы, произведены в соответствии с законом. У меня все, — заявил, как сообщает канал, Зиябов.

Никитенко же и вовсе отказался отвечать, признаёт ли он свою вину.

Известно, что Зиябов женат, у него есть дети. А у Никитенко нет ни жены, ни детей, жил без девушки. К делу также была приобщена характеристика Зиябова — он висел на доске почета УФСИН.

Свой вердикт суд сегодня не вынес. Будет еще допрос свидетелей и разбирательство. Следующее заседание состоится 27 января.



А один из сотрудников колонии уже получил реальный срок.

Вся история о пытках в ярославских колониях.