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Криминал Пытки в колонии

«Для усиления боли»: как в ярославской колонии пытали заключённых. Подробности из зала суда

На скамье подсудимых — сами тюремщики

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Дмитий Никитенко (слева) и Сардор Зиябов скоро услышат приговор

Дмитий Никитенко (слева) и Сардор Зиябов скоро услышат приговор

Сегодня в Заволжском суде Ярославля прошёл суд по ещё двум фигурантам громкого дела о пытках в колонии. На скамье подсудимых были Сардор Зиябов и Дмитрий Никитенко — сотрудники колонии № 8.

По версии обвинения, они участвовали в жестокой расправе над заключенными — прогоняли их по коридору, «ускоряя» ударами.

— Помимо ударов руками и кулаками, телесные повреждения потерпевшим подсудимыми и неустановленными сотрудниками УФСИН России по Ярославской области наносились и простыней, смоченной в воде, а для усиления болевого эффекта конец простыни был завязан в узел, — цитирует обвинительное заключение Telegram-канал «Ярославское дело».

Зиябов и Никитенко пришли в зал заседания, кажется, в неплохом расположении духа, вполне в себе уверенные.

— Мне не до конца понятно обвинение. Кто из потерпевших запечатлён на видеозаписи? Виновным не признаю. Пояснить желаю тем, что действия на видеозаписи мотивированы, произведены в соответствии с законом. У меня все, — заявил, как сообщает канал, Зиябов.

Никитенко же и вовсе отказался отвечать, признаёт ли он свою вину.

Известно, что Зиябов женат, у него есть дети. А у Никитенко нет ни жены, ни детей, жил без девушки. К делу также была приобщена характеристика Зиябова — он висел на доске почета УФСИН.

Свой вердикт суд сегодня не вынес. Будет еще допрос свидетелей и разбирательство. Следующее заседание состоится 27 января.

А один из сотрудников колонии уже получил реальный срок.

Вся история о пытках в ярославских колониях.

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КОММЕНТАРИИ (12)

Гость
16 янв 2020 в 20:45

До чего же зэки нежные стали. Подумаешь пинка под зад получили. Когда они били, резали ножами, почему их не судили за пытки?

Гостья
16 янв 2020 в 19:10

Я не защищаю преступников, но эти надзиратели ничем не отличаются от тех кто сидит такие же преступники. Может даже и хуже садисткие наклонности отражаются и на семье.

ваш господин
16 янв 2020 в 18:55

нелюди нарушили закон