Ярославские прокуроры прикрыли сайты, продающие липовые техосмотры

Процедура технического осмотра требует времени
Фото: Олег Каргаполов
Сотрудники прокуратуры Дзержинского района Ярославля взялись за конторы, которые через интернет продают автомобилистам диагностические карты без прохождения техосмотра.
— Под видом потенциальных покупателей мы спрашивали на этих сайтах у консультантов: «Куда нужно пригонять машину для прохождения технического осмотра?», на что получали ответ: «Никуда не нужно. Оплачиваете и получаете диагностическую карту», — рассказала старший помощник прокурора Дзержинского района Ярославля Елена Никольская.
За диагностические карты продавцы просили по 400–500 рублей. Причём обещали, что не просто выдадут бумагу, но и внесут данные в базы.
— Мы направили в суд восемь исковых заявлений о признании информации, размещённой на этих сайтах, запрещённой для распространения на территории России, — добавила Никольская.
Выяснилось, что сайты это не ярославские, их владельцы находятся в разных городах России. Диагностические карты они также продают автомобилистам по всей стране.
В этом году в России ужесточили правила прохождения технического осмотра. Подробнее — в нашем обзоре.