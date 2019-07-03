3 июля среда
СЕЙЧАС +19°С
usd 63.23
eur 71.41
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +19°С
usd 63.23
eur 71.41

Все новости

Все новости
Криминал

Ярославские прокуроры прикрыли сайты, продающие липовые техосмотры

Что будет с конторами, через которые автомобилисты приобретали диагностические карты

Поделиться

1 161
Обсудить

Процедура технического осмотра требует времени

Фото: Олег Каргаполов

Сотрудники прокуратуры Дзержинского района Ярославля взялись за конторы, которые через интернет продают автомобилистам диагностические карты без прохождения техосмотра.

— Под видом потенциальных покупателей мы спрашивали на этих сайтах у консультантов: «Куда нужно пригонять машину для прохождения технического осмотра?», на что получали ответ: «Никуда не нужно. Оплачиваете и получаете диагностическую карту», — рассказала старший помощник прокурора Дзержинского района Ярославля Елена Никольская.

За диагностические карты продавцы просили по 400–500 рублей. Причём обещали, что не просто выдадут бумагу, но и внесут данные в базы.

— Мы направили в суд восемь исковых заявлений о признании информации, размещённой на этих сайтах, запрещённой для распространения на территории России, — добавила Никольская.

Выяснилось, что сайты это не ярославские, их владельцы находятся в разных городах России. Диагностические карты они также продают автомобилистам по всей стране.

В этом году в России ужесточили правила прохождения технического осмотра. Подробнее — в нашем обзоре.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

автотехосмотр

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)