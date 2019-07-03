Ярославские прокуроры прикрыли сайты, продающие липовые техосмотры

— Под видом потенциальных покупателей мы спрашивали на этих сайтах у консультантов: «Куда нужно пригонять машину для прохождения технического осмотра?», на что получали ответ: «Никуда не нужно. Оплачиваете и получаете диагностическую карту», — рассказала старший помощник прокурора Дзержинского района Ярославля Елена Никольская.

Сотрудники прокуратуры Дзержинского района Ярославля взялись за конторы, которые через интернет продают автомобилистам диагностические карты без прохождения техосмотра.

За диагностические карты продавцы просили по 400–500 рублей. Причём обещали, что не просто выдадут бумагу, но и внесут данные в базы.



— Мы направили в суд восемь исковых заявлений о признании информации, размещённой на этих сайтах, запрещённой для распространения на территории России, — добавила Никольская.



Выяснилось, что сайты это не ярославские, их владельцы находятся в разных городах России. Диагностические карты они также продают автомобилистам по всей стране.



В этом году в России ужесточили правила прохождения технического осмотра. Подробнее — в нашем обзоре.