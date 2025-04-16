«Мама, я дроппер». Подростков массово вербуют в криминальные схемы ради банковских карт

В большинстве случаев люди не догадываются, что становятся соучастниками преступления Источник: Филлип Сапегин / E1.RU











История автомойки в Каменске-Уральском, где пытали людей, вскрыла огромную общероссийскую проблему: молодежь и подростков по всей стране массово втягивают в махинации с банковскими картами — дропперство. Подробности — в материале журналиста Е1.RU Елены Панкратьевой.

Дропперы — это посредники в различных нелегальных схемах по выводу денег с банковских карт. Они оформляют на свое имя и продают карты. Через них выводятся или обналичиваются крупные суммы.



Есть несколько видов дропперов. Обнальщики — они получают на свои карты похищенные деньги, снимают их наличными в банкоматах, передают организаторам. Заливщики — вносят наличные на свой счет, потом переводят куда скажут, так создается цепочка операций. Транзитники — им на карту переводят деньги транзитом. Эта длинная цепочка нужна, чтобы запутать следы. Также карту дроппера можно использовать для всех этих целей сразу. Вербовщиков дропперов называют дроповодами.

Что случилось на автомойке «Леон» в Каменске-Уральском Узнать Эта история стала известна всей стране 21 февраля после публикации на портале E1.RU, но случилась она еще в начале января. Вскоре после Нового года пятеро парней вывезли четырех девушек на автомойку. Этому предшествовал конфликт: 21-летний Давид Анашкин навязчиво названивал одной из девчонок. За нее заступилась подруга, попросила его больше не звонить. В результате молодые люди наговорили друг другу грубостей. За это девушек похитили и привезли на мойку, двух из них заставили раздеться, обливали ледяной водой, били, унижали, таскали за волосы. Издевательство снимали на видео — это сейчас главное доказательство в уголовном деле. Если бы не огласка в СМИ, всё спустили бы на тормозах. Изначально уголовное дело возбудили лишь по статье «Хулиганство», из-за чего мучители, скорее всего, отделались бы принудительными работами или условным наказанием. После того как вся страна узнала, что натворили парни, было возбуждено еще два уголовных дела по статьям «Похищение» и «Принуждение к действиям сексуального характера». Сейчас задержаны и арестованы шестеро подозреваемых из этой банды. Девушки оказались не единственными жертвами. До этого на автомойку возили дропперов. В Каменске-Уральском дропперство было поставлено на поток, вербовали школьников и студентов, убеждали продавать банковские карты — тех, кто хотел схитрить, тратил деньги со своей карты или, наоборот, хотел выйти из схемы, били, похищали, издевались на мойке.

Сразу после скандала с мойкой, когда все увидели видео издевательств над двумя студентками, юристу из Каменска-Уральского Юлии Майоровой, она представляет интересы одной из пострадавших девочек, начали писать жители города. Они и рассказали обо всех схемах с банковскими картами. Юлия рассказывает, что особенно впечатлила одна история с 14-летним школьником. Мама парня рассказала, как два года назад сын продал банковскую карту.

— Мама увидела, что с ребенком что-то не то, он ведет себя странно: стал агрессивен, замкнут; начала выяснять и тайком заглянула в его телефон, — рассказывает Юля. — И чуть в обморок не упала. Она увидела, какие суммы у него проходили по карте. На карте в тот момент было пять миллионов, счет заблокировали. Она тогда побежала в банк, взяла выписки, обратилась в полицию. И что же? Ее там даже слушать никто не стал, не приняли заявление.

Ей начали угрожать: «Возвращай деньги, или вырежем всю семью». Отец ребенка, ее бывший муж, ездил в банк, снимал огромные суммы частями и наличкой отвозил этим бандитам с мойки! Юлия Майорова юрист

Она до сих пор с ужасом всё это вспоминает, и никто ей не помог. Проблема огромная, взрослые даже не знают об этом. Поинтересуйтесь у своих детей, предлагали им или друзьям хоть раз продать карты, знают ли они о таком способе «заработка».

Ситуация очень опасная, новая массовая схема вовлечения в мошенничество расползается по стране. Многие родители даже не подозревают, во что ввязались их дети. А подростки не понимают всей опасности, их могут убедить, что ничего противозаконного они не делают.

А между тем это уголовно наказуемо: есть конкретные приговоры — от штрафов и условных сроков до реального лишения свободы. Наказание зависит от происхождения денег, которые прогоняли по карте дропперы. Это могут быть доходы телефонных мошенников, которые разводят людей, черный нал, деньги от продажи наркотиков и даже для финансирования террористов. Вы даже не знаете, соучастником какого преступления вы станете, просто продав свою банковскую карту.

Девушки оказались не единственными жертвами. До этого на автомойку возили дропперов Источник: родные пострадавшей девушки

Вместе с юристами и экспертами из Центробанка мы разобрали основные способы вербовки, как родителям узнать, что ребенок — дроппер, а самое главное — как выйти из этой опасной схемы.

Как вербуют в дропперы

Чаще всего дроповоды втягивают в свои схемы школьников и студентов. Обычно аферисты предлагают им несложную подработку через объявления в соцсетях, приглашения в мессенджерах, бывает, раздают листовки прямо на улицах: приглашают на работу всех желающих, без опыта, подробности сообщают позже.

Чтобы человек не заподозрил, зачем на самом деле нужны его карты и счета, мошенники используют разнообразные легенды. Пресс-служба уральского ГУ Банка России составила список самых популярных схем вербовки — некоторые действительно выглядят безобидно.

Мошенники используют разнообразные легенды Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Получи должность администратора лотереи. Человеку говорят, что он должен перечислять призовые деньги победителям розыгрыша или отправлять прибыль участникам инвестиционного проекта. Обычно организаторы дают путаные объяснения, почему не могут сделать переводы сами. Но зачастую людей, которые ищут хоть какую-то подработку, такие детали даже не интересуют. В реальности на номер счета или карты «администратора» приходят ворованные деньги. Затем их нужно переслать другим дропперам, участвующим в цепочке, или самим преступникам.

Выручи менеджера банка. Мошенники представляются банковскими сотрудниками, которым нужно выполнить план по выдаче карт. Они предлагают заработать от 1500 до 5000 рублей за то, что человек оформит карту и сразу отдаст ее сотруднику или предоставит ему доступ к онлайн-банку. За друзей, которые тоже откроют карту, дают бонус. В такие схемы легко втягиваются подростки — они могут открывать собственные карты уже с 14 лет. При этом преступникам даже не надо просить человека что-либо делать, все операции они проводят сами. Главное — завладеть картой или доступом к онлайн-банку.

Стань внештатным сотрудником полиции. Обманщики выдают себя за сотрудников полиции и убеждают человека помочь следствию. По легенде, полицейские уже нашли преступников, но хотят поймать их с поличным. Для этого доброволец должен притвориться соучастником мошенников и получить на свою карту украденные деньги, после этого деньги нужно отдать следователям. За работу гарантируют вознаграждение. Если человек хорошо себя проявит, то обещают официальное трудоустройство в МВД. Но по факту доброволец сразу становится дроппером, так как ему приходят ворованные деньги и он передает их самым настоящим преступникам.

Помоги финансовой организации обойти санкции. Злоумышленники предлагают неофициальную подработку от имени банка или брокерской компании. Говорят, что они придумали, как вернуть в Россию активы, заблокированные за рубежом из-за санкций. Им нужен человек, который примет перевод от иностранного посредника, а затем обналичит и отправит деньги по реквизитам на безопасный счет. На самом деле никакого иностранного посредника нет. Деньги снова должны перейти от жертвы обмана к мошенникам.

Верните деньги. В некоторых случаях речь даже не идет о работе. Человеку приходит на счет большая сумма, а затем ему звонит или пишет незнакомец и утверждает, что перевел деньги по ошибке. Просит вернуть их по номеру телефона или карты. На самом деле перевод приходит от жертвы, которую мошенники уже обманули. Теперь злоумышленники хотят, чтобы получатель денег перевел сумму им. Чтобы поневоле не оказаться соучастником преступления, никуда не переправляйте деньги, которые пришли к вам по ошибке. Обратитесь в свой банк и попросите сделать обратный перевод по реквизитам отправителя.

— Не соглашайтесь использовать личные счета для пересылки денег, не отдавайте карту посторонним людям и не раскрывайте им доступ к своему онлайн-банку. Добросовестный работодатель никогда о таком не попросит, — предупреждают в уральском главном управлении Банка России.

Чем еще это опасно

Помимо уголовной ответственности, участие в махинациях может обернуться чередой других проблем.

— Дроппер сам может стать жертвой обмана: у него могут украсть персональные данные и получить доступ к его онлайн-банку, — рассказали в пресс-службе Уральского главного управления Банка России. В этом случае на человека могут оформить кредит, который потом придется выплачивать.

Банки и полиция передают данные человека, засветившегося в мошеннических схемах, в единую базу, которую ведет Банк России. Она доступна каждому банку страны. Когда данные человека попадают в базу, банки блокируют все его карты, счета и доступ к онлайн-банку.

Человеку, чьи данные попали в эту базу, в будущем будет сложно воспользоваться финансовыми услугами. Наконец, если жертва мошенников подаст заявление в полицию или обратится в суд, дропперу придется вернуть деньги, которые ему перевел пострадавший, — рассказали в пресс-службе Уральского главного управления Банка России.

Как узнать, что ребенка втянули в махинации

Недавно на эту тему был принят важный закон, который призван защитить именно подростков от втягивания в преступные схемы. Теперь несовершеннолетний от 14 до 18 лет не может открыть банковский счет без согласия родителей или законных представителей.

— Банк России установил требования, по которым банки должны уведомлять родителей, если их детям в возрасте от 14 до 18 лет выдается банковская карта. Более того, родители смогут отслеживать все операции и расходы, совершаемые подростком по этому счету. Способ информирования прописывается в договоре с банком. Этот шаг Банка России направлен на усиление контроля за финансовыми операциями, — рассказал E1.RU начальник Центра защиты прав потребителей Банка России в Екатеринбурге Сергей Кокоулин.

По его словам, способ информирования прописывается в договоре с банком. Банк России усилил контроль за финансовыми операциями несовершеннолетних. Также родители могут оформить совместные СМС-уведомления, чтобы контролировать финансовые операции ребенка, — некоторые крупные банки предоставляют такую возможность.

Если жертва мошенников обратится в суд, дропперу придется вернуть деньги, которые ему перевел пострадавший. Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Эти важные изменения вступили в законную силу с 29 марта, однако екатеринбургский юрист Сергей Тетерин объясняет, что и до этого срока открытие счетов детям с 14 до 18 лет без уведомления родителей было неправомерным.

— Позиция Центробанка неоднократно высказывалась в информационных письмах. Еще в 2020 году Центробанк четко указывал, что открывать банковский счет без письменного согласия нельзя, — говорит Сергей Тетерин.

Он напомнил, что существует статья 26 Гражданского кодекса о дееспособности несовершеннолетних в возрасте с 14 до 18 лет.

— Вторая часть этой статьи регламентирует, что подростки имеют право самостоятельно вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими. И эта норма трактовалась банками, что не нужно получать согласие родителей или законных представителей. Но в Гражданском кодексе говорилось именно о вкладах, а не о банковских счетах. Это разные понятия, — говорит Тетерин.

Он отметил, что под вкладом, согласно Гражданскому кодексу, понимается депозит, когда одна сторона принимает деньги вкладчика и выплачивает проценты. То есть депозитный счет несовершеннолетний открыть вправе. Но вот открытие банковского счета несовершеннолетними в Гражданском кодексе не прописано, его нет в числе сделок, которые вправе совершать люди до исполнения 18 лет.

Все дропперы открывали и открывают карты на основании банковского счета, что в принципе было недопустимо. Хотя некоторые банки все-таки отказывались удовлетворять заявления несовершеннолетних без родителей.

Сергей Тетерин считает, что сейчас банки должны приостановить все операции по счетам несовершеннолетних, которые открыли ранее, до того как их обязали получать согласие родителей.

— Но понятно, что на деле всё по-другому. И как результат — огромное количество детей до сих пор вовлечены в дропперство, — констатирует юрист.

Впрочем, узнать о сомнительных счетах и обо всех банковских операциях ребенка возможно, и сделать это очень просто. Так, родители или законные представители могут обратиться в налоговую инспекцию, им предоставят информацию обо всех открытых счетах и операциях несовершеннолетнего. Или они могут подключить своего ребенка к своему Личному кабинету налогоплательщика.

Ваш ребенок — дроппер. Как быть?

Что делать, если вы узнали, что ваш подросток в дропперских сетях, через его карту проходили или до сих пор проходят многомиллионные транзакции — таких личных денег у него точно быть не может.

— Если ребенок стал жертвой мошенников, поговорите о случившемся открыто и честно, расспросите обо всём и ни в коем случае не ругайте его — подросток должен понимать, что может рассчитывать на помощь родителей, — советует Сергей Кокоулин. — Первое, что необходимо сделать, — заблокировать карту ребенка. Это можно сделать через онлайн-банк. Если доступа туда нет — надо идти в отделение банка.

Далее нужно записать все номера телефонов, с которых мошенники звонили или писали ребенку, и сделать скриншоты переписок. Сергей Кокоулин начальник Центра защиты прав потребителей Банка России в Екатеринбурге

С этой информацией нужно обратиться в банк и полицию и всё подробно объяснить: это поможет смягчить возможные последствия.

Однако у другого нашего собеседника — юриста Сергея Тетерина — по поводу обращения в полицию другое мнение.

— Для родителей непростая ситуация. С точки зрения этики бежать и заявлять на ребенка в полицию я бы не советовал. В первую очередь нужно написать жалобу в Центробанк как к регулятору, там указать, что такое-то банковское учреждение открыло счет несовершеннолетнему без согласия законного представителя, прошу принять меры. В дальнейшем это подстрахует родителей от возможных претензий и исков. Центральный банк, будучи регулятором, обязан провести контрольные мероприятия в отношении банков и даже наказать. Карту, конечно, заблокируют.

— Почему идти в полицию не стоит?

— Я бы не советовал идти сразу. То есть, по идее, нужно, конечно. Но вспомним ситуацию в Каменске-Уральском, то есть наши реалии… Кто будет обеспечивать безопасность ребенка?

— Хорошо, карта заблокирована. Но, допустим, на карте есть крупная сумма, организаторы преступной схемы угрожают, требуют снять деньги.

— Если есть угрозы, давление, то, конечно, нужно обращаться в полицию. Тут реальные вопросы безопасности — возможно, придется обращаться еще и в СМИ. Огласка, как мы видим по истории в Каменске-Уральском, стала самым действенным элементом защиты. Благодаря этому не замяли дело, сотрудников правоохранительных органов внимание общественности дисциплинирует.

Сергей Тетерин также высказался о судебной практике в гражданских процессах, когда несовершеннолетние дропперы и их родители попадают под судебные иски на очень крупные суммы.

Есть приговоры дропперам с реальными сроками Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Когда телефонные мошенники обрабатывают своих жертв, их вынуждают делать промежуточные транзакции на карты дропперов. И пострадавшие, узнав в ходе расследования данные счетов, через которые прошли деньги, предъявляют требования к собственникам счетов, требуя выплатить миллионы.

Вне зависимости от того, что эти деньги прошли транзитом, претензии можно предъявлять к любому, через чей счет прошли деньги. При этом родители подростка даже не догадывались о том, что происходит. Да и сами школьники также по сути оказались втянутыми в преступные схемы, не понимая последствий (см. выше, как втягивают обманом). Но деньги тем не менее взыскиваются судами.

— Возникает вопрос: можно ли родителям от этого защищаться? По моему мнению, деньги в тех процессах были взысканы с родителей, которые ничего не знали, из-за неверной линии защиты, — считает юрист. — Нужно привлекать в качестве соответчика банки.

Именно банк действовал недобросовестно, открыв счет без согласия законного представителя. Соответственно, он принял на себя все риски. Сергей Тетерин юрист

Более того, открыв счет без согласия законного представителя, банк лишил взрослого возможности контроля, отмечает Тетерин. То есть законный представитель никак не мог повлиять на ситуацию.

— У нас закон ограничивает детей в определенных правах, так как дети не могут осознавать всех последствий своих действий. И вот когда банки будут нести ответственность, тогда и будут исполняться законы, — убежден Сергей Тетерин. — Если бы банки строго следовали указаниям Центробанка как регулятора и не открывали бы счета без согласия родителей, то эти подростки бы не оказались на автомойке. Не стали бы они частью пищевой цепочки, звеном преступной схемы.

«Хоть кто-то в школах провел профилактическую беседу?!»

Судебная практика привлечения к уголовной ответственности за участие в махинациях неоднозначная, мы с ней ознакомились. Есть вступившие в силу обвинительные приговоры. А есть и случаи отмены обвинительных приговоров в кассации. У всех оправдательных решений одна аргументация: не доказан умысел, то есть дроппер не знал, что эти деньги получены преступным путем, а он сам участвует в преступлении.

— Вопрос уголовного наказания сложный и неоднозначный. Очень нужно разъяснение Верховного суда на эту тему, — говорит Сергей Тетерин. — А пока будет вот такая противоречивая правоприменительная практика.

И эти противоречия на руку вербовщикам дропперов. Вначале они говорят: «Вы не бойтесь, никакой ответственности вы не несете, скажете, не знали, для каких целей продавали карту, суды оправдывают». Сергей Тетерин юрист

А после того как человек втянут, могут, наоборот, шантажировать: обратитесь в полицию — попадете под статью, и приводить в примеры уже другие судебные решения.

Коллега Сергея Юлия Майорова, благодаря которой стало известно, насколько опасно продавать свои карты, говорит, что профилактикой среди подростков не занимаются.

— Я ни разу не слышала, чтобы была профилактическая работа на эту тему среди населения, в тех же школах, в техникумах, — говорит Юлия. — Рассказывают про телефонных мошенников, про возраст уголовной ответственности — да, это нужно. Но хоть кто-то в школах рассказал про дропперство, провел профилактическую беседу?! Да, возможно, не знали про масштабы, про опасность. Но сейчас-то знаем.

На данный момент по делу об автомойке задержано шесть человек, их обвиняют в похищении. Один из бывших владельцев мойки, хозяин пункта металлоприемки Александр Лачугин объявлен в федеральный розыск, по нашим данным, через карты дропперов проводилась нелегальная выручка за металл в его пункте, хотя, возможно, проходили деньги и более криминальные.