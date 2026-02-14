Ваш ребенок может сесть: как защитить подростков от махинаций с банковскими картами

Мошенники влезают в наши кошельки разными способами: давят, угрожают, врут. И ладно бы только нам, но они не стесняются использовать в своих схемах детей — их запугать и запутать обычно гораздо проще. Подростки все чаще становятся дропперами, причем далеко не всегда по своей воле. Мы уже публиковали мнение психолога, почему так происходит и как это предотвратить. В этот раз наши коллеги из 161.RU обратились за консультацией к юристам.

Дроппер — человек, который предоставляет свои персональные данные, документы, банковские карты или счета другим людям для проведения незаконных финансовых операций. В июне 2025 года Госдума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за передачу банковской карты третьим лицам за вознаграждение. Участникам мошеннических схем грозят не только крупные штрафы и исправительные работы, но и лишение свободы.

Мошенники вербуют молодежь

По словам юриста по цифровому праву Сергея Боровинских, в последние годы Россия столкнулась с беспрецедентным ростом вовлечения несовершеннолетних в преступные финансовые схемы. Из цифровой абстракции дропперство превратилось в реальную угрозу для целого поколения. Подростки, стремящиеся к самостоятельности и легкому заработку, стали идеальной мишенью для организованных преступных групп.

Это утверждение наглядно подтверждают цифры. Так, за 2024 год число привлеченных мошенниками подростков выросло в шесть раз по сравнению с предыдущим периодом. По данным аналитиков «Сбера», за три года количество преступлений с участием подростков-дропперов увеличилось в 74 раза. Согласно портрету, составленному Росфинмониторингом, речь идет о подростках 14–16 лет. Банки озвучивают статистику: до 60% выявленных дропперов — граждане до 24 лет.

Как защитить ребенка? Сергей Боровинских напоминает о простых, но крайне важных правилах, которые непременно нужно до него донести:

карта и ее данные (номер, CVC-код, код из СМС) — это то же самое, что ключи от квартиры, их нельзя передавать никому и никогда;

не проводить никаких операций по карте по просьбе незнакомцев. Неважно, о чем они просят: перевести, снять, принять платеж — любую финансовую операцию с участием третьего лица нужно воспринимать как стоп-сигнал;

легких денег не бывает, любое предложение заработать, просто имея карту, — мошенничество;

родителям необходимо подключить уведомления об операциях по карте ребенка. Нужно открыто и спокойно обсуждать с детьми финансовые вопросы и случаи мошенничества.

Какое наказание грозит юным дропперам?

Юрист по цифровому праву напоминает, что последствия в случае с незаконными операциями с банковскими картами могут быть разными — от гражданской ответственности до «клейма» дроппера. Но важно разделять два сценария: когда подросток стал жертвой обмана и когда он сделал это осознанно, за вознаграждение.

С 5 июля 2025 года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс (ст. 187 УК РФ), устанавливающие специальную ответственность за дропперство. За передачу банковской карты или ее данных третьим лицам для использования в преступных целях грозит штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до 3 лет. Уголовная ответственность наступает с 16 лет.

«Однако, судя по данным на конец 2025 года, реальная судебная практика по новой статье только формируется. За полгода правоохранительными органами было возбуждено 222 уголовных дела. Часто дропперов привлекают как соучастников по статье 159 УК РФ „Мошенничество“», — объясняет Сергей Боровинских.

Юрист отмечает, что главная угроза в такой ситуации — не столько уголовное дело, сколько попадание в специальную базу данных. Дело в том, что Банк России формирует базу дропперов, куда по итогам 2025 года внесли уже больше 200 тысяч человек.

Тот, кто попал в эту базу, фактически лишается доступа к банковским услугам: ему будет крайне сложно открыть счет, получить кредит или карту. В будущем, продолжает эксперт, эта информация может создать проблемы при трудоустройстве, так как службы безопасности компаний могут получать доступ к этой информации.

Адвокат Роман Алымов, специализирующийся на уголовных делах по экономическим и должностным преступлениям, говорит, что есть два варианта привлечения дроппера к уголовной ответственности.

«Первый вариант: дроп просто отдал карту или реквизиты, сам никаких операций не совершал. Тогда он привлекается за неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК). Это тяжкая статья, максимальное наказание — 6 лет лишения свободы. Но есть возможность вообще освободиться от ответственности, если активно способствовать раскрытию и добровольно сообщить о сообщниках», — комментирует 161.RU адвокат.

По его словам, активное способствование — оценочное понятие. Следствие и суд могут его не засчитать, даже если дроппер выложил всё по полной и сдал всех, кого знал.

«Но в вопросе назначения наказания суды весьма лояльны к несовершеннолетним. При грамотной защите и некоторой удаче можно обойтись без реального лишения свободы», — добавляет Алымов.

Второй вариант: когда дроппер сам совершал операции, например, переводил деньги или снимал наличные в банкомате. Тогда человека привлекут к ответственности за мошенничество (ст. 159 УК). Если сумма операций превысит 250 тысяч рублей — до 6 лет лишения свободы, если превысит 1 миллион — до 10 лет. При этом, если на момент совершения действий участнику не исполнилось 16 лет, уголовной ответственности нет.

«В моей практике было несколько случаев, когда подростка задерживали, я приезжал в отделение, подтверждал, что ему нет 16, и всё. Следственные действия заканчивались, и с напутствием „Ступай и больше не греши“ я передавал освобожденного родителям, — привел примеры из практики Роман Алымов. — Такое освобождение ни разу не безоблачная ситуация. Отсутствие уголовной ответственности не освобождает от гражданской, а именно от обязанности возместить причиненный вред. Если у подростка не хватит своих денег, эта обязанность может быть переложена на родителей».

Сохранять переписки

Доказать, что ребенок сам стал жертвой мошенника, в редких случаях возможно, но процесс этот будет очень сложным.

«Здесь играет роль своевременное обращение [в полицию]. Как только факт мошенничества раскрылся, необходимо немедленно обратиться в банк для блокировки операций и в правоохранительные органы с заявлением, — рекомендует Сергей Боровинских. — Нужно сохранить всю переписку (из игровых чатов, соцсетей, мессенджеров), скриншоты объявлений о „вакансиях“, записи разговоров (если они есть), это поможет доказать факт обмана и манипуляции».

Юрист считает, что, несмотря на принимаемые государством меры (например, запрет с 1 августа 2025 года открывать счета подросткам 14–18 лет без согласия родителей), системных профилактических мероприятий катастрофически не хватает.

В этой ситуации не помогут разовые лекции или памятки, необходимы курсы цифровой безопасности в школьной программе.