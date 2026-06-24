В Ярославле задержаны двое сотрудников регионального Министерства здравоохранения Источник: Министерство здравоохранения Ярославской области / vk.com, Ярославская областная Дума

В Ярославле арестованы двое экс-заместителей министра здравоохранения Ярославской области. Информацию подтвердил источник 76.RU.

Максим Трусов, который с 2024 по 2026 годы занимал пост первого замглавы минздрава, и экс-замминистра Наталья Гурьянова обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. По данным нашего источника, дело касается их работы в Вологодской области. Из ярославского Минздрава Гурьянова уволилась по собственному желанию 5 марта.

По части 6 статьи 290 УК РФ может грозить штраф в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности на срок до пятнадцати лет. Или же лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности.

На данный момент на сайте Министерства здравоохранения Ярославской области Максим Трусов не указан как сотрудник.

В Ярославской области не указаны замы и. о. министра здравоохранения Источник: Министерство здравоохранения Ярославской области

До работы в Ярославле Наталья Гурьянова занимала пост начальника управления организации медицинской помощи и профилактики департамента здравоохранения Вологодской области. Максим Трусов там же работал заместителем начальника департамента здравоохранения, много ездил по региону, контролировал работу районных медучреждений.

Трусов последний раз появлялся в соцсетях неделю назад. 30 мая он выкладывал на личной странице информацию о проведении акции «Шаг здоровья» в День города в Ярославле.

В 2023-м Максима Трусова наградили благодарственным адресом за личный вклад в восстановление объектов инфраструктуры и обеспечение жизнедеятельности населения города Алчевска Луганской Народной Республики Источник: Минздрав Вологодской области / Vk.com