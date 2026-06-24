НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

5 м/c,

зап.

 750мм 49%
Подробнее
2 Пробки
USD 74,77
EUR 85,18
Ждать ли дефицита бензина?
Проблема с деревьями
Кому делегировать бизнес-процессы?
Что сейчас с бензином в Ярославле
Где в Ярославле жить хорошо?
Вырастут выплаты депутатам
Главное о ночных налетах
Афиша театрального фестиваля
Афиша на неделю
Криминал В Ярославле арестованы двое экс-заместителей министра здравоохранения

В Ярославле арестованы двое экс-заместителей министра здравоохранения

Что известно об уголовном деле

322
В Ярославле задержаны двое сотрудников регионального Министерства здравоохранения | Источник: Министерство здравоохранения Ярославской области / vk.com, Ярославская областная ДумаВ Ярославле задержаны двое сотрудников регионального Министерства здравоохранения | Источник: Министерство здравоохранения Ярославской области / vk.com, Ярославская областная Дума

В Ярославле задержаны двое сотрудников регионального Министерства здравоохранения

Источник:

Министерство здравоохранения Ярославской области / vk.com, Ярославская областная Дума

В Ярославле арестованы двое экс-заместителей министра здравоохранения Ярославской области. Информацию подтвердил источник 76.RU.

Максим Трусов, который с 2024 по 2026 годы занимал пост первого замглавы минздрава, и экс-замминистра Наталья Гурьянова обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. По данным нашего источника, дело касается их работы в Вологодской области. Из ярославского Минздрава Гурьянова уволилась по собственному желанию 5 марта.

По части 6 статьи 290 УК РФ может грозить штраф в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности на срок до пятнадцати лет. Или же лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности.

На данный момент на сайте Министерства здравоохранения Ярославской области Максим Трусов не указан как сотрудник.

В Ярославской области не указаны замы и.&nbsp;о. министра здравоохранения | Источник: Министерство здравоохранения Ярославской областиВ Ярославской области не указаны замы и.&nbsp;о. министра здравоохранения | Источник: Министерство здравоохранения Ярославской области

В Ярославской области не указаны замы и. о. министра здравоохранения

Источник:

Министерство здравоохранения Ярославской области

До работы в Ярославле Наталья Гурьянова занимала пост начальника управления организации медицинской помощи и профилактики департамента здравоохранения Вологодской области. Максим Трусов там же работал заместителем начальника департамента здравоохранения, много ездил по региону, контролировал работу районных медучреждений.

Трусов последний раз появлялся в соцсетях неделю назад. 30 мая он выкладывал на личной странице информацию о проведении акции «Шаг здоровья» в День города в Ярославле.

В 2023-м Максима Трусова наградили благодарственным адресом за личный вклад в восстановление объектов инфраструктуры и обеспечение жизнедеятельности населения города Алчевска Луганской Народной Республики | Источник: Минздрав Вологодской области / Vk.comВ 2023-м Максима Трусова наградили благодарственным адресом за личный вклад в восстановление объектов инфраструктуры и обеспечение жизнедеятельности населения города Алчевска Луганской Народной Республики | Источник: Минздрав Вологодской области / Vk.com

В 2023-м Максима Трусова наградили благодарственным адресом за личный вклад в восстановление объектов инфраструктуры и обеспечение жизнедеятельности населения города Алчевска Луганской Народной Республики

Источник:

Минздрав Вологодской области / Vk.com

В апреле 2026-го был задержан Вячеслав Коробейников, ныне бывший заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области. Его подозревают в получении взятки в 270 тысяч рублей во время работы в Челябинской области.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Взятка Минздрав Арест Вологодская область
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
21 минута
Коррупция это рак и от дал метастазы за эти десятилетия во все места, это уже каркас системы?
Гость
19 минут
Перемещают из региона в регион организаторов здравоохранения ,а толку - ноль. Коррупция и повышенная смертность вместо итога.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не пытаются включить голову»: как ИИ ломает систему образования — мнение учительницы
Анна
Мнение
Тонкая материя искусства: о чем получился фильм «Мать Мария» с Энн Хэтэуэй и стоит ли его смотреть
Кирилл Титов
Мнение
«Тебя сканируют везде»: почему в Китае невозможно потеряться и как там живут без наличных — опыт туристки
Ирина Катигарова
Предприниматель
Мнение
«Экономлю на одежде». Чтобы заработать 180 тысяч в месяц, врач трудится без выходных — история его трат
Андрей
Мнение
Как писать тексты без ошибок? 5 правил для тех, кто не помнит школьную программу
Евгения Горина
Преподаватель и мама двоих детей
Рекомендуем