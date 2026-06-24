В Ярославле арестованы двое экс-заместителей министра здравоохранения Ярославской области. Информацию подтвердил источник 76.RU.
Максим Трусов, который с 2024 по 2026 годы занимал пост первого замглавы минздрава, и экс-замминистра Наталья Гурьянова обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. По данным нашего источника, дело касается их работы в Вологодской области. Из ярославского Минздрава Гурьянова уволилась по собственному желанию 5 марта.
По части 6 статьи 290 УК РФ может грозить штраф в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности на срок до пятнадцати лет. Или же лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности.
На данный момент на сайте Министерства здравоохранения Ярославской области Максим Трусов не указан как сотрудник.
До работы в Ярославле Наталья Гурьянова занимала пост начальника управления организации медицинской помощи и профилактики департамента здравоохранения Вологодской области. Максим Трусов там же работал заместителем начальника департамента здравоохранения, много ездил по региону, контролировал работу районных медучреждений.
Трусов последний раз появлялся в соцсетях неделю назад. 30 мая он выкладывал на личной странице информацию о проведении акции «Шаг здоровья» в День города в Ярославле.
В апреле 2026-го был задержан Вячеслав Коробейников, ныне бывший заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области. Его подозревают в получении взятки в 270 тысяч рублей во время работы в Челябинской области.