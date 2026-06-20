Неизвестные на машине открыли стрельбу по прохожим — среди жертв есть подростки

На месте работают оперативные службы Источник: Chitown_Crime_Chasers / X

Неизвестные открыли стрельбу по толпе в Чикаго, США. Пострадали не менее 13 человек. Об этом сообщает телеканал АВС со ссылкой на полицию города.

По данным издания, происшествие случилось в квартале Принстон-парк. Среди пострадавших люди от 17 до 47 лет, их госпитализировали.

«Вечером на южной стороне города двое, стрелявших из проезжающего автомобиля, ранили по меньшей мере 13 человек», — говорится в сообщении телеканала.

Источник: Chitown_Crime_Chasers / X Источник: Chitown_Crime_Chasers / X

АВС уточняет со ссылкой на следователей, что красный внедорожник подъехал к большой толпе, и двое, находившихся в машине, открыли огонь. После этого неизвестные скрылись с места происшествия. Сейчас на месте работают экстренные службы и полицейские. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.