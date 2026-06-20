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Неизвестные на машине открыли стрельбу по прохожим — среди жертв есть подростки

Стрелки скрылись с места ЧП

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На месте работают оперативные службы | Источник: Chitown_Crime_Chasers / XНа месте работают оперативные службы | Источник: Chitown_Crime_Chasers / X

На месте работают оперативные службы

Источник:

Chitown_Crime_Chasers / X

Неизвестные открыли стрельбу по толпе в Чикаго, США. Пострадали не менее 13 человек. Об этом сообщает телеканал АВС со ссылкой на полицию города.

По данным издания, происшествие случилось в квартале Принстон-парк. Среди пострадавших люди от 17 до 47 лет, их госпитализировали.

«Вечером на южной стороне города двое, стрелявших из проезжающего автомобиля, ранили по меньшей мере 13 человек», — говорится в сообщении телеканала.

Источник: Chitown_Crime_Chasers / XИсточник: Chitown_Crime_Chasers / X
Источник:

Chitown_Crime_Chasers / X

Источник: Chitown_Crime_Chasers / XИсточник: Chitown_Crime_Chasers / X
Источник:

Chitown_Crime_Chasers / X

АВС уточняет со ссылкой на следователей, что красный внедорожник подъехал к большой толпе, и двое, находившихся в машине, открыли огонь. После этого неизвестные скрылись с места происшествия. Сейчас на месте работают экстренные службы и полицейские. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее похожий случай произошел недалеко от места проведения фестиваля Old West End в США. Неизвестные открыли стрельбу по людям, пострадали несколько человек. Один из очевидцев события рассказал, что гулял на празднике, когда услышал выстрелы. После этого, по словам мужчины, на месте проведения мероприятия началась паника.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Стрельба Полиция Чикаго Подросток Больница
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Комментарии
1
Гость
28 минут
Какое нам дело до какой то стрельбы в другой стране?
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Гость
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