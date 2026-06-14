Сведения о долгах, болезнях и семейных проблемах оказались в сети: как это стало возможным

Мошенники придумали новые схемы для обмана россиян Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Люди стали чаще обращаться за советами к ботам-«предсказателям» и подобным сервисам в Telegram, ВКонтакте и других мессенджерах. Пользователи делятся проблемами, ищут поддержки в трудные моменты, однако на деле получают не помощь, а компрометирующие данные в руках мошенников.

Россияне начали активно использовать чат-боты на тему ИИ-эзотерики. Они платят за гадания, натальные карты и другие персональные прогнозы не подозревая, что раскрывают подробности личной жизни посторонним. Данные попадают к злоумышленникам, а те используют их для вымогательства, обмана или даже физического давления.

«Пользователь приходит узнать судьбу, а выкладывает боту семейные конфликты, сексуальные проблемы, страхи, долги, заболевания и переживания. Для мошенника это золотая жила. Люди рассказывают „оракулу“ то, что не рассказывают родственникам», — прокомментировал эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский.

Схема выглядит следующим образом. Человек заходит в бесплатный бот или требующий внести символическую сумму за «расклад на неделю» сервис. Но как только пользователь начинает вводить личные данные, автоматически активируется их сбор. Информация попадает к разработчикам. Нечистые на руку продают базы третьим лицам, в том числе тем, кто занимается целевым шантажом.

Эзотерика часто привлекает доверчивых людей, которые обладают слабым аналитическим мышлением, пишут «Известия». Рискуют попасть в зависимость от мошенников именно те, кто готов искать ответы в мистических практиках.

По оценкам экспертов, оборот «астроботов» в России превысил 50 миллионов рублей в месяц. Уже сегодня встречаются люди, которые считают чат-ботов духовными наставниками, отправляют им сведения для диагностики здоровья, финансового анализа «вибраций рынка» и решения семейных проблем.