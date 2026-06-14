«Ничего вашего тут не осталось». Бизнесмен доверился жене и, пока сидел в колонии, лишился имущества на сотни миллионов

Сейчас Игорь старается двигаться исключительно в правовом поле Источник: Евгений Кошек / E1.RU

Бизнесмен из города Берёзовского Свердловской области Игорь Суханов 11 лет провел в колонии за убийство своего делового партнера, а когда вышел, то узнал, что всё его имущество и все фирмы оказались в руках бывшей сожительницы Евгении Б. После того как Игорь попросил вернуть ему предприятие, правоохранители вызвали его «для профилактики» и сломали нос.

Суханов провел собственное расследование и выяснил, что для перехода прав использовались фирмы-клоны, а его подпись кто-то подделывал. Он написал заявления в полицию, Следственный комитет, прокуратуру и подал иск в суд.

Подробности истории, в которой сплелись любовь и ненависть, бизнес и борцы с преступностью — в материале E1.RU.

Бизнес и убийство

«В 2007 году я организовал общество с ограниченной ответственностью „Гидроспецмонтаж“. Занимался я на тот момент внесением изменений в конструкцию транспортного средства: мы устанавливали манипуляторы на КАМАЗ и подобные вещи. Лицензия была. В 2008-м мне в Берёзовском выделили земельный участок на строительство автокомплекса. Я построил там ангар, офисное помещение, котельную, пристрой и так далее. Бизнес работал», — вспоминает Игорь Суханов.

В 2013 году владельца бизнеса осудили за убийство своего финансового управляющего Александра Забелина. Между мужчинами возник конфликт на фоне ревности, связанный с бизнесом.

«Я заподозрил, что он у меня воровал денежные средства. Произошла ссора, в ходе которой он мне сказал, что якобы моя сожительница вместе с ним снимает квартиру и тудым-сюдым, на что потом в суде были предоставлены документы. Получается, что тут сложились злость и ревность», — объясняет сам Игорь.

Как стало известно в ходе суда, Суханов поругался с Забелиным 2 июня 2013 года в рабочем кабинете на базе предприятия в Западной промзоне Берёзовского. В ответ на ругань Суханова Забелин бросил в него пенал с письменными принадлежностями. Суханов ударил партнера в лицо, тот потянулся к кобуре на поясе, где носил травматический пистолет. Бизнесмен опередил своего подчиненного, успев схватить нож и несколько раз ударить его. Забелин выронил оружие на пол, Суханов подобрал пистолет и выстрелил в компаньона. Смерть Забелина наступила от ножевых ранений. После этого Суханов спрятал тело и оружие в котлован на территории предприятия и засыпал с помощью экскаватора. Затем он угнал Opel Astra и забрал пять миллионов рублей, принадлежавших убитому. Бизнесмен спрятал все улики и продал машину, но, когда тело нашли, сознался под тяжестью доказательств.

За это преступление Игорь Суханов получил 11 лет 4 месяца колонии. Он отсидел от звонка до звонка весь срок и вышел 28 февраля 2025 года, получив за это время около 20 поощрений и несколько взысканий.

«Сожительница первые 1,5 года поддерживала меня, потом перестала. Но я зла не держал. Все эти годы меня поддерживала мысль, что я выйду и увижу нашего ребенка, снова займусь бизнесом», — говорит Игорь.

«Ничего вашего тут уже нет»

«Приезжаю я в город Берёзовский на адрес своей организации, к бывшей своей сожительнице, а она мне заявляет: „Вы здесь, молодой человек, не имеете никаких прав“. Заявила, что ничего моего тут нет, все претензии в судебном порядке. Я сказал: „Ладно“. Разговор был корректный, без угроз», — вспоминает Суханов.

Аудиозапись разговора имеется в распоряжении редакции. На ней действительно нет угроз, а доводы сторон (в сокращенном виде) приводим ниже.

Игорь Суханов и его представители: Меня интересует база, которую я построил и [которую] вы переписали на себя. Я ее строил и оставлял для семьи. Я хочу, чтобы моя база осталась моей. Я ее построил и бизнес здесь вел я, а вы были бухгалтером, Евгения Анатольевна. Какие были ваши финансовые вложения? Откуда у вас она взялась? Я вкладывал в семью (у двоих есть общий ребенок. — Прим. ред.). Двенадцать лет вы извлекали из базы прибыль, без учета того, что использовали и продали и другое мое имущество (участок, мотоциклы, машины, деньги из сейфа). Даже если посчитать, что это совместно нажитое имущество, то где моя часть?

Евгения Б.: Вы меня оставили с долгами и проблемами. Всё ваше имущество пошло на оплату долгов. За 12 лет ничего вашего тут не осталось. Если есть какие-то претензии ко мне, то давайте решать вопрос в правовом поле. Всё сделано в рамках закона. У меня сейчас есть все документы. Я не обязана перед вами оправдываться.

Концовку разговора можно послушать тут.

Игорь не смог убедить бывшую сожительницу вернуть имущество Источник: читатель E1.RU

«Сначала избивают, потом берут объяснение»

После разговора Игорю Суханову неожиданно позвонили сотрудники полиции из отдела по борьбе с организованной преступностью и вызвали в Екатеринбург, хотя дело происходило в Берёзовском.

«Я приезжаю туда 6 марта 2025 года, они меня сначала избивают, потом берут объяснение. Я предоставляю аудиозапись. Оказалось, Евгения написала на меня заявление, что я приехал на базу и угрожал ей. Когда подтвердилось, что этого не было, меня отпустили. Я думаю, это связано с тем, что директором у нее сейчас работает жена одного из сотрудников [полиции]», — полагает бизнесмен.

По словам Игоря, его били люди в масках в присутствии оперативников. В отделе он подписал бумагу, что не имеет претензий к правоохранителям, а потом поехал в больницу и снял побои, после чего написал заявление на нападавших.

«Остались синяки, сломанный нос, следы электрошокера. Без всяких разговоров сначала поколотили. Видимо, взяли мои бывшие „заслуги“ — то, что я отсидел, — и начали с таких мероприятий. После моих объяснений они меня просто отпускают. У меня целая папка заявлений по этому поводу и ответов на них, но толку никакого. Просто гоняют документы между собой, из Берёзовского в Екатеринбург и обратно», — жалуется Игорь Суханов.

Из ответов следует, что полиция и следователи проводили проверку и выносили отказ в возбуждении дела.

Источник: читатель E1.RU Источник: читатель E1.RU

Источник: читатель E1.RU

Расследование

После того как Суханов попал в колонию, компания была ликвидирована из-за непредоставления отчетности, а бывший бухгалтер Евгения Б. получила всё имущество как физическое лицо, став единственным владельцем.

«Выйдя на свободу, я начал собирать и оформлять документы. Очень долго всё собирал. Мне отказывали, пришлось обращаться в прокуратуру», — вспоминает бизнесмен.

В ходе расследования он выяснил странные вещи. Договоры о переходе аренды участка к другому владельцу заключались не с фирмой «Уралгидроспецмонтаж», где он был единственным участником, а с другой компанией с таким же названием, но другим ИНН, где директором была Евгения. Клон образовали через несколько лет. Также на некоторых документах есть подпись Суханова с признаками подделки.

«Было вынесено прокурорское решение, что усматриваются возможные противоправные действия. Все материалы перенаправили в полицию — и опять всё, тишина. Я предполагаю, что был подлог документов, подделка подписи. И еще важный момент: на тот момент земельный участок стоил несколько миллионов, а его провели по бумагам за сумму в десятки раз меньше», — говорит Игорь.

Все эти доводы он изложил в заявлении в прокуратуру. Материалы направили в ОМВД «Берёзовский», но в конечном счете всё затихло, никакого дела не возбудили.

Прокуратура обнаружила возможные противоправные действия Источник: читатель E1.RU

«Я был единственным учредителем своей организации ООО „Гидроспецмонтаж“. В 2016-м предприятие мое было закрыто. Я не мог, сидя в колонии, переписать имущество или доверенность на другого человека. Без разрешения начальника колонии мне просто не позволили бы даже нотариуса провести», — объясняет Игорь.

Цена спорного имущества, по его приблизительным расчетам, превышает 150 миллионов рублей.

«Они сейчас понимают, что к уголовной ответственности я их не могу привлечь, потому что после совершения преступления прошло десять лет. Все эти годы моя бывшая сожительница извлекала прибыль. Я просто хочу сейчас вернуть свое имущество — то, что я создавал и строил», — рассказал E1.RU Игорь Суханов.

Иск в суд

Бывший владелец подготовил исковое заявление в суд и попросил арестовать имущество в рамках обеспечительных мер.

В исковом заявлении Суханов просит признать ничтожными сделки купли-продажи земельного участка и расположенных на нем объектов незавершенного строительства по адресу Берёзовский, Западная промзона, 7а, то есть там, где был расположен его автосервис ООО «Гидроспецмонтаж».

В иске бизнесмен пишет, что в документах подделаны его подписи, сделки совершались с клоном организации «Гидроспецмонтаж» от 2009 года с другим ИНН, директором которого являлась Евгения Б. (в оригинальной фирме от 2007 года единственным владельцем был Суханов).

Отрывок из искового заявления Источник: читатель E1.RU

«Ответчик достоверно знала, что у организации-клона, учредителем и директором которой она являлась, не было права аренды земельного участка, права собственности на объекты незавершенного строительства и исключительного права на выкуп земельного участка без аукциона. Участок кадастровой стоимостью свыше 4 миллионов рублей на то время продали всего за 170 тысяч рублей, в 24 раза дешевле», — указано в иске.

Капитальные постройки на участке продали еще дешевле — за 30 тысяч рублей (при реальной цене свыше 30 миллионов).

Отрывок из искового заявления Источник: читатель E1.RU

Дело поступило в Берёзовский городской суд, ближайшее заседание назначено на 15 июня. Параллельно Игорь борется за своего сына.

«У меня с Евгенией общий ребенок. Мы не были женаты. Она, естественно, на меня подала алименты. Сейчас пытается добиться лишения меня родительских прав, но я трудоустроился, плачу алименты, чтобы не дать им такой повод. Я ничего такого не сделал, чтобы меня сейчас лишать сына. За свои грехи я отсидел и чист перед законом и обществом. Она настроила сына против меня, он не хочет со мной общаться. Это, конечно, печально», — говорит Суханов.