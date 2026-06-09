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Криминал Эксклюзив Оплачивали медикам путевки: сотрудниц московской фармфирмы задержали в Кузбассе по «делу аптекарей»

Оплачивали медикам путевки: сотрудниц московской фармфирмы задержали в Кузбассе по «делу аптекарей»

Компания также поставляла изделия в больницы Ярославля

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Серия задержаний произошла в начале июня | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUСерия задержаний произошла в начале июня | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Серия задержаний произошла в начале июня

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Восемь женщин задержали в Кузбассе по делу о взятках в здравоохранении. Две из них — представительницы крупного в России поставщика лекарств, сообщил во вторник, 9 июня, редакции NGS42.RU источник в силовых ведомствах.

Четыре фармацевта, которых на минувшей недели отправили в СИЗО, не единственные фигурантки коррупционного дела. Как стало известно NGS42.RU, ранее были арестованы еще столько же женщин.

Задержания, по словам собеседника издания, прошли в крупнейших медучреждениях региона: в детской областной больнице, кузбасской областной клинической больнице, онкодиспансере и первой горбольнице № 1 Новокузнецка. Среди тех, кого обвинили во взяточничестве, — бывший областной пульмонолог юга области и заведующие аптеками.

Также под арестом, как узнала редакция, из-за уголовного дела оказались две сотрудницы московской компании «Ланцет» — Лейла Логуа и Наталья Сафонова. Фирма-поставщик медизделий в крупнейшие клиники России, в том числе национальные центры в Москве, больницы Новосибирска, Томска, Красноярска, республики Алтай, Екатеринбурга, Самары, Краснодара, Тюмени, Волгограда, Архангельска, Кургана, Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа, Хабаровска, Ярославля (в областную клиническую больницу, в Рыбинскую больницу № 1), Перми, Великого Новгорода, Иркутска, Кирова, Омска, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Саратова, Челябинска, Ставрополя, Тольятти, Уфы, Якутска и других.

Согласно сервису «Контур.Фокус», за всё время работы компания получила господрядов на 183 миллиарда рублей. Причем прошлый год организация закончила с выручкой в 45,2 миллиарда рублей и чистой прибылью 2,9 миллиарда. Гендиректором зарегистрирована бывший столичный стоматолог Ирина Ковальчук.

По версии следствия, московская компания оплачивала медикам путевки на заграничные и российские курорты. Взамен, как было озвучено на суде по избранию меры пресечения, специалисты якобы помогали заключать госконтракты. Несколько раз сотрудники больниц летали во Вьетнам, куда путевка на одного стоит около 200 тысяч рублей, в Таиланд и Кисловодск — по полмиллиона рублей.

Подробнее о том, что известно о деле «аптекарей» и тех, кто оказался по нему задержан, мы рассказали в материале нашей постоянной рубрики «Криминальный вторник».

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Лера ГородецкаяЛера Городецкая
Лера Городецкая
Ведущий корреспондент NGS42.RU
Криминал Уголовное дело Медик Фармацевт Аптека Задержание
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Комментарии
1
Гость
7 минут
200 тыс.? 500.? Мелкие жулики. Речь идёт о ничтожных суммах. Чиновников бы каких проверили. Высокопоставленных.
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