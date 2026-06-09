Полиция полгода не может доставить в суд отца, обвиняемого в побоях 5-летней дочери. Он сразу вызывает скорую

За отцом девочки приходили несколько раз, но доставить его в суд не смогли Источник: камера «Интерсвязи»

Полицейские больше полугода не могут доставить в мировой суд отца, обвиняемого в побоях 5-летней дочери. По словам матери девочки, материалы административного дела передали туда еще в ноябре 2025-го, но мужчина на заседание не явился. И теперь каждый раз, когда сотрудники МВД приходят за нарушителем, он вызывает скорую и уезжает в больницу, а через несколько часов как ни в чём не бывало возвращается домой. Наши коллеги из 74.RU рассказывают подробности конфликта и приводят объяснения полиции.

«Ударил дочку в машине по голове»

К журналистам обратилась мама девочки. По ее словам, с отцом своей дочери она никогда не жила, но общаться с ней ему не запрещала. А в середине октября 2024 года мужчина забрал ребенка из садика и пропал с ним на несколько месяцев.

«Он пришел в 11 утра, когда не было других родителей. Она не хотела, он забрал ее силой, — считает Анна (имя изменено по ее просьбе). — Воспитатели не имели права не отдать ему ребенка, потому что в документах он записан как отец. Хотя я предупреждала их. До этого был конфликт, он избил моего старшего сына, и он уже говорил, что отберет у меня ребенка».

Найти девочку удалось лишь в конце января. К этому моменту Анна уже обратилась в суд, и тот определил временное место жительства ребенка с матерью.

«И приставы, и полиция мне отказались помогать. Найти дочку удалось благодаря неравнодушным людям», — говорит мама девочки.

А дальше начались судебные тяжбы за ребенка. Факт побоев вскрылся в мае 2025-го, когда была назначена экспертиза у психолога.

«Эксперт запросила медкарту дочери, я ее предоставила. После беседы с биологическим отцом она спросила у меня, что за травма головы была у дочки. А я даже не видела эту запись в карте. Начала у дочки спрашивать, и она подробно мне всё это рассказала. В тот день из садика он сразу поехал в детский травмпункт, они были там уже через 20 минут. Он ударил дочку в машине по голове со словами: " Скажи врачу, что это мама и брат " . Пригрозил, если она не скажет, он ее убьет. В травмпункте зафиксировали поверхностную травму головы. После этого он ее просто увез и скрывался с ней 3 с половиной месяца», — приводит Анна свою версию событий.

Запись в карте обнаружилась через 7 месяцев после обращения в травмпункт Источник: предоставлено героиней материала

«Он просто симулирует»

Анна написала заявление в полицию, и в сентябре 2025-го в отношении отца ребенка составили протокол по статье о побоях (ст. 6.1.1 КоАП). Разбирательство назначили на 17 ноября, но в мировой суд нарушитель не явился. С тех пор больше ни одного заседания не состоялось — материалы лежат в полиции, а сам мужчина уже несколько раз уезжал от сотрудников МВД на скорой. Например, утром 13 апреля полицейские встретили его у подъезда, но он тут же позвонил по телефону 103 и бригадой медиков был доставлен в больницу, а через несколько часов снова попал на камеры домофона: к дому его привезла мать.

Так провалилась одна из попыток доставить мужчину в суд Источник: предоставлено героиней материала

«Он просто вызывает скорую. У него при невысоком росте вес 120 килограммов, поэтому давление постоянно. В полиции говорят, что он госпитализирован, но он в тот же день прибегает домой, — возмущена Анна. — Суть в том, что эта статья 6.1.1 превратилась в фикцию — если нарушитель не хочет, он просто не приходит в суд. Даже если его доставят, он там инсценирует инфаркт. Он просто симулирует — упадет, схватится за сердце, а вечером прибежит домой!»

«Без него суд не может рассмотреть дело»

В полиции журналистам подтвердили, что сотрудники несколько раз пытались доставить мужчину в суд, но каждый раз он вызывал скорую помощь и его госпитализировали.

«Для вынесения решения судом обязательно присутствие ответчика на заседании, без него суд не может рассмотреть дело, — объяснили в пресс-службе городского управления МВД. — Его госпитализировали, через день–два участковый приходит, он уже ушел из больницы».

В полиции добавили, что сотрудники приходили за мужчиной в разное время, в последний раз — в 6 утра.

«Он был дома. Тут же говорит: " Мне плохо " , вызывает скорую, его увозят. Один раз в отдел полиции вызвал медиков», — рассказали в УМВД.

Выставить конвой в больнице полиция не может, ведь это не уголовное дело, а суд не вправе рассмотреть протокол, по которому может быть назначен административный арест, без присутствия обвиняемого — это регламентирует часть 3 статьи 25.1 КоАП.

Ст. 6.1.1 КоАП предусматривает штраф от 5 до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.

«Ведет обычный образ жизни, не болен»

Анна возмущена происходящим, ведь отец девочки даже не прячется.

«Вся эта " охота " происходит на фоне того, что он не скрывается: ежедневно приходит домой, выходит на работу, свободно перемещается по городу. Его передвижения фиксируют камеры видеонаблюдения. Он ведет обычный образ жизни, не болен и не госпитализирован. Полиция имеет все возможности для его задержания и привода в суд, но этого не делает», — рассуждает она.

Отчаявшись, в мае мать девочки написала министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

«Зачем нужна статья 6.1.1 КоАП РФ, если наказать по ней невозможно в случае, когда нарушитель сам решает — являться ему в суд или нет? Если полиция не применяет законную силу (наручники, изъятие телефона, физическое доставление) и не может пресечь ложные вызовы скорой, данная статья превращается в фикцию. Нанести побои ребенку — можно, привлечь виновного к ответственности — нельзя, если он придумал схему с вызовом скорой, а полиция боится его жалоб», — говорится в ее обращении.

Мать девочки переживает, что такими темпами срок привлечения к ответственности обвиняемого в побоях скоро истечет и он останется безнаказанным.