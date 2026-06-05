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Криминал «Проходила мимо»: ярославна украла икону из крупного ТРЦ

«Проходила мимо»: ярославна украла икону из крупного ТРЦ

Какое наказание ей грозит

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Дело о краже иконы в Ярославле передали в суд | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU, Александр Ощепков / NGS.RUДело о краже иконы в Ярославле передали в суд | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU, Александр Ощепков / NGS.RU

Дело о краже иконы в Ярославле передали в суд

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU, Александр Ощепков / NGS.RU

26-летняя жительница Ярославля обокрала островной павильон в крупном ТРЦ в центре города. Она унесла с собой икону «Казанской Божией Матери».

Это произошло в конце мая. Как вычислили по камерам видеонаблюдения, девушка шла мимо островка с ювелирными украшениями и иконами, увидела, что продавца нет, и схватила товар.

28 мая её личность установили. Возбудили уголовное дело, материалы которого уже передают в суд.

«Прокурор Кировского района города Ярославля утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летней местной жительницы», — сообщили в ведомстве.

Стоимость иконы оценивают в 25 тысяч рублей. Ярославна сразу признала свою вину.

Подозреваемую будут судить по части 2 статьи 158 УК РФ — кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Как дополнили в прокуратуре, после возбуждения уголовного дела икону вернули владельцу.

Ранее в Ярославской области поймали похитителей кроссовера. Владелица иномарки тогда рассказала, что проснулась от сигнала брелока обратной связи. Выглянув в окно, она увидела, что с парковки угоняют ее автомобиль. Подозреваемых отследили по дорожным камерам.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Кража Икона Суд Прокуратура
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Комментарии
1
Гость
3 минуты
А что иконы делали в торгово-развлекательном центре?
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