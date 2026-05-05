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Криминал Увели на глазах владелицы: в Ярославской области поймали похитителей кроссовера за 3,5 миллиона. Видео

Увели на глазах владелицы: в Ярославской области поймали похитителей кроссовера за 3,5 миллиона. Видео

Машину пытались угнать у семьи участника СВО

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В Ярославской области нашли похитителей дорогой иномарки | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max.ruВ Ярославской области нашли похитителей дорогой иномарки | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max.ru

В Ярославской области нашли похитителей дорогой иномарки

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Max.ru

В Ярославле полицейским удалось предотвратить угон дорогого авто у семьи участника СВО. Происшествие случилось в 3 часа утра 29 апреля.

«Ранним утром в дежурную часть обратилась местная жительница, которая сообщила, что проснулась от сигнала брелока обратной связи и увидела в окно, как с парковки во дворе дома на проспекте Фрунзе уезжает принадлежащий ей Hyundai Santa Fe стоимостью порядка 3,5 млн рублей», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Сама пострадавшая на оперативном видео рассказала:

«Я услышала брелок. Минута проходит. Я беру рюкзак, подбегаю к окну. Машина отъезжает, я ничего не успеваю сделать».

Видео про угон автомобиля

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Max.ru, Прокуратура Ярославской области / Max.ru

С помощью программного комплекса «Паутина» оперативники уголовного розыска установили маршрут движения похищенной иномарки и передали информацию нарядам ДПС. Автоинспекторы опознали угнанную машину на дороге Ярославль — Углич. После непродолжительного преследования автомобиль блокировали в районе села Покровское.

«Один из двух находившихся в машине мужчин попытался скрыться в лесу, однако сотрудники полиции догнали его и задержали», — добавили в региональном УМВД.

Подозреваемыми в краже автомобиля оказались двое жителей Ярославля 29 и 33 лет.

«Предварительно установлено, что злоумышленники с помощью специального технического устройства отключили сигнализацию автомобиля и планировали перегнать его в Московский регион для дальнейшего сбыта», — рассказали в полиции.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). Они заключены под стражу на два месяца. Если мужчин признают виновными, то им грозит до 10 лет лишения свободы.

Похищенный автомобиль возвращен владелице.

В феврале 2026 года в Ярославле у предпринимательницы Валентины Степановой украли автомобиль BMW XM из подземного паркинга жилого дома в центре города.

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Комментарии
22
Гость
6 мая, 21:40
Да что хоть все завелись? Раскрыли гайцы преступление, надо радоваться, значит работают люди!
Гость
6 мая, 09:32
Если не участник СВО, то и искать не станут. К этому идет. Ну и отношение к ним у народа будет подобающее...
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Гость
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