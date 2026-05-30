Девочка истошно кричала. Извращенец затащил ребенка в подъезд и снял штаны: видео

В момент, когда нападавший тащил девочку, она кричала и пыталась вырваться Источник: читатель 72.RU

В Тюмени произошло ЧП, которое обсуждают по всей стране. Мужчина силой затащил маленькую девочку в подъезд. Ребенка спасла неравнодушная женщина, которая спугнула извращенца. Произошедшее попало на видео.

Случай произошел днем 28 мая. Незнакомец на руках с девочкой заходит в подъезд. За ними бежит мальчик, он кричит «мама!» и зовет кого-то по имени. Ребенок пытается помешать взрослому и держит двери, чтобы тот их не закрыл. В подъезде мужчина проносит девочку через лестничный пролет. Он оказывается с приспущенными штанами (камера из-за помех не засняла сам момент). Девочка пытается вырваться. В этот момент забегает женщина, кричит на извращенца и забирает ребенка.

Очевидцы рассказали нашим коллегам из 72.RU, что нападавший — местный житель: «Детская площадка и мусорка находятся на одной стороне. Там были дети. Этот мужчина живет в этом районе и, возможно, видел из окна ребятишек, которые там гуляли. Предположительно, он вышел и вот что сделал, это всё сняла камера. Если бы не девушка, всё могло бы закончиться плачевно. Мальчишка молодец, шуму наделал. Не пускал его и кричал. Мужчину схватили полицейские».

Также в соцсетях гуляет кадр, как этот мужчина позже сидит раздетый на улице, а рядом с ним полицейская машина и другие мужчины. Как он оказался без одежды и что конкретно происходило в тот день — пока неизвестно.

По данным источников 72.RU, нападавшего задержали. Официальных комментариев по делу еще не поступало.

Как защитить ребенка

Родителям важно с малых лет научить ребенка базовым правилам безопасности, которые формируются через практику. Рассказывать ребенку о возможных угрозах нужно как можно раньше, но сухие лекции здесь не работают. Говорите на языке детей: используйте метафоры, сказки или примеры из книг и мультфильмов. Главное — не перегибать палку, чтобы не запугать ребенка. Идеальный вариант — безопасно отрепетировать сценарии встреч с незнакомцами дома в игровой форме.

Алгоритм действий ребенка при встрече с незнакомцем должен быть таким:

1. Понять, что перед ним — незнакомый человек. Совершенно не важно, кто это — взрослый, старик или ребенок.

2. Придерживаться в общении безопасной дистанции — 2 метра. Это можно отрепетировать дома, прочертив черту на нужном расстоянии.

3. По возможности быстро прекратить общение, развернуться и уйти. Научите ребенка сосчитать до пяти (до десяти) — и уходить. Особенно если незнакомец начал о чём-то просить или призывать что-то сделать: «Помоги мне, достань для меня, пойдем со мной, я не могу сам, давай вместе, пойдем в магазин, хочешь, я тебе куплю, давай сходим и посмотрим» и так далее.

4. Если есть выбор, ребенку нужно уходить от незнакомца в безопасное место. К хорошо знакомым людям, мамам других детей, полицейскому, охраннику, дворнику. К тем, кого он уже видел, знает и кто вызывает его доверие.

Если незнакомец уже схватил, научите ребенка следующим правилам:

1. Кричать правильные слова

Нельзя просто визжать: окружающие могут подумать, что это капризничает обычный ребенок, а взрослый — его родитель.

Что кричать: нужно громко и четко кричать: «Я его не знаю! Отпустите! Он чужой!» или «Пожар!» (на крик о пожаре люди реагируют быстрее всего).

Применять «запрещенные» приемы

В обычной жизни детей учат быть вежливыми и слушаться взрослых. В момент нападения эти правила полностью отменяются. Ребенок должен защищаться всеми доступными способами:

Кусаться и царапаться: целиться зубами в руки, пальцы нападающего, пытаться расцарапать лицо и глаза.

Бить по уязвимым местам: бить ногами по голеням, «коленить» в пах, атаковать пальцами глаза.

Увеличивать свой вес: упасть на землю, вырываться, извиваться всем телом, «обмякнуть», чтобы стать тяжелой и неудобной ношей, которую трудно нести.

Использовать окружающую обстановку

Хвататься за предметы: если рядом есть заборы, перила, деревья, столбы или даже припаркованные машины — нужно намертво вцепиться в них руками и ногами.

Портить чужое имущество: пинать чужие машины, чтобы сработала сигнализация, разбивать витрины, сбивать товар с полок (если это происходит в магазине или ТЦ). Это мгновенно привлечет людей.