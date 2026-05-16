«Насчитали 52 раны»: брат жестоко убитого в Алтайском крае мальчика — о трагедии

Подросток любил рыбалку и мототехнику Источник: фото предоставлены родными Максима

В апреле в Алтайском крае произошло жестокое убийство подростка, которое потрясло весь регион. С мальчиком жестоко расправились в одном из деревенских домов, на его теле обнаружили множество повреждений. Родные убитого рассказали NGS22.RU подробности трагедии.

«Хороший мальчик, но озорной»

Старший брат погибшего Максима (имя изменено. — Прим. ред.) Дмитрий рассказал, что он был активным и жизнерадостным ребенком.

— Максим был самым младшим в семье. Мой средний брат ушел на СВО и там погиб. Я на работе в другом регионе. Максим один с мамой остался, по дому ей всегда помогал. Хороший мальчик, но озорной. Конечно, всякое бывало. И ругал я его, когда он уроки или что-то по дому не хотел делать. Но в основном этого не нужно было. Он сам чаще всего всё делал. А в свободное время рыбалку любил, на мопеде катался, — поделился он.

Отношения у братьев были близкие. Дмитрий ездил на выходные домой, а иногда, наоборот, брал Максима к себе.

— Последний раз, когда мы виделись, я как раз забирал его из деревни в город. Мы ездили покупали ему куртку, ходили по городу, смотрели вещи на весну. Еще подстригли его тогда. Это было за 8–9 дней до трагедии, — вспоминает он.

После этого, когда Дмитрий отвез мать с братом обратно, больше они не виделись и не переписывались.

— Стояла погода хорошая. Он весь день на улице с друзьями пропадал. Дома сделает что мама скажет, и опять на улицу, — добавил молодой человек.

«Я к другу ненадолго»

Именно так, как вспоминает Дмитрий, было и в день трагедии. Подросток забежал домой чтобы помочь матери, а потом ушел к другу.

— Мама пришла с работы, позвонила ему, он был у друга. Она попросила, чтобы он вернулся и принес в дом дрова, уголь. Он так и сделал, а потом бросил: «Я к другу ненадолго» — и ушел. Вечером уже они пошли девчонок провожать и по дороге встретили односельчанина Александра (имя изменено. — Прим. ред.). Он позвал их с собой. Брат его знал, поэтому с ним пошел. Это было уже около 9 вечера, — рассказал он.

Предположительно, 22-летний Александр позвал подростка в дом к знакомому 40-летнему Артему (имя изменено. — Прим. ред.). Максим с молодым человеком был знаком, поэтому мог согласиться. Именно в том доме и произошло убийство.

Дмитрий о случившемся узнал 17 апреля. В пятом часу утра ему позвонила мать. Она поделилась с сыном, что с Максимом случилась беда, что она бежит узнавать подробности. Женщина добралась до дома, где всё случилось. Там лежало тело ее сына — всё в крови.

— Сначала мама сказала, что его порезали. Я думал, ну порезать можно по-разному. Может, он в больнице, в скорой сейчас. А потом перезвонила и сказала, что его зарезали. Я сорвался и сразу в деревню поехал, — вспоминает Дмитрий.

К девяти утра Дмитрий уже был на месте. Все подробности трагедии он потом узнал от матери. А ей, в свою очередь, рассказала всё знакомая.

— После убийства они хотели скрыть следы преступления, кровь замыли, хотели тело в реку сбросить, но тут к ним один из местных зашел. Он это всё увидел, они ему сказали, чтобы он им помог. Он вроде согласился, а сам по стеночке и сбежал. Сразу же позвонил нашим знакомым, чтобы ему дверь открыли, — поделился молодой человек.

Именно так, от третьих лиц, всё узнала знакомая семьи. Она побежала к матери братьев, чтобы всё рассказать. Она встретила ее на дороге.

— Мама — животновод, она рано утром на работу уходит. Она ее на дороге встретила, и мама сразу туда побежала, — отметил брат погибшего.

Александра, который проходит подозреваемым по этому делу, он знал лично, поскольку жил он совсем недалеко.

Мальчик всегда помогал старшим и никогда не был грубым Источник: фото предоставлены родными Максима

— Он через огород от нас жил. Несколько раз писал мне, когда у него денежные проблемы были, я ему помогал. Были знакомы, но не дружили. Близко я его не знал, но слышал, что он пьет много. Как только выходные, всегда пьянка, — поделился Дмитрий.

Кстати, в последние выходные, когда Дмитрий был дома, Александр якобы приходил к нему в гости с компанией девушек.

— Пришел с пивом, с какими-то малолетними девчонками. Типа, на улице холодно, пусть чуть-чуть посидят, погреются. Сказал типа: «Давай пить». Я говорю: «Какой пить?» Я их выгнал, соответственно. Потом уже не видел, — добавил Дмитрий.

«Не было смысла отпираться»

Как рассказывает Дмитрий, места преступления приятели не покидали, оставались в доме.

— Там у них не было смысла отпираться. Потом рассказали, что брат им что-то ответил не так. Они за это якобы хотели отрезать ему язык. Там на фото видно, что лицо всё искромсано. Видимо, поэтому губы кое-где клочьями вырваны. Там в доме вообще всё в крови было, нас туда не пускали. Да и не было особого желания смотреть, — рассказал брат погибшего.

В итоге, со слов свидетеля, подросток что-то им не так ответил, они начали его избивать, он попытался убежать, но его догнали и затащили обратно.

— У него все пальцы на руках изрезаны, он ими за лезвие хватался. Один палец почти полностью прямо отрезан. Мама на похоронах, когда подошла к гробу, чтобы положить крестик в руку и молитву, увидела, что один палец только на кости держится, — отметил Дмитрий.

Проститься с ребенком пришло очень много людей. Были там и родственники подозреваемого. Они даже перевели семье 100 тысяч рублей на похороны, но те от них отказались.

— Тело нам отдали для похорон на третий день. Его должны были после обеда привезти. И вот ритуальщик звонит, говорит: «Мы задерживаемся, тут описывают раны». Говорит: «У него более 50 ранений». А потом, когда уже привезли, двое мужчин, которые сопровождающие, сказали, что всего насчитали 52 раны, — добавил брат погибшего.

Организацией похорон Дмитрий занимался сам, поскольку у матери был сильный шок.

— На похороны пришла вся деревня. Перед этим он у нас дома ночевал. И всю-всю ночь люди шли. На следующий день приехал школьный автобус. Было много детей, — отметил Дмитрий.

Мать и родственницы подозреваемого также пришли проститься с подростком. Они плакали.

Максим проводил много времени на свежем воздухе Источник: фото предоставлены родными Максима

Одна из его родственниц начала брата обвинять, говорила, что он сам к ним долбился, а они его выгоняли. Это, конечно, никому не понравилось.

— Гроб с ребенком практически сутки стоял дома. Приходили и дети, и взрослые. И никто ничего плохого про брата не говорил. Он всегда взрослым помогал, не грубил, — рассказала Александра, сестра погибшего.

По ее словам, когда привезли гроб, перед тем как заводить мать, они вызвали скорую, потому что то, что они увидели, сложно описать словами.

— Нормально даже не загримировали ребенка. Там вообще страшно было смотреть, — добавила родственница.

Александра также добавила, что подозреваемый был одноклассником погибшего на СВО брата, поэтому в доме ее родственников бывал часто.

Составили два протокола на мать

17 мая будет ровно месяц, как случилась трагедия. Однако, как поделился Дмитрий, кроме свидетельства о смерти и справки из ЗАГСа, пока никаких документов у семьи нет.

— Нам никто ничего не говорит, никто с нами на связь не выходит. Мы спрашивали у участкового, он сказал, что с нами свяжутся, но этого так и не случилось, — подчеркнул брат погибшего.

Единственный раз, когда полиция к ним приезжала, по его словам, это чтобы составить два административных протокола на их мать: из-за того, что в ту ночь Максим был не дома и выпивал.

— Может, они его и поили, чтобы он не сопротивлялся. Вообще, в заключении написаны четыре причины смерти: гиповолемический шок, множественные травмы кровеносного сосуда шеи, множественные открытые раны шеи и нападение с применением оружия, — отметил Дмитрий.

При этом за всё это время, как рассказывает Дмитрий, их мать до сих пор якобы не признали потерпевшей, из-за этого они не могут ознакомиться с материалами дела. При этом, по словам родных убитого, подозреваемый в деле — Александр, а Артем проходит свидетелем. Семья решила предать случившееся огласке.

— Мы подождали, думали сначала, что будет всё нормально, но за месяц никаких продвижений не было. Еще и одного отпустили. Это в доме, где он жил, всё произошло, он помогал кровь замывать, дал тому свою одежду, чтоб переоделся. Ну какой он свидетель?! Он сбежал потом из деревни. Хозяйка дома, в котором он жил, его выгнала. В деревне ему было опасно оставаться, так и сказали: «Беги», — заявил Дмитрий.

«Ай, больно, мучили»

Сейчас Дмитрий уже вернулся на работу. До девятого дня после смерти он брал отпуск, чтобы находиться с матерью. После того как женщина начала чуть отходить от смерти сына, родственники привезли к ней ее сестру, чтобы она была рядом с ней.

— Сначала, когда только узнал, был шок. Не верилось, хоть и видели тело. Сейчас уже вернулся в рабочий режим, но всё равно тяжело очень. К маме привезли сестру, чтобы она не оставалась одна. Она тоже вышла на работу уже. Я в выходные к ней приезжаю, чтобы одну не оставлять, — поделился он.

По словам Александры, сейчас женщина винит себя, что недоглядела за младшим сыном. Дмитрий часто ездит на кладбище, чтобы следить за порядком.

— Сейчас заезжаю на кладбище, посмотреть, как там дела обстоят, смотрю, чтобы цветы были, кепку привозил. Проверяю, чтобы ветер всё не раздул, потому что кладбище на горе, — рассказал молодой человек.

За прошедший месяц, по его словам, брат приснился ему один раз, и этот сон был страшным.

— Это еще в первые дни было. Якобы в деревне какая-то резня. Все бегают, прячутся. Я маму встретил, обнял, заплакал, что живая. Потом подошел он, нас всех обнял. Я его к себе хотел прижать покрепче, а он говорит: «Ай, больно, мучили». Он после этого заплакал, и я проснулся, — поделился он.

Для виновного Дмитрий и Александра хотели бы справедливого наказания.

— Люди, способные на такие зверства, не должны среди других людей быть. Если сейчас получится избежать наказания, то в следующий раз вообще руки развяжутся, — подчеркивают они.

По данным Военного следственного отдела СК России по Барнаульскому гарнизону, правоохранительные органы расследуют уголовное дело об убийстве. По информации следствия, трагедии предшествовала ссора, поводом для которой стала брань в отношении близких родственников подозреваемого.