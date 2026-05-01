Мужчина устроил резню в американской школе — пострадали несколько детей

Пострадали пять человек (иллюстративное фото) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Неизвестный мужчина напал с ножом на учеников старшей школы города Такома, штат Вашингтон. Несколько человек получили серьезные раны. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.

Инцидент случился в четверг, 30 апреля, после 12:00 (19:00 по мск). По данным телеканала, пострадали пять человек. Их оперативно доставили в больницу. В настоящее время состояние четверых из них оценивается как крайне тяжелое. Подозреваемого задержали, однако информацию о его личности и мотивах пока не обнародовали.

Местное отделение телеканала NBC News уточняет, что пострадавшими оказались четверо учащихся и охранник учебного заведения.

Ранее ученик, вооруженный дробовиком, напал на лицей в районе Сиверек провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции. По информации источника, число пострадавших выросло до 17 человек, в их числе 12 учеников и трое учителей.

До этого подросток напал на одноклассника в поселке Свердловском Щелковского округа Подмосковья и три раза ударил его ножом. Всё случилось перед уроками.