Вынесли бриллианты: под Ярославлем обокрали дом известной писательницы Татьяны Устиновой

Под Ярославлем обокрали дом Татьяны Устиновой Источник: Татьяна Устинова / Telegram, Кирилл Поверинов / 76.RU

Под Ярославлем обокрали дом 57-летней известной писательницы Татьяны Устиновой в селе Вятское Некрасовского округа. Информацию об этом 2 февраля подтвердил источник 76.RU.

Татьяна Устинова — российская писательница, автор детективных романов, сценаристка, переводчик и телеведущая. Самые популярные ее книги: «Хроника гнусных времен», «Мой генерал», «Миф об идеальном мужчине», «Подруга особого назначения», «Одна тень на двоих». В течение пяти лет была соведущей шоу «Час суда».

По данным нашего собеседника, воры вытащили из дома звезды отечественной детективной литературы бриллианты и другое имущество общей стоимостью около 10 миллионов рублей.

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что уже возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 (кража, совершенная в особо крупном размере).

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в ярославском УМВД.

Согласно квалификации статьи, особо крупным размером считается стоимость имущества, превышающая миллион рублей.

Редакция 76.RU обратилась за комментарием по поводу произошедшего к самой Татьяне Устиновой, но ответа пока не получили. В случае, если писательница захочет высказать свою позицию, мы ее опубликуем.