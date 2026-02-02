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Криминал Вынесли бриллианты: под Ярославлем обокрали дом известной писательницы Татьяны Устиновой

Вынесли бриллианты: под Ярославлем обокрали дом известной писательницы Татьяны Устиновой

Звезда отечественной детективной литературы лишилась имущества примерно на 10 млн рублей

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Под Ярославлем обокрали дом Татьяны Устиновой | Источник: Татьяна Устинова / Telegram, Кирилл Поверинов / 76.RUПод Ярославлем обокрали дом Татьяны Устиновой | Источник: Татьяна Устинова / Telegram, Кирилл Поверинов / 76.RU

Под Ярославлем обокрали дом Татьяны Устиновой

Источник:

Татьяна Устинова / Telegram, Кирилл Поверинов / 76.RU

Под Ярославлем обокрали дом 57-летней известной писательницы Татьяны Устиновой в селе Вятское Некрасовского округа. Информацию об этом 2 февраля подтвердил источник 76.RU.

Татьяна Устинова — российская писательница, автор детективных романов, сценаристка, переводчик и телеведущая. Самые популярные ее книги: «Хроника гнусных времен», «Мой генерал», «Миф об идеальном мужчине», «Подруга особого назначения», «Одна тень на двоих». В течение пяти лет была соведущей шоу «Час суда».

По данным нашего собеседника, воры вытащили из дома звезды отечественной детективной литературы бриллианты и другое имущество общей стоимостью около 10 миллионов рублей.

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что уже возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 (кража, совершенная в особо крупном размере).

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в ярославском УМВД.

Согласно квалификации статьи, особо крупным размером считается стоимость имущества, превышающая миллион рублей.

Редакция 76.RU обратилась за комментарием по поводу произошедшего к самой Татьяне Устиновой, но ответа пока не получили. В случае, если писательница захочет высказать свою позицию, мы ее опубликуем.

О том, что Татьяна Устинова приобрела дом в Вятском, она рассказывала в интервью журналистам «Российской газеты» в марте 2024 года. Писательница признавалась, что село вдохновило ее на создание одного из детективных романов «Селфи с судьбой» (12+). Правда, в книге оно называется Сокольничье. До этого Татьяна вместе с семьей с 2012 года несколько раз приезжала в Вятское на отдых. В 2017 году, например, в селе прошла творческая встреча с писательницей, посвященная, как раз, истории написания «Селфи с судьбой» и экранизации детектива.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Татьяна Устинова Писательница Кража Полиция
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Комментарии
45
Гость
4 февраля, 08:00
Мы думали в "Элитном поселке" чесная элита живет. А они воруют друг у друга.
Гость
3 февраля, 18:34
Кто же хранит бриллианты в деревне? Зачем они там?
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Гость
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