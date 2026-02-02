«Возьми на себя, иначе сестре откручу голову»: отсидевшая за убийство пытается доказать, что невиновна

Любовь Визенкина познакомилась с Виктором Пчелкиным, когда ей было 18 лет и она работала дояркой. Мужчина после очередной отсидки в колонии заявился на порог дома с клетчатой сумкой — так началась история Источник: Никита Егоров / Городские медиа

В 2000 году жизнь Любови Визенкиной из Рязанской области разделилась на до и после. Ее осудили на 10 лет за убийство односельчанина Виктора Светушкина, но она утверждает, что ее подставили. Преступление, по ее словам, мог совершить бывший сожитель Виктор Пчелкин.

Любовь рассказала YA62.RU, что утром в день убийства она встретилась со Светушкиным на улице. Он пожаловался, что Пчелкин якобы ворует у него мясо и относит самогонщице на другой конец села Секирино.

Вечером Любовь Визенкина потребовала от сожителя объяснения, но тот ушел «разбираться» с Виктором Светушкиным.

Спустя пару минут Любовь услышала, как хлопнула дверь дома односельчанина. Во дворе она увидела Виктора Пчелкина: он, по версии героини, стоял с ножом-финкой в руке и окровавленными деньгами.

«Он говорил: „Ты возьми это всё на себя, у тебя ребенок маленький, тебе ничего за это не будет. Иначе первая, кого убью, — твоя сестра, откручу ей голову“», — вспоминает тот день Любовь.