Скандальный рэпер P. Diddy признался в том, что убил Тупака Шакура

Рэпер уже получил срок по другому делу Источник: Diiddy / Вконтакте

Скандальный рэпер P. Diddy признался в убийстве Тупака. Об этом сообщило издание New York Post.

О признании рассказал мужчина, ставший жертвой P. Diddy в 2012 году. Он заявил, что тот намекнул на свою причастность к убийству, когда угрожал после совершенного сексуального насилия.

«Лучше никому об этом не рассказывай… Я не шучу. Если я смог убить Пака, что, черт возьми, может случиться с тобой?» — приводят слова Diddy наши коллеги из StarHit.

Ранее семья Тупака Шакура уже решила выяснить, а не причастен ли к убийству молодого рэпера одиозный Diddy (настоящее имя Шон Комбс). Звездные родственники уже наняли адвоката — делом будет заниматься нью-йоркский защитник Алекс Спиро.

В сентябре 2023 года Дуэйн (Кефф Ди) Дэвис был задержан по обвинению в убийстве Шакура, но в суде он отказался признавать свою вину, несмотря на написанное в мемуарах 2019 года «Легенда Комптон-стрит». Там он фактически сознался в содеянном.

Затем Дэвис заявил, что стрелял по заказу Diddy. Тот якобы пообещал ему миллион долларов за убийство Тупака и основателя лейбла Death Row Records Шуга Найта.

Diddy никогда официально не признавал вину в смерти Тупака Источник: Diddy / Вконтакте

Напомним, убийство Тупака Шакура произошло в Лас-Вегасе в 1996 году и оставалось нераскрытым на протяжении 27 лет. После боксерского матча Шакур подрался с Орландо Андерсоном — племянником Кеффа Ди. В тот же вечер рэпера расстреляли из проезжавшей машины. Тупак скончался спустя несколько дней в больнице, а Найт получил ранение в голову, но выжил.

При этом официально рэперу не предъявлены обвинения.

«Комбсу не предъявили обвинений в связи со смертью Шакура, и он неоднократно отрицал свою причастность. Представитель полицейского управления Лас-Вегаса сообщил, что Комбс никогда не был подозреваемым в убийстве Шакура», — передает источник.

В другом федеральном деле артисту предъявили обвинения в рэкете, торговле людьми и организации проституции. В июле присяжные признали его виновным лишь по двум пунктам, связанным с проституцией, но оправдали по более тяжелым статьям о рэкете и секс-траффикинге.

В итоге его приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией. Он также обязан выплатить штраф в 500 тысяч долларов. Подробности об этом деле мы рассказывали отдельно. Обо всех обвинениях рэпера читайте в материале.

В ходе расследования были проведены обыски в домах Diddy в Лос-Анджелесе и Майами, где следователи обнаружили улики: большое количество наркотиков, разные специфические предметы, использованные на его вечеринках-оргиях, и более 1000 бутылок детского масла и смазки.

17 сентября 2024 года полиция арестовала продюсера в Нью-Йорке. В октябре стало известно, что против него подано еще 120 исков о сексуальном насилии, а среди жертв якобы есть дети в возрасте 9 и 14 лет.