Скандальный рэпер P. Diddy признался в том, что убил Тупака Шакура

Скандальный рэпер P. Diddy признался в том, что убил Тупака Шакура

По крайней мере, так заявила жертва Diddy

111
Рэпер уже получил срок по другому делу

Рэпер уже получил срок по другому делу

Источник:

Diiddy / Вконтакте

Скандальный рэпер P. Diddy признался в убийстве Тупака. Об этом сообщило издание New York Post.

О признании рассказал мужчина, ставший жертвой P. Diddy в 2012 году. Он заявил, что тот намекнул на свою причастность к убийству, когда угрожал после совершенного сексуального насилия.

«Лучше никому об этом не рассказывай… Я не шучу. Если я смог убить Пака, что, черт возьми, может случиться с тобой?» — приводят слова Diddy наши коллеги из StarHit.

Ранее семья Тупака Шакура уже решила выяснить, а не причастен ли к убийству молодого рэпера одиозный Diddy (настоящее имя Шон Комбс). Звездные родственники уже наняли адвоката — делом будет заниматься нью-йоркский защитник Алекс Спиро.

В сентябре 2023 года Дуэйн (Кефф Ди) Дэвис был задержан по обвинению в убийстве Шакура, но в суде он отказался признавать свою вину, несмотря на написанное в мемуарах 2019 года «Легенда Комптон-стрит». Там он фактически сознался в содеянном.

Затем Дэвис заявил, что стрелял по заказу Diddy. Тот якобы пообещал ему миллион долларов за убийство Тупака и основателя лейбла Death Row Records Шуга Найта.

Diddy никогда официально не признавал вину в смерти Тупака

Diddy никогда официально не признавал вину в смерти Тупака

Источник:

Diddy / Вконтакте

Напомним, убийство Тупака Шакура произошло в Лас-Вегасе в 1996 году и оставалось нераскрытым на протяжении 27 лет. После боксерского матча Шакур подрался с Орландо Андерсоном — племянником Кеффа Ди. В тот же вечер рэпера расстреляли из проезжавшей машины. Тупак скончался спустя несколько дней в больнице, а Найт получил ранение в голову, но выжил.

При этом официально рэперу не предъявлены обвинения.

«Комбсу не предъявили обвинений в связи со смертью Шакура, и он неоднократно отрицал свою причастность. Представитель полицейского управления Лас-Вегаса сообщил, что Комбс никогда не был подозреваемым в убийстве Шакура», — передает источник.

В другом федеральном деле артисту предъявили обвинения в рэкете, торговле людьми и организации проституции. В июле присяжные признали его виновным лишь по двум пунктам, связанным с проституцией, но оправдали по более тяжелым статьям о рэкете и секс-траффикинге.

В итоге его приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией. Он также обязан выплатить штраф в 500 тысяч долларов. Подробности об этом деле мы рассказывали отдельно. Обо всех обвинениях рэпера читайте в материале.

В ходе расследования были проведены обыски в домах Diddy в Лос-Анджелесе и Майами, где следователи обнаружили улики: большое количество наркотиков, разные специфические предметы, использованные на его вечеринках-оргиях, и более 1000 бутылок детского масла и смазки.

17 сентября 2024 года полиция арестовала продюсера в Нью-Йорке. В октябре стало известно, что против него подано еще 120 исков о сексуальном насилии, а среди жертв якобы есть дети в возрасте 9 и 14 лет.

12 мая 2025 года над Шоном Комбсом начался суд, разбирательства шли семь недель. Все детали заседаний собрала «Фонтанка».

Василина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
P. Diddy Рэпер Тупак Шакур Смерть США
