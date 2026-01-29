«В крупном и значительном размерах»: в Ярославле будут судить за взятки экс-замдиректора «Горзеленхозстроя»

В Ярославле будут судить бывшего заместителя директора «Горзеленхозстроя» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле будут судить 65-летнюю экс-замдиректора «Горзеленхозстроя». По данным источника 76.RU, речь идет о Валентине Куревиной. Ее обвиняют в получении должностным лицом взяток в крупном и значительном размерах.

«По версии следствия, в 2022–2024 годах обвиняемая получила от предпринимателей взятки на общую сумму более 1,4 млн рублей. Денежные средства передавались за приемку работ по муниципальным контрактам по уборке улично-дорожной сети города Ярославля без фактического подтверждения, а также за приемку документов о предоставлении специальной техники без проверки ее наличия», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Уголовное дело уже направили в Красноперекопский суд для рассмотрения по существу.

«Уголовные дела в отношении взяткодателей выделены в отдельное производство и в настоящее время расследуются», — уточнили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что под подозрением в даче взятки находятся руководитель и заместитель руководителя компаний, предоставляющих специализированную технику для уборки дорог города, а также представитель индивидуального предпринимателя, осуществляющего такую же деятельность. Двум фигурантам 41 и 42 лет предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу в крупном и значительном размерах, 42-летней обвиняемой — дача взятки в значительном размере.

В первом случае наказанием может стать до 12 лет лишения свободы, во втором — на срок до 5 лет.