В Ярославле выявили коррупционную схему с участием городского предприятия и бизнесменов

В Ярославле вскрыли коррупционную схему с участием городского «Горзеленхозстроя» Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле бизнесменов обвиняют в даче взятки заместителю директора муниципального предприятия «Горзеленхозстрой», которое отвечает за уборку и благоустройство города.

Под подозрением находятся руководитель и заместитель руководителя коммерческих организаций, предоставляющих специализированную технику для уборки дорог города, а также представитель индивидуального предпринимателя, осуществляющего аналогичную деятельность.

«По данным следствия, обвиняемые с декабря 2022 года по март 2024 года передали должностному лицу муниципального бюджетного учреждения взятки за указание в заявках учреждения максимального количества специализированной техники без ее фактического предоставления для скорейшей выработки заключенных муниципальных контрактов, оказание помощи в заполнении отчетной документации и ее беспрепятственной приемке, способствование заключению новых контрактов», — сообщили в СУ СК России по Ярославской области.

По данным правоохранителей, деньги передавались заместителю директора «Горзеленхозстроя» по содержанию улично-дорожной сети. Речь идет о взятках в размере 50 000, 300 000 и 400 000 рублей.

Двум фигурантам 41 и 42 лет предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере), ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере), 42-летней обвиняемой — по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки в значительном размере). В первом случае наказанием может стать лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, во втором — на срок до 5 лет.

Известно, что преступление было выявлено оперативниками УМВД России по Ярославской области. Расследуются уголовное дело следственным отделом по Фрунзенскому району Ярославля СУ СК России по Ярославской области.

По ходатайству следователя, поддержанному прокуратурой Ярославской области, судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

«Им запрещено находится на территории МБУ „Горзеленхозстрой“ и общаться со свидетелями по уголовным делам», — пояснили в прокуратуре.