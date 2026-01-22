Пять «безобидных» действий, которые приведут к уголовному делу: ловушки для законопослушных

Доброе дело может обернуться тюрьмой Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Казалось бы, безобидные действия — подработка курьером, оформление карты для знакомого или перевод денег по ссылке из чата — могут обернуться серьезными уголовными последствиями. О том, как обычные люди становятся фигурантами дел о наркотиках, мошенничестве или даже финансировании терроризма, рассказал адвокат Юрий Левин. Эксперт выделил пять основных ситуаций-ловушек, в которые сегодня легко попасть.

Работа «курьером» в серой зоне

Заманчивые объявления о быстрых деньгах за доставку посылок без оформления часто скрывают криминал.

«Если вас зовут разносить посылки или конверты за хорошие деньги и при этом не подписывают ни один официальный документ, чаще всего речь идет о наркотиках (ст. 228 УК РФ) или деньгах обманутых бабушек (ст. 159)», — пояснил Левин.

Он добавил, что о содержимом сумки многие узнают уже из материалов уголовного дела.

«Помощь» банковской картой или сим-картой.

Оформление карт или номеров телефона на свое имя для «нужд бизнеса» знакомого — прямой риск.

«Именно на эти реквизиты затем поступают деньги, добытые преступным путем, с этих номеров звонят жертвам. В глазах следствия владелец банковских и сим-карт не случайный прохожий, а пособник», — объяснил адвокат.

Роль номинального директора или учредителя

Соблазнительное предложение получать зарплату «за подпись» опасно. Через такие фирмы обналичивают деньги, уходят от налогов, проводят фиктивные сделки, а вся ответственность ляжет на номинала.

«Но потом сидеть, как правило, приходится тому, чье имя стоит в учредительных документах», — подчеркнул Левин.

Переводы на «благие дела» из анонимных чатов

Финансовая помощь фондам, о которых человек узнает из анонимных каналов и чатов. Это только на первый взгляд благородно

«Если непонятно, кто именно собирает деньги, на каком основании действует фонд и где посмотреть отчетность, можно даже попасть под статью 205.1 УК РФ о финансировании терроризма», — предупредил адвокат Левин.

«Любопытство» к запрещенному контенту

Изучение и, особенно, хранение или пересылка запрещенных материалов в интернете грозит серьезными проблемами. Один, на первый взгляд, невинный переход по ссылке, подписка или пересылка файла могут стать поводом для разговора со следствием.

«Хранение и распространение экстремистских и террористических материалов тоже образуют состав преступления», — предупредил адвокат.