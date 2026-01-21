НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Он называл людей «дичью»: история Александра Бычкова — одного из самых жестоких убийц России

Он называл людей «дичью»: история Александра Бычкова — одного из самых жестоких убийц России

Маньяк гулял по городу с головами жертв и ел их сердца

238
Источник:

Городские медиа

Александр Бычков — один из самых жестоких серийных убийц современной России. Он называл себя «одиноким волком», а своих жертв — «дичью». По данным следствия, Бычков не только убивал, но и совершал акты каннибализма, поедая сердца убитых.

Его детство было неблагополучным: отец покончил с собой в 40 лет, мать злоупотребляла алкоголем и жестоко избивала сына. Позже он говорил, что не винит мать, воспринимая насилие как «обыденность».

Первое убийство Бычков совершил в возрасте 21 года. Жертвой стал случайный собутыльник. В дальнейшем он целенаправленно выбирал бродяг и алкоголиков — людей, напоминавших ему окружение матери. Он заманивал их в безлюдные места, поил и убивал ножом или молотком. Среди мотивов следствие называет стремление к самоутверждению и ощущению власти.

После убийств Бычков расчленял тела, закапывал останки или выбрасывал их на свалки. Части тел находили в лесных массивах неподалеку от города Белинского Пензенской области. Он свободно разгуливал по городу в окровавленной одежде и, по свидетельствам, однажды зашел в рюмочную с пакетами, в которых находились отрезанные головы.

Задержали Бычкова в 2012 году после кражи набора ножей. На допросах он признался в 9 убийствах, в том числе — своего отчима. Экспертиза признала его способным отдавать отчет в своих действиях во время убийств. 22 марта 2013 года суд приговорил Александра Бычкова к пожизненному заключению. Уже находясь в тюрьме, он познакомился с гражданкой США, вступил в брак и стал отцом.

Посмотрите короткое видео о леденящих душу преступлениях маньяка Александра Бычкова.

Комментарии
3
Инженер1
40 минут
Он ещё не заработал помилование?
Гость
10 минут
А если бы он не сказал???
Читать все комментарии
Гость
Рекомендуем