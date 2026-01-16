Парням велели ходить в колготках и на шпильках. Бывшие участники тренинг-центра «Гармония» заявили об унижениях и «кидалове»

В Самаре бывшие участники и сотрудники тренинг-центра «Гармония» считают, что участвовали в мошеннической схеме Источник: Элла Прудникова / Vk.com, Юрий Скулыбердин / Городские медиа, читатель 63.RU

В Самаре бывшие участники и сотрудники тренинг-центра «Гармония» считают, что участвовали в мошеннической схеме. По их версии, руководитель центра Элла Прудникова и ее ближайшая соратница — «правая рука» и помощница — создали многоуровневую систему психологического давления и финансовых махинаций. По данным потерпевших, сумма ущерба составляет десятки миллионов рублей, а число предполагаемых пострадавших — не менее 20 человек.

Адвокат Прудниковой, Ирина Горбачева, в эксклюзивном комментарии 63.RU отвергает все обвинения, настаивая на гражданско-правовом характере споров.

Параллельно журналист Наталья Артякова изучила сотни страниц доказательств: судебные решения, расписки на миллионы, скриншоты переписок с обсуждением схем «обнуления» кредитов через фирмы, аудиозаписи и материалы тренингов.

В этом материале мы собрали шокирующие подробности «тренинговых» заданий и механизма выманивания денег, историю с фирмой-однодневкой и мнение адвоката предполагаемых пострадавших о том, почему уголовное дело возбудить не удается, несмотря на выигранные гражданские суды.

Портрет тренера: качественные сертификаты как прикрытие для профессионального влияния?

Перед тем как погрузиться в истории потерпевших, важно понять, каким образом Элла Прудникова выстраивала свой безупречный профессиональный образ, который позже становился главным инструментом для завоевания доверия. Журналисту был предоставлен внушительный пакет документов, которые использовались для создания авторитета:

высшее образование: диплом Самарского государственного университета по специальности «Прикладная математика и информатика» (2003 г.);

ключевые квалификации в области психологии и коучинга: диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Клинический психолог» (Российский государственный социальный университет, 2018 г.). Сертификат Международной академии коучинга и сертификат канадского Erickson College International (2019 г.);

профильные бизнес-направления: диплом бизнес-тренера (Школа бизнес-тренеров Молоканова и Сикирина, 2017 г.), сертификат игротехника (геймификатора). В 2023 году она получила множество сертификатов от Международного института менеджмента (ТПП РФ), включая курсы «Противостояние манипуляции» и «Управление групповой динамикой»;

членство в экспертном сообществе: членский билет Ассоциации бизнес-тренеров (2023 г.).

В интервью для журнала LIMA Прудникова позиционировала себя как руководителя тренинг-центра «Гармония», бизнес-тренера, клинического психолога, обладателя премий «Бизнес-тренер года — 2018» и «Наставник года — 2020». Именно этот безупречный, на первый взгляд, профессиональный каркас, по словам героев статьи, и был главным инструментом для завоевания доверия.

Как попадали в «конвейер»

Летом 2020 года Александр П. приехал в Самару из соседнего региона. Через месяц новая знакомая начала настойчиво приглашать его в тренинг-центр «Гармония». Отказать, по его словам, было невозможно, ведь вокруг проекта создавался ореол исключительности.

«Мне говорили: „Смотри, у нас тут самые крутые предприниматели, врачи, спортсмены. Если ты хочешь расти, тебе сюда“. Я согласился, думая, что это шанс для развития. Меня впечатлили ее регалии — клинический психолог, международный коуч», — рассказал корреспонденту 63.RU Александр.

Одно из заданий на семинаре «Лидерская программа» Источник: читатель 63.RU

Трехступенчатая программа стоила около 100–120 тысяч рублей. Но с первого дня, как уверяет Александр, его что-то настораживало.

«Атмосфера там была крайне тоталитарной. Наше мнение не учитывалось, а „прояснения“ после занятий напоминали психологическую обработку. Нас убеждали, что если бросить тренинг, то ты станешь плохим сыном, братом, парнем и все отношения рухнут. Уйти было почти невозможно. Главное правило — обязательно приводить новых людей. Это был конвейер», — вспоминает мужчина.

По версии Александра П., вскоре давление вышло за рамки тренинг-зала. Элла Прудникова, как он убеждает, лично звонила его матери, предлагая прийти на тренинг, и в итоге выпросила у нее деньги.

Родители мужчины сразу почувствовали неладное. Они специально приехали в Самару из другого города, чтобы забрать свои деньги. Договорились о встрече, проделали неблизкий путь. Хорошо, что в итоге деньги свои забрали.

«Сейчас я понимаю, что тренинг был для них не бизнесом, а инструментом. Во-первых, это „конвейер“ для привлечения новых жертв (читай: денег). Во-вторых, это способ глубоко изучить человека: узнать его доходы, мечты, страхи, слабые места в психике. Все это потом использовалось для манипуляций», — считает Александр П.

«Ночная охота» и «лидерский путь»

Собеседники 63.RU предоставили скриншоты, на которых, по их версии, фрагменты чатов «Гармонии» и реальное содержание так называемых «лидерских» программ. Судя по ним, организация и контроль были действительно тотальными. Например, мероприятие «Ночная охота» в Санкт-Петербурге (скриншот от 13 ноября 2020 г.) начиналось с требования явиться точно в срок и выложить общее фото.

Мероприятие «Ночная охота» в Санкт-Петербурге Источник: читатель 63.RU

Далее в предоставленных скриншотах указано, что участники, разбитые на так называемые экипажи с принудительно назначенными ролями, получали в реальном времени шокирующие задания. Вот некоторые из них:

участнице с ролью «Круэлла» было приказано: «Подойди к 5 людям и задай вопрос: „Любите ли вы позу в сексе догги-стайл?“ и далее узнай у этого человека про самую необычную позу в сексе в его жизни». Выполнение поощрялось баллами и одобрительными комментариями от кураторов в чате: «Воу, Круэлла, да ты горячая детка!»;

участник под кодовым именем Соловей-разбойник должен был сочинить песню на заданный мотив с обязательными словами («добрые люди, команда, вовлечение, результат») и исполнить ее, вовлекая в процесс свиста не менее 5 посторонних людей;

для участника «Харли Квин» обязательным условием было надеть колготки в сетку и женский парик. Но такие нетрадиционные «развлечения», как утверждают бывшие клиенты, были не только в рамках лидерских программ: на семинарах мужчин также заставляли ходить на высоких шпильках;

список заданий «Лидерского пути» (ЛП-17), изученный редакцией, включал: «Собрать не менее 10 неиспользованных презервативов у прохожих», «Провести соцопрос с вопросами: „Как часто вы пукаете в лифте?“», «Пройтись по трамваю, громко рекламируя прокладки и тампоны».

Скрин из чата тренинга. Куратор настойчив Источник: читатель 63.RU

Еще с тренинга. При выполнении одного из заданий участнику поставили обязательное условие — надеть колготки в сетку Источник: читатель 63.RU

Мужчин на семинарах заставляли ходить на каблуках Источник: читатель 63.RU

Эти материалы, как считают сами участники, можно считать вещественным доказательством того, что программа была построена на нарушении личных границ, публичном унижении и жестком контроле, что ставит под сомнение любые заявления Прудниковой о «личностном росте» или профессиональном тренинге.

Куратор дает задания в чате Источник: читатель 63.RU

Такие отзывы оставляли участники в самом начале программы Источник: читатель 63.RU

Версия клиентов центра о схеме выманивания денег

По мнению нашего собеседника Александра П., тренинг был лишь первым актом, а после окончания программы Элла Прудникова и ее помощница начинали проявлять к выпускникам особое внимание.

«Сначала со мной, как и с другими выпускниками, стали активно и душевно общаться. Они втирались в доверие, интересовались жизнью и даже становились „частью семьи“», — уверяет мужчина.

А затем, по его словам, следовали просьбы о деньгах. Действовали по схеме, которую Александр называл «тяни-толкай».

«Они брали сначала небольшую сумму и быстро возвращали. Потом побольше — и снова возвращали. Создавалось ощущение абсолютной надежности. Когда доверие было завоевано, они просили уже крупные суммы на более длительный срок, писали расписки, обещали вернуть уже с процентами», — считает Александр.

«Зачем банку проценты платить? Я лучше тебе буду отдавать», — якобы говорила Элла Прудникова. Проценты действительно какое-то время исправно платили, усыпляя бдительность.

Следующим этапом, как полагает Александр П., стала работа с кредитами.

«Элла уверяла: „Мы же всегда вовремя возвращаем! Это же выгоднее, чем на свою цель копить“. Они мастерски играли на моих слабостях и желаниях. Я мечтал переехать в Самару, купить квартиру. Элла, представляясь успешным предпринимателем, убеждала: „Не бери ипотеку, ставка высокая, я тебе потом помогу купить за полцены, у меня крутые юристы“. А пока — „Помоги нам, ты же единственный, кто может выручить“», — так Александр стал заложником самарского коуча и ее «свиты».

Итог, по его подсчетам, оказался чудовищным. За несколько лет Александр, по его словам, передал Элле Прудниковой и ее помощнице около 20 миллионов рублей. Половина из которых — его собственные сбережения, а вторая половина — кредитные деньги.

Задание: постирать трусы в самарском парке Источник: читатель 63.RU

История мастера маникюра

Схожую историю рассказывает журналисту 63.RU мастер маникюра, которая была не только ученицей, но и личным мастером Эллы Прудниковой с 2018 по 2025 годы. Перелом наступил в феврале 2025 года, когда мать девушки сломала руку и финансовая нагрузка легла на нее одну.

«Именно этой моей уязвимостью, как я теперь понимаю, они и воспользовались», — с горечью полагает самарчанка.

К ней, по ее версии, обратилась помощница Прудниковой. «По-дружески».

«Она рассказала, что у них проблемы с открытием ресторана, и слезно попросила помочь. Меня даже возили на этот объект. Они клятвенно обещали стабильно возвращать деньги. „Не волнуйся, все будет окей“, — говорили они. И я поверила. Мне даже сказали: „Только маме не говори, пожалуйста“», — вспоминает девушка.

Таких денег у маникюрщицы, конечно, не было. И она взяла кредиты. В общей сложности, по ее словам, она передала им 1 миллион 150 тысяч рублей. С учетом процентов долг банкам вырос до 1 миллиона 770 тысяч. Ежемесячный платеж на сегодняшний день составляет 60 тысяч рублей.

«Когда я передавала наличные, они сразу заговорили о расписке: „Хочешь — напишем, все нормально“. Но как только деньги оказались у них, тема расписки испарилась. Я получила ее только тогда, когда у меня уже начались просрочки и я сама в панике пришла к ним с этим требованием», — уверяет девушка.

Но летом 2025 года, как заявила маникюрщица, выплаты внезапно прекратились. Элла и ее соратница перестали ходить на маникюр.

«Теперь я сижу с огромными долгами, которые не могу выплатить. Они знают обо мне всё, а я знаю о них одну правду: они мошенники, использовавшие мое доверие и тяжелую ситуацию, чтобы разрушить мою финансовую жизнь», — в отчаянии говорит девушка.

А это пишет один из участников семинара, который выполнил очередное задание Источник: читатель 63.RU

Фирмы, «обнуление» карт и 115-ФЗ

Когда возможности брать новые кредиты, по словам Александра П., были исчерпаны, начался новый этап. Его, как он уверяет, стали уговаривать стать учредителем фирмы. По его версии, Прудникова давила на жалость и давала обещания: «Ты же устал на вахты ездить, давай откроем фирму, будешь с нами работать, как семья, деньги хорошие будем тебе платить».

И Александр П. согласился. Как он рассказал корреспонденту 63.RU, вскоре была зарегистрирована фирма ООО ARS Group, учредителем которой числился он, а директором — Элла Прудникова. Позже выяснилось, что на эту фирму оформили лизинг автомобиля.

Изучая выписки, Александр вдруг догадался, что стал жертвой следующей схемы «обнуления»:

первоначальный заем: человек снимал деньги с кредитной карты и отдавал Прудниковой;

«крутка» карты: со счетов фирм Прудниковой на карту жертвы переводили часть денег для внесения минимального платежа по кредиту;

легализация через фирму: затем эти же деньги просили перевести обратно, но уже как оплату за услуги на расчетный счет их ООО;

создание встречного долга: деньги, пришедшие от фирмы, теперь формально считались займом от организации ее же учредителю (жертве);

финансовая ловушка: у человека оставалась расписка от Эллы, а по документам фирмы — огромный официальный долг перед ней же как перед директором.

Эксклюзивно для 63.RU Александр П. предоставил скриншоты переписки, где, по его версии, обсуждалась эта схема. В одном из сообщений говорится: «А причем тут кредит? Тебе надо было крутануть карту, мы тебе отправили деньги из конторы с расчетом, что они вернутся. 115-ФЗ — это обнал».

Скриншот переписки в WhatsApp от ноября 2025 года, по его мнению, является этому прямым доказательством. В диалоге с голландского номера собеседник просит перевести деньги на расчетный счет, ссылаясь на «оптимизацию налогов» через «наших партнеров».

«У меня есть основания полагать, что через такие фирмы идут отмывание денег и „оптимизация“ налогов. Мне звонили люди из-за рубежа, интересуясь „оптимизацией налогов“ через структуры, связанные с Прудниковой», — заявляет Александр П.

Сейчас люди, оставшиеся с огромными долгами, пытаются защитить свои права. Они обратились в правоохранительные органы и суды.

Что говорит адвокат Прудниковой?

На фоне этих обвинений журналист 63.RU направила официальный запрос адвокату Ирине Горбачевой, которая представляет интересы Эллы Прудниковой.

«Уголовное дело в отношении Эллы Прудниковой, по нашей информации, не возбуждалось, какого-либо процессуального статуса (подозреваемой или обвиняемой) у нее нет. К сожалению, иногда имеет место недобросовестное использование уголовно-правовых механизмов в целях давления на контрагентов. В тех же целях порой используется и свобода СМИ», — такой ответ мы получили от юриста.

Адвокат утверждает, что «получение займов не является мошенничеством», а все финансовые вопросы «подлежат разрешению в гражданско-правовом порядке». В ответе также содержится намек на то, что публикации делаются в интересах «конкретного человека» с целью «похоронить бизнес» Прудниковой.

«Например, одно из лиц, сделавших ряд провокационных публикаций о работе Эллы Прудниковой, прямо сообщило ей, что действует в интересах конкретного человека и „этот скандал похоронит бизнес“ Эллы», — говорит Ирина Горбачева.

Таким образом, позиция защиты сводится к тому, что речь идет о рядовых долговых спорах.

Мнение адвоката пострадавших: «Основания для уголовки есть, но возбудить очень тяжело»

Адвокат Алексей Кирдяшев, представляющий интересы Александра П., в интервью 63.RU объяснил юридические сложности всей этой ситуации.

«Расписки оформлены в простой письменной форме, нотариального заверения нет. Однако если бы Элла Прудникова хотела их оспорить, то ей следовало предоставить доказательства. Она этого не сделала, не представила никаких возражений и фактически уклонилась от участия в процессе. На трех судебных заседаниях ее не было», — поясняет адвокат.

Алексей Кирдяшев подтвердил, что суды удовлетворили иски потерпевших по распискам, но взыскать деньги невозможно, так как средства и имущество, по всей видимости, скрыты.

«Безусловно, в этой ситуации есть все основания для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества. Но, к сожалению, на практике возбудить его по статье 159 УК РФ „Мошенничество“ крайне сложно. Основная проблема в доказывании самого обмана или злоупотребления доверием. Со стороны всё может выглядеть как обычные гражданско-правовые отношения, а психологический контекст, системность и умысел часто остаются за кадром», — объясняет юрист.

Адвокат считает, что позиция защиты, представленная Ириной Горбачевой, сводится к утверждению о безвозмездном характере перечисленных денежных средств, которые, по ее версии, являлись своего рода актом благотворительности.

А это кукла, которая олицетворяет участника семинаров, решившего покинуть центр «Гармония» до окончания программы Источник: читатель 63.RU

Вопросы, которые остаются без ответа

Если это лишь гражданско-правовые споры, почему схема поведения Прудниковой по отношению к разным людям столь однотипна (тренинг — сближение — просьбы о деньгах — кредиты — фирмы)? Почему человек, не имеющий официального дохода и имущества, мог годами брать многомиллионные кредиты и займы у десятков людей? Почему решения гражданских судов, удовлетворивших иски по распискам, не становятся основанием для переоценки ситуации правоохранительными органами? Каким образом профессиональные знания клинического психолога и коуча использовались на самом деле? Для помощи людям или для их систематического вовлечения в долговую кабалу? Где находятся деньги, взятые у пострадавших, если, по официальным данным, у самой Эллы Прудниковой нет имущества и доходов для взыскания?

Редакция 63.RU направила дополнительные запросы в правоохранительные органы Самарской области. На момент публикации ответа не поступило.