Криминал Не открывайте это уведомление: новая схема мошенников в WhatsApp

Злоумышленники пользуются зависимостью людей от зарубежных мессенджеров

160
В Госдуме считают, что переход людей на защищенные российские сервисы уменьшит возможности для мошенничества | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ Госдуме считают, что переход людей на защищенные российские сервисы уменьшит возможности для мошенничества | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Госдуме считают, что переход людей на защищенные российские сервисы уменьшит возможности для мошенничества

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Мошенники начали обманывать пользователей, отправляя им уведомления о необходимости якобы срочной верификации аккаунта или установки обновлений в WhatsApp (принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ). На самом деле, это всё уловки, чтобы украсть ваши аккаунты, получить доступ к личным контактам и деньгам. Подробности о новой схеме злоумышленников рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Постепенное ограничение работы WhatsApp* в России стало фактором, которым оперативно воспользовались мошенники. Любые изменения в привычных цифровых сервисах — это всегда „окно возможностей“ для преступников, и они традиционно действуют на опережение, подстраиваясь под повестку и информационный фон. В данном случае злоумышленники начали активно эксплуатировать страх потерять доступ к общению и данным», — сказал он.

Парламентарий отметил, что ответственность за подобные риски во многом лежит на самой платформе, которая годами игнорировала требования по локализации данных и взаимодействию с регуляторами. Немкин добавил, что мессенджер стал удобной средой для мошенников из-за закрытости и слабой реакции на обращения пользователей. К тому же для обмана аферисты используют зависимость людей от зарубежных сервисов.

«При этом сама компания Meta* не несет реальной ответственности за последствия, перекладывая риски на конечных пользователей. Это наглядно демонстрирует, почему цифровой суверенитет и развитие собственных коммуникационных решений — вопрос не удобства, а безопасности. Происходящее должно стать сигналом для граждан: доверие к иностранным ИТ-платформам, особенно в чувствительной сфере коммуникаций, несет системные риски», — подчеркнул он в разговоре с РИА Новости.

Парламентарий считает, что чем быстрее население перейдет на защищенные, российские сервисы, тем меньше пространства останется для мошенников, «паразитирующих на нестабильности и безответственности зарубежных цифровых гигантов».

Напомним, что Роскомнадзор продолжает вводить в отношении WhatsApp (принадлежит Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) ограничительные меры, так как сервис не выполняет требования российского законодательства. Подробнее о том, при каких условиях снимут все ограничения с мессенджера, рассказали в отдельном материале.

* Принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.

* Meta (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

