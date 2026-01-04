Сдал тело в камеру хранения на вокзале. История маньяка-литейщика, жестоко убившего 7-летнюю девочку

Юрия Медведева не могли поймать месяц Источник: «Следствие вели…» (18+), НТВ / Rutube.ru, Городские порталы

В середине сентября 1988 года один из городов Черноземья, Липецк, поразила страшная новость: семилетняя Таня пошла в магазин рядом с домом и пропала. Девочку искали не просто всей многоэтажкой, где она жила, а всем городом. Нашли ее спустя несколько дней милиционеры — расчлененной.

О леденящей кровь истории и ее связи с Воронежем рассказывал в одном из выпусков «Следствие вели…» (18+) легендарный Леонид Каневский.

Жуткий чемодан из камеры хранения

История началась с обычного похода в магазин: раньше даже семилетних детей не боялись одних отпускать за мелкими покупками. 15 сентября 1988 года мама отправила первоклассницу Таню за хлебом. Обычно девочка быстро возвращалась домой. Но не в тот раз.

Таня всегда быстро возвращалась из магазина, несмотря на совсем юный возраст Источник: «Следствие вели…» (18+), НТВ / Rutube.ru

— Она немного задержалась — сразу поняли: что-то не то, — рассказывала соседка семьи Ольга. — Реакция была моментальная, в тот же день весь дом был на дыбах.

Родители тут же осмотрели все дворы и, не обнаружив дочери, обратились в милицию. Там выяснили: в магазине Таня побывала, но вот после него ее никто не видел. Ни проверка больниц и моргов, ни обход улиц с фотографией девочки, ни осмотр чердаков и подвалов домов результата не дал.

А через несколько дней в милицию поступил звонок с липецкого железнодорожного вокзала: там из одной из камер хранения начал исходить резкий неприятный запах. Камеру вскрыли. Внутри лежал чемодан. А в чемодане — расчлененный труп Тани.

Так сегодня выглядит тот самый вокзал в Липецке, где была обнаружена страшная находка Источник: «Яндекс Карты»

— Ноги, руки, тело — за исключением внутренних органов, их не было, — описывал чудовищную находку Николай Чуносов, который в 88-м году был начальником отделения уголовного розыска Правобережного РОВД Липецка.

Как выяснили эксперты, девочку задушили в тот же день, когда она пропала. Потом убийца сложил останки в чемодан и отнес его на вокзал.

Следователи сразу опросили всех сотрудников вокзала, потом — продавцов в местном ЦУМе, где был куплен чемодан. Но никаких зацепок получить не удалось.

Страшная находка грибника

Следующим шагом стала попытка поймать убийцу во время похорон Тани. Был шанс, что он придет на них, вернется к месту, где совершил преступление.

Десятки оперативников присутствовали на прощании с девочкой, тайно снимая сотни людей, пришедших на похороны. Был даже задержан подозрительный мужчина, наблюдавший за траурной процессией с крыши одного из домов. Но он оказался непричастен к преступлению. И поиски продолжились. Казалось, следствие в тупике.

Вскоре случилась еще одна жуткая трагедия. В лесу у поселка недалеко от города грибник наткнулся на тело еще одной семилетней девочки, Вики. Липецк захлестнул настоящий ужас.

Две девочки-первоклассницы, обе пропали недалеко от дома — дела сразу связали. Но довольно быстро выяснилось: вторую девочку убил житель поселка, бывший участковый. Его поймали, когда он пытался перепрятать велосипед Вики.

Убийца второй девочки попался с ее велосипедом Источник: Лина Саитова / 116.RU

К убийству Тани бывший участковый оказался непричастен, в день смерти девочки он не уезжал из поселка. Следствие снова осталось без зацепок.

Внутренние органы в канализации и засохший хлеб в дипломате

Расследованию помогла догадка начальника липецкого бюро судмедэкспертизы Михаила Флейшера. Как он сам позже рассказывал, в книге для шведских полицейских он вычитал об одном из способов избавления от улик.

— Там было написано, что внутренние органы могут бросить в унитаз и смыть. И всё, — рассказывал Флейшер.

Михаил Флейшер Источник: «Следствие вели…» (18+), НТВ / Rutube.ru

Липецкие следователи не стали отметать эту версию, тут же обратились к коммунальщикам: вдруг какие-то следы последствий расчленения всё еще сохранились в канализации? Ответ пришел быстро. Именно в том доме, где жила Таня, дважды были крупные засоры. Нашли сантехника — тот рассказал: при прочистке труб в подвале дома действительно находил такое, что кровь стыла в жилах. Но он никому об этом не рассказывал из-за страха, что виновным посчитают его.

Хоть и с опозданием из-за нерешительности сантехника, следователи поняли: убийца жил в одном доме, в одном подъезде со своей жертвой. Было решено провести обыск во всех квартирах подъезда. В квартирах поочередно снимали даже унитазы, но люди не возмущались: найти убийцу хотел каждый. И наконец удача…

В одной из квартир нашли дипломат, внутри которого лежала та самая буханка хлеба, которую Таня не донесла домой. На полке в шкафу обнаружились и вещи девочки: босоножки и платьице.

Сосед-работяга

К концу 80-х в Липецке уже почти целый век действовал металлургический завод «Свободный сокол» — это и сейчас одно из крупнейших предприятий города. Там изготавливают чугунные трубы. В литейном цехе «Свободного сокола» работал Юрий Медведев — жилец той самой квартиры, где нашли дипломат и вещи убитой Тани. Причем жил Медведев там не один: у него была жена. По разным версиям, во время совершения мужем преступления его супруга была либо в санатории, либо в роддоме, на сохранении.

Убийца Тани был женат Источник: «Следствие вели…» (18+), НТВ / Rutube.ru

Юрия Медведева задержали в октябре прямо на работе. Долго молчать он не смог, «раскололся» почти сразу.

— В изоляторе он заплакал, — расскажет потом начальник УГРО Николай Чуносов. — И не скажу, что это была показуха какая-то.

Следователям Медведев сообщил, как заманил Таню к себе интересным детским журналом прямо в подъезде дома, где они оба жили. Когда девочка зашла в квартиру маньяка, он тут же набросился на нее и начал насиловать, накрыв голову подушкой. 7-летняя Таня просто задохнулась.

Когда Медведев понял, что случилось, то решил: единственный выход — избавиться от тела. Часть останков он смыл в унитаз, часть отнес на вокзал в чемодане на следующий день. После сильно запил и несколько недель не выходил на работу.

На следственном эксперименте Медведев показал, куда сдал чемодан Источник: «Следствие вели…» (18+), НТВ / Rutube.ru

Что же жена маньяка? Соседи говорили: о преступлении мужа она знала, но не сдала его. Только постирала и спрятала вещи убитой супругом девочки. В милиции женщина утверждала, что ни о чем не догадывалась.

Во время следствия Медведев признался, что убил еще одного ребенка — мальчика в Воронеже. Но найти подтверждение его словам не удалось. На том месте, где маньяк якобы закопал тело, уже был построен детский сад. Впрочем, от высшей меры наказания это Медведева не спасло.

Смертный приговор

Дом культуры Студеновского рудоуправления, где проходило заседание суда, не смог вместить всех желающих следить за вынесением приговора маньяку. Люди стояли на улице и слушали слова судьи через громкоговорители. Жители Липецка были готовы растерзать Медведева, чтобы он точно не избежал правосудия. Но до этого не дошло. Приговор, оглашенный в апреле 1989 года, гласил: смертная казнь через расстрел.

Липчане считали убийство Тани преступлением против них всех Источник: Электронная библиотека Липецкой области / opac.lib48.ru

«Не судим, не привлекался, ни в чем „таком“ замечен не был. Тих и скромен. Мастер на все руки. Это снаружи. А изнутри: многолетнее пьянство, безучастие к труду, бездуховность и социальная апатия, ежедневная, ежечасная ложь знакомым и близким. То есть деградация личности. Утеря нравственных ориентиров в жизни. Безвозвратная утрата совести. Обесчеловечивание. Кто в этом виноват: эпоха застоя с ее формализмом по отношению к человеку в коллективе и обществе? Житейские неурядицы? Попустительство близких? Слабость характера? Тысячи литров выпитой водки? Я не берусь ответить на этот вопрос. Сожалею о человеке, утратившем человеческое. Проклинаю нечеловека, убившего ребенка», — написал в липецкой газете «Ленинец» местный корреспондент после вынесения приговора.