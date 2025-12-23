Лишилась половины черепа. Избитая бойфрендом модель Анжелика Тартанова вышла из комы — как она выглядит теперь

Модель Анжелика Тартанова рассказала, что помнит о злополучном дне, когда ее жестоко избили Источник: «Пусть говорят» / Первый канал

Избитая в Москве модель, 33-летняя Анжелика Тартанова, лишившаяся половины черепной коробки, вышла из комы и показалась в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Она рассказала, в каком состоянии сейчас находится в больнице. Всю хронологию произошедшего с ней восстановили во время телепрограммы.

Напомним, что ранее в Москве задержали 40-летнего Дмитрия Кузьмина, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью Анжелике Тартановой. По данным следствия, мужчина ударил ее по голове во время ссоры в квартире. На скорой женщину доставили в больницу, где у нее диагностировали потерю памяти, хоть она и представилась своим именем. После этого Анжелика впала в кому.

При этом Дмитрия Кузьмина по какой-то причине отправили не в СИЗО, а под домашний арест.

Как рассказали во время программы сестры пострадавшей, в Краснодаре, откуда она родом, у модели остался ребенок. Ему 16 лет, он живет со свекровью. До переезда в Москву подросток жил с Анжеликой, но она решила оставить его у бабушки, чтобы мальчик не подвергся стрессу от длинной дороги.

Слева фотография Анжелики в 18 лет в Краснодаре, справа после 30 и переезда в Москву Источник: «Пусть говорят» / Первый канал

В Москве Анжелика сильно преобразилась. Это заметно по фотографиям, которые показали во время эфира передачи. Именно в столице она познакомилась с тем самым Дмитрием Кузьминым. Родным про молодого человека Анжелика почти ничего не рассказывала. Но вот с подругой делилась переживаниями.

«В какой-то момент Дмитрий стал контролировать отношения, поставил прослушку на телефон, читал все ее сообщения, мог выхватить телефон, — рассказала подруга Анжелики Тартановой. — Восстанавливал удаленные сообщения и читал их. Был случай, когда ударил по лицу. Она жаловалась, потом он приехал и извинился. Простила».

Как ранее писали наши коллеги из 93.RU, их роман длился около полугода. Мужчина занимался строительным бизнесом. Когда Анжелика вновь сошлась с Дмитрием, ситуация в их отношениях в лучшую сторону не изменилась.

«Она готовилась сбежать 20 ноября и пропала», — добавила ее подруга.

Также во время эфира в программе показали сообщения, которые получал сын Анжелики уже после того, как та оказалась в больнице. По сообщению медиков, 22–23 числа ей проводили операцию. В те же даты она якобы писала ребенку, что всё хорошо и не отвечает, якобы потому что в Москве глушат связь.

В программе показали кадры короткого разговора с Анжеликой Тартановой. На вопрос, что с ней случилось — женщина отвечает, что ничего не помнит.

«Голова болит. Вообще ничего не помню, надо восстанавливать память, тогда, может, вспомню», — заявила Анжелика в эфире телешоу.