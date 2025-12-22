НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Криминал Служил в Чечне и Сирии: что известно о генерал-лейтенанте ВС РФ, которого взорвали в авто

Служил в Чечне и Сирии: что известно о генерал-лейтенанте ВС РФ, которого взорвали в авто

Ему было 56 лет

334
Сарваров погиб сегодня рано утром в автомобиле во дворе собственного дома | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUСарваров погиб сегодня рано утром в автомобиле во дворе собственного дома | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сарваров погиб сегодня рано утром в автомобиле во дворе собственного дома

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Начальник оперативной подготовки Вооруженных сил РФ Фанил Сарваров погиб сегодня при взрыве собственного автомобиля в Москве. Генерал-майор ранее выполнял боевые задачи на Северном Кавказе и в Сирии. Подробности о жизни военного собрали в материале.

Обучение

Сарваров родился 11 марта 1969 года в Гремячинске Пермской области. В 1990 году он окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище имени Президиума Верховного Совета Татарской автономной ССР, а еще через девять лет — Военную академию бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Малиновского.

Еще Сарваров получил образование в Военной академии Генерального штаба ВС РФ в 2008 году и прошел все ключевые военные должности.

Сарварову было 56 лет | Источник: MSK1.RU / TelegramСарварову было 56 лет | Источник: MSK1.RU / Telegram

Сарварову было 56 лет

Источник:

MSK1.RU / Telegram

Служба

С 1992 по 2003 год Сарваров активно участвовал в боевых действиях, связанных с Осетино-Ингушским конфликтом и контртеррористической операцией в Чечне, говорится на сайте Минобороны РФ. Он служил в 503-м гвардейском мотострелковом полку и именно там уделял особое внимание боевой подготовке своих подчиненных.

Также в 2015–2016 годах участвовал в организации и проведении операции в Сирии. В 2016-м стал начальником Управления оперативной подготовки Вооруженных сил.

Награды

22 февраля 2018 года Сарварову указом президента РФ Владимира Путина было присвоено звание генерал-майора. В 2024 году Путин присвоил Сарварову воинское звание генерал-лейтенанта.

Он также удостоен ордена Мужества, медали Суворова, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ордена «За военные заслуги» (2014). В его послужном списке значится и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Также ему присвоено почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».

На месте гибели Сарварова работают следователи и криминалисты | Источник: MSK1.RU / TelegramНа месте гибели Сарварова работают следователи и криминалисты | Источник: MSK1.RU / Telegram
Источник: MSK1.RU / TelegramИсточник: MSK1.RU / Telegram
Источник: MSK1.RU / TelegramИсточник: MSK1.RU / Telegram
+1
Источник: MSK1.RU / TelegramИсточник: MSK1.RU / Telegram

Личная жизнь

У Сарварова есть жена и сын. Наши коллеги из MSK1.RU выяснили, что сын уже выехал в Москву.

«Сначала нужно переговорить с мамой, пока ничего не могу говорить», — сын погибшего генерала.

Сегодня утром генерал-лейтенант получил ранения несовместимые с жизнью при взрыве автомобиля под окнами многоквартирного дома на улице Ясеневой. Следственный комитет РФ отрабатывает различные версии преступления — одна из них связана с украинскими спецслужбами. Подробнее о случившемся мы рассказали здесь.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
