Требуют крупный выкуп: российская фотомодель попала в рабство в Мьянме

В рабстве находятся еще около 200 человек Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Фотомодель из России похитили в Мьянме. Девушка оказалась в рабстве у местных жителей. Неизвестные требуют за нее крупный выкуп. Об этом сообщил вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников.

«Модель из России похитили в Мьянме, после того как ей предложили работу в Таиланде, у девушки отобрали все документы и вывезли в мошеннический кол-центр, где заставляют работать против ее воли», — цитирует ТАСС правозащитника.

По словам Мельникова, сначала девушка прилетела в Таиланд, сразу оттуда ее отправили в Янгон, якобы на собеседование, где на нее и напали. В кол-центре россиянку и еще около 200 человек удерживают силой — тех, кто отказывается работать, избивают, пытают электрошокерами и угрожают расправой.

«За освобождение похитители потребовали у модели около $10 тысяч, которых у нее нет», — пояснил правозащитник.

Он обратился за помощью к руководителю 3-го азиатского департамента МИД РФ Людмиле Воробьевой. Мельников надеется, как можно скорее вернуть россиянку на родину.