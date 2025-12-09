НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Закрывают в изолятор за лютую драку»: бывшая заключенная рассказала, что творится в колонии, где сидит террористка Дарья Трепова*

Во время ЧП погиб военкор Владлен Тарасов, еще 52 человека пострадали

Дарья Трепова*(Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в перечень экстремистов и террористов), которая отбывает наказание за убийство военкора Владлена Татарского, проявляет агрессии и устраивает драки в колонии. Об этом в интервью Ксении Собчак рассказала бывшая заключенная Евгения Хасис, которая находилась в той же тюрьме, что и Трепова*.

«Она вела себя очень по-разному. Сначала она начинает играть роль такой девочки, которая такая вегетарианка, любит кошечек, таких всех пушистиков. И в то же время у нее возникает ситуация, ее закрывают в штрафной изолятор за лютую драку. С одной стороны, она заявляет о себе, как о такой нежной, пушистой девочке, которую использовали, а с другой стороны, она проявляет активное, агрессивное какое-то поведение», — рассказала Хасис.

Как отметила Хасис, инициатором скандальных ситуации в колонии становится сама Трепова*.

Напомним, в апреле 2023 года Дарья Трепова* пришла на открытую встречу с Владленом Татарским в одном из кафе Санкт-Петербурга, где собрались поклонники военкора и несколько случайных посетителей. Под конец первого часа выступления Татарского Трепова* взяла микрофон и, представившись студенткой Настей из академии художеств, объяснила, что у нее есть для военкора подарок, но его не дали пронести в зал из-за подозрений про бомбу. С личного разрешения Татарского статуэтку принесли в зал. Вскоре «подарок» взорвался. В результате военкор погиб, еще 52 человека получили ранения различной тяжести.

В январе 2024 года в Санкт-Петербурге огласили приговор Дарье Треповой*. Ей назначили наказание в виде 27 лет лишения свободы в ИК общего режима и штрафа в размере 600 тысяч рублей.

* Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в перечень экстремистов и террористов.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
