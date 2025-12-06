Стреляли, угнали «Лексус»: в Ярославской области задержали участников разборки в стиле 90-х. Видео

В Ярославской области задержали участников разборок с оружием Источник: Типичный Переславль-Залесский / Telegram, Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Переславле-Залесском Ярославской области задержали двоих участников разборки, которая в середине ноября произошла в чайхане «Омар-Хайям» на улице Строителей. Посиделки двух компаний в кафе закончились массовой дракой и вооруженным нападением.

После инцидента в полиции возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой». Оперативники задержали двоих ранее судимых местных жителей: 29 и 39 лет.

«По данным следствия в ходе конфликта 49-летнему мужчине были нанесены удары битой, один из подозреваемых произвёл выстрел из травматического пистолета, после чего у потерпевшего потребовали ключи от автомобиля „Лексус“, на котором нападавшие и скрылись. Впоследствии похищенная иномарка была обнаружена полицейскими», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

В прокуратуре Ярославской области рассказали, что задержанных мужчин отправили под арест на два месяца.

