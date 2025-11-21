«Начали бить на глазах у сына»: разборки в стиле 90-х в Ярославской области попали на видео

В Ярославской области возбудили уголовное дело из-за драки в кафе Источник: Типичный Переславль-Залесский / Telegram

В Ярославской области посиделки двух компаний в кафе закончились массовой дракой и жестким нападением. Об инциденте в чайхане «Омар-Хайям» на улице Строителей в Переславле-Залесском сообщили местные жители. По их словам, конфликт произошел вечером 19 ноября. Подробности случившегося опубликовали в телеграм-канале «Типичный Переславль-Залесский». «Компания молодых людей, вооруженная „предметом, похожим на пистолет“ и полицейской дубинкой, спровоцировала конфликт в заведении. В результате чего пострадали люди. Также сообщается, что исчез автомобиль», — говорилось в первом посте про случившееся.

Разборки попали на видео Источник: Типичный Переславль-Залесский / Telegram

Сообщение было проиллюстрировано видео с камер наблюдения в зале заведения. На записи двое мужчин нападают на третьего. Один из агрессоров несколько раз ударяет оппонента дубинкой, а его спутник вытянул вперед руку с зажатым в ней предметом, напоминающим пистолет. Мужчины кричали, матерились и угрожали расправой. Позже в городском телеграм-канале появился новый пост, где очевидец рассказывал о причинах начала конфликта. По его словам, в тот вечер в заведении якобы отдыхала компания мужчин, среди которых был 11-летний сын одного из них. За другим столом выпивали еще около десяти человек. В какой-то момент они стали вести себя шумно. «Находясь в нетрезвом состоянии, они слишком громко и нецензурно между собой ругались, на что парням пришлось сделать замечание, подчеркнув что с нами сидит ребенок, и попросили не ругаться матом при ребенке. На что ребята в наглой форме получили ответ, мол, если что-то не устраивает, езжайте к себе домой. После чего ребята ответили, что они и так дома, что не понравилось другой компании», — рассказали в телеграм-канале «Типичный Переславль-Залесский».

После разборок на одном из столов обнаружили гильзу Источник: Типичный Переславль-Залесский / Telegram

После этого якобы один из участников конфликта позвал на улицу отца мальчика. Там началась драка. Судя по видео с камер, очень быстро она переросла в побоище. На улицу вышли и другие посетители заведения. Некоторые просто смотрели на случившееся, не вмешиваясь в разборку. «В итоге начали бить со своей шайкой парня на глазах у его сына. Друг парня, поняв, что силы не равны, добежал до машины и взял травматический пистолет, чтоб попытаться защитить своего друга. После того как толпу более-менее получилось успокоить, ребята были вынуждены взять испуганного ребенка и быстро отвести к маме, чтоб она его успокаивала, так как ребенок слишком был напуган и плакал. Отец ребенка с другом в отчаянном состоянии вернулись в кафе, после чего был избит хозяин кафе, так как он тоже был одним из участников массового застолья», — рассказал очевидец инцидента.

Участники конфликта начали драку на улице Источник: Типичный Переславль-Залесский / Telegram

«Мы были против этих публикаций» В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Деталей произошедшего пока не раскрывают. Корреспондент 76.RU обратился за пояснениями о случившемся в чайхану «Омар-Хайям», однако там отказались от комментариев. «Я ничего рассказать не могу. Мы были против всех этих публикаций. Я ничего не знаю насчет этого», — рассказал сотрудник заведения. Он также пояснил, что на месте утром 21 ноября не было никого, кто мог бы озвучить детали конфликта.