«Начали бить на глазах у сына»: разборки в стиле 90-х в Ярославской области попали на видео

В Ярославской области посиделки двух компаний в кафе закончились массовой дракой и жестким нападением. Об инциденте в чайхане «Омар-Хайям» на улице Строителей в Переславле-Залесском сообщили местные жители.
По их словам, конфликт произошел вечером 19 ноября. Подробности случившегося опубликовали в телеграм-канале «Типичный Переславль-Залесский».
«Компания молодых людей, вооруженная „предметом, похожим на пистолет“ и полицейской дубинкой, спровоцировала конфликт в заведении. В результате чего пострадали люди. Также сообщается, что исчез автомобиль», — говорилось в первом посте про случившееся.
Сообщение было проиллюстрировано видео с камер наблюдения в зале заведения. На записи двое мужчин нападают на третьего. Один из агрессоров несколько раз ударяет оппонента дубинкой, а его спутник вытянул вперед руку с зажатым в ней предметом, напоминающим пистолет. Мужчины кричали, матерились и угрожали расправой.
Позже в городском телеграм-канале появился новый пост, где очевидец рассказывал о причинах начала конфликта. По его словам, в тот вечер в заведении якобы отдыхала компания мужчин, среди которых был 11-летний сын одного из них. За другим столом выпивали еще около десяти человек. В какой-то момент они стали вести себя шумно.
«Находясь в нетрезвом состоянии, они слишком громко и нецензурно между собой ругались, на что парням пришлось сделать замечание, подчеркнув что с нами сидит ребенок, и попросили не ругаться матом при ребенке. На что ребята в наглой форме получили ответ, мол, если что-то не устраивает, езжайте к себе домой. После чего ребята ответили, что они и так дома, что не понравилось другой компании», — рассказали в телеграм-канале «Типичный Переславль-Залесский».
После этого якобы один из участников конфликта позвал на улицу отца мальчика. Там началась драка. Судя по видео с камер, очень быстро она переросла в побоище. На улицу вышли и другие посетители заведения. Некоторые просто смотрели на случившееся, не вмешиваясь в разборку.
«В итоге начали бить со своей шайкой парня на глазах у его сына. Друг парня, поняв, что силы не равны, добежал до машины и взял травматический пистолет, чтоб попытаться защитить своего друга. После того как толпу более-менее получилось успокоить, ребята были вынуждены взять испуганного ребенка и быстро отвести к маме, чтоб она его успокаивала, так как ребенок слишком был напуган и плакал. Отец ребенка с другом в отчаянном состоянии вернулись в кафе, после чего был избит хозяин кафе, так как он тоже был одним из участников массового застолья», — рассказал очевидец инцидента.
«Мы были против этих публикаций»
В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Деталей произошедшего пока не раскрывают.
Корреспондент 76.RU обратился за пояснениями о случившемся в чайхану «Омар-Хайям», однако там отказались от комментариев.
«Я ничего рассказать не могу. Мы были против всех этих публикаций. Я ничего не знаю насчет этого», — рассказал сотрудник заведения.
Он также пояснил, что на месте утром 21 ноября не было никого, кто мог бы озвучить детали конфликта.
Мы опубликуем подробности случившегося, как только правоохранители озвучат официальную версию событий.