НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

4 м/c,

южн.

 756мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,73
EUR 92,60
Экопроекты российских компаний
Массовая драка в кафе. Видео
«Умные решения»
Продают скандальный недострой
Компании, которые создают будущее области
Благоустройство сквера в центре
Детские спектакли на Новый год
Петров стал «Актером года»
Шайба попала в голову
Криминал «Начали бить на глазах у сына»: разборки в стиле 90-х в Ярославской области попали на видео

«Начали бить на глазах у сына»: разборки в стиле 90-х в Ярославской области попали на видео

Конфликт начался в одном из местных заведений

1 112
В Ярославской области возбудили уголовное дело из-за драки в кафе | Источник: Типичный Переславль-Залесский / TelegramВ Ярославской области возбудили уголовное дело из-за драки в кафе | Источник: Типичный Переславль-Залесский / Telegram

В Ярославской области возбудили уголовное дело из-за драки в кафе

Источник:

Типичный Переславль-Залесский / Telegram

В Ярославской области посиделки двух компаний в кафе закончились массовой дракой и жестким нападением. Об инциденте в чайхане «Омар-Хайям» на улице Строителей в Переславле-Залесском сообщили местные жители.

По их словам, конфликт произошел вечером 19 ноября. Подробности случившегося опубликовали в телеграм-канале «Типичный Переславль-Залесский».

«Компания молодых людей, вооруженная „предметом, похожим на пистолет“ и полицейской дубинкой, спровоцировала конфликт в заведении. В результате чего пострадали люди. Также сообщается, что исчез автомобиль», — говорилось в первом посте про случившееся.

Разборки попали на видео

Источник:

Типичный Переславль-Залесский / Telegram

Сообщение было проиллюстрировано видео с камер наблюдения в зале заведения. На записи двое мужчин нападают на третьего. Один из агрессоров несколько раз ударяет оппонента дубинкой, а его спутник вытянул вперед руку с зажатым в ней предметом, напоминающим пистолет. Мужчины кричали, матерились и угрожали расправой.

Позже в городском телеграм-канале появился новый пост, где очевидец рассказывал о причинах начала конфликта. По его словам, в тот вечер в заведении якобы отдыхала компания мужчин, среди которых был 11-летний сын одного из них. За другим столом выпивали еще около десяти человек. В какой-то момент они стали вести себя шумно.

«Находясь в нетрезвом состоянии, они слишком громко и нецензурно между собой ругались, на что парням пришлось сделать замечание, подчеркнув что с нами сидит ребенок, и попросили не ругаться матом при ребенке. На что ребята в наглой форме получили ответ, мол, если что-то не устраивает, езжайте к себе домой. После чего ребята ответили, что они и так дома, что не понравилось другой компании», — рассказали в телеграм-канале «Типичный Переславль-Залесский».

После разборок на одном из столов обнаружили гильзу | Источник: Типичный Переславль-Залесский / TelegramПосле разборок на одном из столов обнаружили гильзу | Источник: Типичный Переславль-Залесский / Telegram

После разборок на одном из столов обнаружили гильзу

Источник:

Типичный Переславль-Залесский / Telegram

После этого якобы один из участников конфликта позвал на улицу отца мальчика. Там началась драка. Судя по видео с камер, очень быстро она переросла в побоище. На улицу вышли и другие посетители заведения. Некоторые просто смотрели на случившееся, не вмешиваясь в разборку.

«В итоге начали бить со своей шайкой парня на глазах у его сына. Друг парня, поняв, что силы не равны, добежал до машины и взял травматический пистолет, чтоб попытаться защитить своего друга. После того как толпу более-менее получилось успокоить, ребята были вынуждены взять испуганного ребенка и быстро отвести к маме, чтоб она его успокаивала, так как ребенок слишком был напуган и плакал. Отец ребенка с другом в отчаянном состоянии вернулись в кафе, после чего был избит хозяин кафе, так как он тоже был одним из участников массового застолья», — рассказал очевидец инцидента.

Участники конфликта начали драку на улице

Источник:

Типичный Переславль-Залесский / Telegram

«Мы были против этих публикаций»

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Деталей произошедшего пока не раскрывают.

Корреспондент 76.RU обратился за пояснениями о случившемся в чайхану «Омар-Хайям», однако там отказались от комментариев.

«Я ничего рассказать не могу. Мы были против всех этих публикаций. Я ничего не знаю насчет этого», — рассказал сотрудник заведения.

Он также пояснил, что на месте утром 21 ноября не было никого, кто мог бы озвучить детали конфликта.

Мы опубликуем подробности случившегося, как только правоохранители озвучат официальную версию событий.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Драка Кафе Конфликт Полиция Уголовное дело Переславль-Залесский
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY4
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
46 минут
На Кирова похлеще . В МВД зарплаты копейки патрулировать не кому , итоги оптимизации
Гость
49 минут
Страна ускоренными темпами скатывается в 90-е. Страшно.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Непохожие на нас имеют право на счастье». Почему нужно обязательно найти и посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»
Надежда Губарь
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление