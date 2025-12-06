НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Нельзя доверять даже родственникам. Как безобидная открытка может лишить вас денег — объясняем схему

Перед праздниками мошенники находят новые способы обмана

121
Вирусом может быть даже изображение или видео

Вирусом может быть даже изображение или видео

Источник:
Алексей Волхонский / V1.RU

В преддверии праздников мошенники начали отправлять россиянам «новогодние открытки», которые на самом деле — вредоносные файлы с программами для кражи данных. Об этой схеме предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Мошенники традиционно используют праздничный период для активизации своих схем, и рассылка „новогодних открыток“ с вредоносным ПО — один из самых популярных приемов. В такие моменты злоумышленники рассчитывают на доверчивость людей, которые не ожидают угрозы от безобидного, на первый взгляд, поздравления. Эмоциональный контекст праздников снижает бдительность, и вредоносные вложения открываются гораздо чаще», — сказал он РИА Новости.

Опасность таких открыток в том, что вредоносные файлы маскируются под изображения или видео. После их открытия мошенники могут получить доступ к банковским приложениям пользователя, паролям или личной информации, что может привести к потере денег.

Технологии же позволяют сделать такие «подарки» правдоподобными. С помощью нейросетей мошенники могут не только создавать сами открытки, но и подделывать аватарки и аккаунты знакомых жертвы.

«Всё это делает фальшивые поздравления практически неотличимыми от настоящих, что повышает вероятность успешной атаки», — отметил Немкин.

Чтобы не попасться аферистам, нужно придерживаться простых правил:

  • не открывать файлы и ссылки, полученные от неизвестных адресатов;

  • если поздравление пришло от знакомого, но выглядит необычно или содержит предложение скачать архив, лучше уточнить лично, отправлял ли он сообщение;

  • пользоваться антивирусными программами и вовремя обновлять систему.

Также прочитайте, какие фразы могут использовать мошенники, чтобы втереться в доверие или запугать жертву.

Виктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
