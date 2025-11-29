«Никогда не было таких зверских убийств»: как в 90-е ловили первого скопинского маньяка

Расследование было тяжелым — неочевидно, но зверства связаны друг с другом Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа, «Криминальная Россия» (16+), выпуск от 23.05.2005, Сергей Петунин / YA62.RU

Многие знают скопинского маньяка Виктора Мохова, который с 2000 по 2004 год держал в подвале дома двух несовершеннолетних девочек. Он насиловал их, но не убивал. Школьниц нашли. Сейчас они уже взрослые, каждая живет своей жизнью. Преступник вышел на свободу из колонии в Саратовской области в марте 2021 года. После скандального интервью Ксении Собчак Скопинский районный суд запретил Мохову общаться с журналистами. Однако Виктор Мохов — не первый скопинский маньяк и даже не самый жуткий, признался в разговоре с журналистом YA62.RU следователь Дмитрий Плоткин. В 1991 году в небольшом рязанском городке орудовал серийный насильник, убийца, вор и поджигатель Вячеслав Маркин. Дмитрий Плоткин в деталях рассказал нам про первого скопинского маньяка.

Сразу оговорим: первым скопинским маньяком Вячеслав Маркин считается из-за прописки и особо жестких преступлений.

«Жертв не выбирал» Лихие 90-е были для всей страны неспокойными: орудовали группировки, а грабежи стали чем-то вроде обыденности. Реже были убийства — в основном бытовые или связанные с бандами, но не серийные. Но в 1991 году в Рязанской области появляется человек, который вскрывает любые замки на дверях, убивает и грабит женщин. Зимой 1991 года в многоэтажке на Московском шоссе в Рязани нашли первую жертву — без одежды, со следами пыток ножницами. Зинаиду Тарасову повесили на сушилке в ванной комнате, пока ее муж был на работе на станкозаводе. Денег толком не платили, в тот год зарплату выдавали вещами — китайскими пуховиками и швейными машинками. То есть красть у семьи было практически нечего, разве что были небольшие накопления. Деньги убийца нашел и забрал. «Женщина на пенсии была, тогда в 55 лет уходили, а супруг работал. У первого следователя вообще было подозрение, что это муж убил, потому что он всегда возвращался в одно время, а здесь задержался на час или полтора. Но дальше смотреть дело начали мы», — говорит Плоткин.

В это же время в Скопинском районе сгорел дом. Как станет ясно позже, это была одна из самых жестоких расправ Вячеслава Маркина. Приехавшие пожарные нашли сразу три трупа — хозяйки дома, ее невестки и пятилетнего внука. Все — с признаками удушения и связанные. Молодую девушку еще и изнасиловали. Дом убитой семьи находился прямо по соседству с домом тещи душегуба. «Я туда выезжаю, начинаю работать и нахожу часы — точнее, то, что от них осталось. Муж невестки тогда поехал с другим ребенком одежду купить в Москву. А когда вернулся, показываем ему часы, а он говорит, что такие не носит, отец давно умер, а у матери такого не было.



Тем же днем приезжает милиционер из Новомичуринска и говорит, что там загорелась квартира. Внутри — снова удушенная женщина, связанная теми же морскими узлами. Поехали туда. За диваном нашли шляпу, но и здесь муж убитой говорил, что это не его. И здесь мы понимаем, что вещи мог оставлять кто-то "левый" », — отметил Плоткин. Эту женщину тоже изнасиловали. Из квартиры жертвы из Новомичуринска украли магнитофон «Комета», перстень с изображением русалки, две бутылки алкогольной настойки «Зубровка» и золотые ложки. Детали маленькие, но очень важные для следствия.

Еще одну жертву Вячеслав Маркин нашел в Москве — увидел, что в квартире не горит свет, вскрыл замок и стал дожидаться хозяев. По словам следователя, маньяк не выбирал жертв, он просто пробирался куда хотел. Конкретных целей у него не было. «Женщина была обычной мойщицей машины в райкоме партии. Маркин увидел у нее паек, который давали там, посчитал, что женщина на высокой должности и прилично зарабатывает. У нее действительно были деньги под матрасом. Но только потому, что та недавно продала дачу. Славик (так следователь назвал маньяка. — Прим. ред.) решил дождаться хозяйку, чтобы побольше взять с нее и скрыться. Вот женщина приходит, попила чайку, надела ночнушку, идет в спальню, и на нее в темноте сзади нападает Маркин. Он ее изнасиловал и начал спрашивать, где деньги. Она за жизнь испугалась и сказала, что под матрасом. Деньги он забрал, а хозяйку запер в чулане и дверь припер шваброй, чтобы она не смогла выбраться. Но ее спасли, она жива», — считает Дмитрий Плоткин. Во всех преступлениях была общая черта: у жертв что-то крали, их самих связывали веревками со сложным узлом. Все замки в домах и квартирах были профессионально вскрыты.

«Я питерский!», или Как попался Маркин Само по себе расследование было непростым. Казалось, что убийства между собой никак не связаны. Особенно если учитывать, что в скопинском селе Моховом и в Новомичуринске преступления совершили с разницей в несколько часов.

Расстояние от села Моховое до Новомичуринска — 30 километров, это около получаса езды на машине. Пешком можно дойти за 4–5 часов.

«У нас всё-таки в те годы случались убийства, но никогда не было таких зверских. И тут получается, что в Рязанской области появился человек, который вскрывает практически любые замки, проникает в квартиры, ждет женщин и, когда они приходят, душит, но в некоторых случаях не до конца. Обкрадывает квартиры, после чего исчезает. Мы стали заниматься делом и поняли, что попали впросак. Обычно у нас, следователей, есть так называемые фундаментальные движения, которые помогают раскрывать дела и находить зацепки. А тут ничего не выходит», — вспоминает Дмитрий Плоткин. В итоге задержали Вячеслава Маркина совсем не из-за жестоких преступлений, а по воле случая. Он неудачно пошутил над милиционерами в центре Рязани. Да еще и его тюремные наколки — в общем, привлек внимание. «Сидит мужик (Маркин. — Прим. ред.) на корточках возле "Первомайки" . Там была кафешка. Милиционеры начали считать деньги на обед. А этот с издевкой сказал: "Что, на обед не хватает?" Ребятам стало обидно, тогда получали мало очень в милиции. И один спросил, кто он, а Маркин отвечает: "Я питерский!"



Милиционер попросил документы, и в паспорте оказалась прописка в Скопине. В общем, возникли некоторые вопросы, и его отправили в РОВД — там рядом было», — рассказывает Дмитрий Плоткин.

Уже в отделе полиции маньяк начал уговаривать отпустить его: мол, дома жена с ребенком, они волнуются. По словам следователя, Вячеслав Маркин даже пустил слезу. А сам тем временем продумывал план побега. «Он сказал, что оставил деньги в гостинице и их могут украсть. Дежурный попросил сходить и посмотреть, а то потом им же предъявят претензии, если вещи и правда украдут. Маркин придумал вот что: зайти с майором в номер, оставить снаружи ключ и, закрыв его, убежать. Но майор тоже неглупый. Он взял наручники и пристегнул его к себе — так и пошли вместе рука об руку в гостиницу. А там денег-то и не было, зато нашлись украденные у убитой в Новомичуринске магнитофон «Комета», перстень с изображением русалки, две бутылки «Зубровки» и золотые ложечки», — говорит Дмитрий Плоткин. Майор, правда, не сразу понял, что эти вещи как-то связаны с трагедией в Новомичуринске. Здесь был момент удачи: как раз в это время на телетайп пришло сообщение о том, что убита женщина, а из квартиры похищены вещи — и список. Ровно те вещи, что были у Маркина. Еще одна случайность: обычно сообщения с телетайпа в милиции читали ближе к концу смены. Но в тот момент была проверка из Москвы, и смотреть заставляли сразу. «Вот дежурный вслух зачитывает весь перечень, и здесь заводят Маркина. Он спрашивает: "Ну что, забрали деньги из гостиницы?" , а майор, который ничего не знал еще, говорит: "Да нет там никаких денег! Только две бутылки настойки, перстень с русалкой, магнитофон…" , — как будто с телетайпа читал. Вот так Маркина засекли», — вспоминает Плоткин.

«Для него было главное — увернуться» Экспертиза показала, что шляпа, найденная в сгоревшей квартире в Новомичуринске, принадлежит именно Вячеславу Маркину. Часы из пожара в Скопинском районе, как выяснилось, тоже его. Но убийца до последнего отпирался. Чтобы расколоть маньяка, Дмитрию Плоткину пришлось очень постараться. «Я постепенно начал общаться с Маркиным. Этому не учат в университетах. Вот он стал о кражах рассказывать и признавать их. Для него было главное — увернуться от убийств, и, как он сам говорил, вообще сбежать от нас хотел.



Он постоянно говорил: "Если доказательства есть, я кражу признаю" . И я сделал ход конем с часами: отнес их к специалисту на восстановление. Он их полностью восстановил, были точь-в-точь, и я передал часы Маркину. А он уже и забыл, что они у него в штанах были и выпали, когда он убивал в Скопинском районе. Попросил себе оставить», — рассказывает Дмитрий Плоткин. Еще одно объективное доказательство — микрочастицы с халата убитой в Скопинском районе оказались на одежде жертвы из Новомичуринска. В Моховом маньяк изнасиловал молодую мать, а через несколько часов отправился в город, где также надругался над женщиной.

После этого запланировали еще одну экспертизу в Москве, но с маньяком ехать пришлось не на милицейской машине, а на обычном «Москвиче». Тогда очень не хватало служебных автомобилей. «Кругом пробки были, а ехал правительственный кортеж, и мы подвязались к крутой черной машине на нашем раздолбанном рязанском "Москвиче" , чтобы успеть на экспертизу. К нам побежал старый гаишник, спросил, кто мы, и, пока удостоверения доставали, Маркин сказал: "Я маньяк" и хотел убежать. Но ничего не получилось», — вспоминает Дмитрий Плоткин. В своих преступлениях Вячеслав Маркин в итоге признался. Но не раскаялся. Реальные мотивы зверских убийств трудно понять до сих пор, но следователь не исключает, что повлиять на это могло трудное детство. Откуда Маркин взялся в Скопине Вячеслав Маркин родился в Санкт-Петербурге. Его воспитывала только мать, твердой руки мальчику явно не хватало. Со школьных времен он начал «гастролировать» по регионам с кражами. До 90-х маньяк промышлял воровством в Душанбе, Пермской области и Кирове, но без убийств. Отсидев 14 лет в колонии, Маркин вышел на свободу и познакомился с будущей женой. Душегуб влюбился в подругу своего сокамерника Геннадия, который жил в Скопине.

«Маркина в колонии недолюбливали и хотели убить. Однажды за туалетом его ударили поленом по голове и бросили на морозе умирать. Геннадий спас его. После освобождения этот Гена пригласил Славу в гости к своей знакомой — красивой девушке нужно было заменить замок.



Татьяна понравилась Маркину. Он, чтобы казаться благородным, попросил Гену поскандалить с ней, чтобы они остались вдвоем и он ей помог. Гена начал кричать девушке: „ Вот, ты мне недоплачиваешь. Не буду на тебя работать!" — и ушел“, — вспоминает Дмитрий Плоткин.

