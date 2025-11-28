Ущерб на десятки миллионов: в Ярославской области вынесли приговор создательнице финансовой пирамиды

28 ноября в Ярославской области озвучили приговор Татьяне Фомичевой, обвиняемой в создании финансовой пирамиды в Рыбинске. Ей назначили пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как сообщили в прокуратуре, 29-летнюю Татьяну признали виновной по статье о мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба, в крупном и особо крупном размерах.

«В результате преступных действий 25 жителям региона причинен ущерб в размере более 27 млн рублей», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Суд удовлетворил исковые заявления потерпевших о взыскании причиненного ущерба. Приговор в законную силу не вступил.

Дело Татьяны Фомичевой рассматривалось в суде почти год. Ранее сообщалось о 129 местных жителях, которым был причинен ущерб в размере более 180 миллионов рублей. В ее пирамиду вкладывались знакомые и друзья, кто-то продавал машины, брал кредиты и влезал в долги.

«По версии следствия, в 2021–2022 гг. обвиняемая, обещая высокий доход от осуществления инвестиционной и брокерской деятельности, получала от граждан денежные средства. В целях создания видимости финансового успеха от вложений часть средств она возвращала клиентам, укрепляя их доверие и привлекая новые вклады», — указывали в ведомстве.

Еще три года назад Татьяна активно делилась историями о бизнесе в личном блоге, показывала дорогую иномарку, роскошную свадьбу на базе отдыха, брендовую одежду. Еще одной темой ее страницы было разоблачение финансовых мошенников и создателей других пирамид. Ей доверяли десятки, а то и сотни людей.