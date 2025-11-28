Ущерб на десятки миллионов: в Ярославской области вынесли приговор создательнице финансовой пирамиды

28 ноября в Ярославской области озвучили приговор Татьяне Фомичевой, обвиняемой в создании финансовой пирамиды в Рыбинске. Ей назначили пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Как сообщили в прокуратуре, 29-летнюю Татьяну признали виновной по статье о мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба, в крупном и особо крупном размерах.
«В результате преступных действий 25 жителям региона причинен ущерб в размере более 27 млн рублей», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
Суд удовлетворил исковые заявления потерпевших о взыскании причиненного ущерба. Приговор в законную силу не вступил.
Дело Татьяны Фомичевой рассматривалось в суде почти год. Ранее сообщалось о 129 местных жителях, которым был причинен ущерб в размере более 180 миллионов рублей. В ее пирамиду вкладывались знакомые и друзья, кто-то продавал машины, брал кредиты и влезал в долги.
«По версии следствия, в 2021–2022 гг. обвиняемая, обещая высокий доход от осуществления инвестиционной и брокерской деятельности, получала от граждан денежные средства. В целях создания видимости финансового успеха от вложений часть средств она возвращала клиентам, укрепляя их доверие и привлекая новые вклады», — указывали в ведомстве.
Еще три года назад Татьяна активно делилась историями о бизнесе в личном блоге, показывала дорогую иномарку, роскошную свадьбу на базе отдыха, брендовую одежду. Еще одной темой ее страницы было разоблачение финансовых мошенников и создателей других пирамид. Ей доверяли десятки, а то и сотни людей.
Уголовное дело в отношении Татьяны возбудили в январе 2023 года после заявлений пострадавших, когда вложившие крупные суммы жители, не получили обратно свои деньги. Сама девушка тогда оправдывалась тем, что все деньги потеряла на фьючерсах.
В профиле Фомичевой было написано «Делаю денежные медитации и грамотно инвестирую». Люди несли ей миллионы, кто-то сначала получал дивиденды. Но в конце 2022 года всё оборвалось. Сама Татьяна оправдывалась, что все деньги потеряла на фьючерсах.
Фьючерсный контракт — стандартизированный биржевой контракт, по которому продавец обязуется поставить покупателю определённый базовый актив (товар, ценную бумагу и т. д.) по заранее оговорённой цене в установленную дату в будущем.