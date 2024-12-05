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Криминал Создала пирамиду Обвиняют в мошенничестве на 184 миллиона: в Ярославской области передали в суд дело 28-летней блогерши

Обвиняют в мошенничестве на 184 миллиона: в Ярославской области передали в суд дело 28-летней блогерши

Она брала деньги у людей под предлогом инвестиций в торговлю на фондовом рынке

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5 комментариев

Блогера из Рыбинска Татьяну Фомичеву ждет суд по мошенничеству

Источник:

В Ярославской области в суд передали дело 28-летней блогерши из Рыбинска Татьяны Фомичевой. Ее обвиняют в мошенничестве в значительном, крупном и особо крупном размерах. Правоохранители считают, что девушка стала создательницей финансовой пирамиды, в которую люди вложили более 184 миллионов рублей.

— Ущерб причинен 129 жителям, — уточнили в прокуратуре Ярославской области.

По версии следствия, девушка привлекала деньги знакомых и незнакомых ей людей под предлогом инвестиций в торговлю на фондовом рынке, обещала высокую доходность.

— Чтобы создать видимость успешной деятельности, вкладчикам частично возвращали внесенные средства под видом прибыли, — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители говорят, что нелегальную деятельность обвиняемая вела в 2021–2022 годах. При этом в помощники она привлекала других людей, которые якобы не догадывались о ее истинных намерениях.

— Они подыскивали потенциальных клиентов и предоставляли услуги по доверительному управлению деньгами. Финансами инвесторов женщина распоряжалась по своему усмотрению, — добавила Ирина Волк.

Сейчас Татьяна Фомичева находится под стражей. Ее уголовное дело расследовалось региональным УМВД России. Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора Ярославской области Алексей Кукин. Рассматривать дело будут в Рыбинском городском суде. 29 ноября документы пришли в суд, а 2 декабря были переданы судье.

Обвинения Фомичевой предъявлены по части 2,3,4 статьи 159 УК РФ. По каждой части наказанием может стать лишение свободы от 5 до 10 лет.

Создала финансовую пирамиду
Источник:

Напомним, уголовное дело в отношении Татьяны Фомичевой возбудили в январе 2023 года. Причиной стали заявления от пострадавших, которые отдали девушке свои кровные. Кто-то даже брал кредиты и влезал в долги. Но назад деньги люди не получили. В личном блоге Татьяна выводила на чистую воду финансовых мошенников и создателей других пирамид. Объясняла, как работают подобные схемы. Подписчики ей доверяли. Тем более сама блогерша демонстрировала в своих соцсетях роскошную жизнь. Хвасталась покупкой «БМВ» и кадрами сногсшибательной свадьбы в 2021 году.

В профиле Фомичевой было написано «Делаю денежные медитации и грамотно инвестирую». Люди несли ей миллионы, кто-то сначала получал дивиденды. Но в конце 2022 года всё оборвалось. Сама Татьяна оправдывалась, что все деньги потеряла на фьючерсах.

— Я пыталась выкрутиться. Когда всё это началось, сначала реально торговали, потом всё в минус. Пришлось перекрываться. У меня никогда не было умысла оставлять себе средства. Никогда не было, — говорила сама девушка на одном из видео.

После заявлений, которые посыпались на Фомичеву в полицию, она написала явку с повинной.

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Блогерша Мошенничество Суд
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Комментарии
5
Гость
1 час
Пирамиды может строить только ЦБ и власть, другим это не положено 👊
Гость
1 час
Депутат от Единой России Валентина Терешкова просила депутатов и чиновников пойти добровольцами .«Люди, люди! Простые люди об этом просили просто. Наши патриоты: Чиновники депутаты должны показать пример 👏
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