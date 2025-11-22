«Закрыл каморку, расстегнул штаны». Что за балалаечник подражал маньяку и душил детей в Екатеринбурге

Домой детей учитель заманивал под предлогом проверки музыкальных инструментов Источник: читатель E1.RU

В Екатеринбурге 33-летний учитель игры на балалайке душил детей пакетами за деньги. Он приглашал учеников к себе домой и убеждал их, что так проверяет дыхание. У Артема Сергеевича было несколько аккаунтов в социальных сетях (сейчас все они заблокированы), один из них он зарегистрировал под именем Анатолия Сливко — так звали известного в Советском Союзе маньяка и педофила, который душил веревками мальчиков-подростков; правда, на суде, когда Артему избирали меру пресечения, он заявил, что никому не подражал: — По первому обвинению я признаю свою вину по части возможного причинения вреда здоровью детям, но откуда у следствия взялась версия о том, что я собираюсь кого-то убивать, я не знаю, никого убивать я не хотел, и в мыслях у меня этого не было. В итоге на время следствия Артем Ваганов будет находиться под арестом два месяца — до 19 января. В суде педагог пытался скрыть свое лицо от журналистов и закрывал его руками.

Артем руководил детским ансамблем в одной из городских школ. Дети периодически жаловались на вспышки агрессии у педагога. Но то, что происходило в его квартире, для родителей долгое время оставалось тайной. Пока один из учеников не снял на видео занятия на дому. Наши коллеги из Е1.RU рассказывают, что известно о педагоге. «В детстве был изгоем» Артем родился и вырос в пятиэтажке в районе автовокзала. И до последнего жил здесь. Соседи говорят, не видели, как он приводил к себе детей. И никаких криков не слышали. Раньше учитель жил в квартире вместе с бабушкой и мамой — педагогом русского языка и литературы. Об отце местные ничего не знают. «Слышала, что когда мама им забеременела, то пыталась избавиться от ребенка. Но аборт она не делала; видимо, какими-то народными способами: отраву ела или тяжести поднимала. Но в итоге он появился на свет. Они еще жили в маленькой квартире втроем. Тесно у них было», — рассказала E1.RU соседка Артема.

Артем живет в этом доме с самого рождения

Играть на балалайке Артем начал в детстве. Он был музыкантом школьного оркестра народных инструментов. Мальчишка выделялся среди сверстников. «Видно было, что он похож на инвалида. Страшненький такой. Ни с друзьями, ни с девушками его никогда не видели. Когда он школьником был, ходил всегда один. Может, и в классе своем изгоем был, — рассказала соседка. — Работал он не только в школе, но и в ЖЭКе, ходил в их телогрейке».

Подъезд, где находится квартира учителя, выглядит словно из фильма про маньяков

Бабушка Артема умерла много лет назад, а в 2021 году скончалась и мама. В квартире он остался один: свою семью к 33 годам педагог не создал. Ни жены, ни детей у него нет. «После того как мама умерла, он обрюзг. У него стали появляться последствия пагубных привычек, он мог прийти на работу с выхлопом. Курить начал в открытую. Раньше от мамы он скрывался, уважал ее очень», — рассказал знакомый Артема. Артем продолжил педагогическую династию. Он стал учителем, как и мама, при этом закончив культурологический факультет в Челябинском институте культуры, а до этого — Свердловский колледж искусств и культуры. В последнее время работал в отделе дополнительного образования в школе № 17, где не только вел курс игры на балалайке, но и следил за детьми на продленке. Много лет возглавлял детский балалаечный ансамбль «Обертон». «Очень замкнутый, я бы сказал, царство тьмы, ничего не понятно про него было. Но ученики на его курсы всегда с удовольствием ходили. Они к нему прям тянулись, — рассказал E1.RU коллега Артема. — Но когда я узнал о том, что он творил, для меня это не было прям какой-то неожиданностью. Самые тихие люди — это те, от кого можно всё что угодно ожидать». «Так лечил насморк» Когда появилось видео из квартиры учителя, на котором Артем сидит перед лежащим мальчиком и держит пакет у него на лице, родители обратились в полицию. Оттуда материал проверки передали в СК, там пока воздержались от комментариев.

Один из учеников снял процесс на видео

Знакомые подростков рассказали, что за «проверку дыхания» он обещал детям от 20 тысяч до 60 тысяч рублей. По их словам, на это купились несколько учеников. Известно, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни» (ст. 151.2 УК РФ). Артему грозит до трех лет колонии с запретом на профессию. Он находится под подпиской о невыезде. После публикации видео с удушениями с E1.RU связался бывший ученик балалаечника. Он заявил, что в начале своей педагогической карьеры преподаватель в другой школе отрабатывал с детьми не «технику дыхания», а практиковал «методы народной медицины». «В третьем классе, я тогда уже ушел из кружка, мы были на школьном дворе с одноклассниками. Он подошел ко мне и позвал с собой. Мы зашли в каморку его, он расспрашивал, не хочу ли я вернуться. А потом сказал: „Ты болеешь, что ли?“ Якобы знакомый доктор научил его лечить насморк. Закрыл дверь, расстегнул мне штаны и коснулся члена. И сказал: „Приходи на следующий день, я тебя еще пощупаю. Только никому об этом не рассказывай“», — поделился бывший ученик педагога. По словам молодого человека, он не послушал учителя и всё рассказал родителям. А те сообщили директору. На встречу с ними педагог так и не пришел и не объяснился, но сразу уволился из школы. «Мама с папой не стали писать заявление. Они не хотели травмировать мою психику, чтобы меня таскали по следователям. Я его встречал после этого на районе несколько раз. Один раз, я был уже взрослый, подошел к нему, спросил: „Совесть не мучает?“ Он сказал: „Мучает“ — и убежал, — говорит екатеринбуржец. — Я, как увидел его фотографию, сразу узнал его. И мать моя его сразу узнала». «Спасибо за поддержку» В 17-й школе учитель работал около пяти лет. Родители нынешних учеников Артема были в ужасе, когда увидели кадры, как он душит детей. Они такого не ожидали. «Он всегда выглядел очень безобидно. Его дети больше обижали, всерьез как учителя не воспринимали. Вели себя распущенно, — отметила мама одного из учеников. — Родители даже многие стали его защищать сначала, думали, что его подставили». Впрочем, некоторых родителей всё же тревожило поведение педагога. Одна из мам рассказала E1.RU, что забрала ребенка из кружка из-за того, что учитель бил его по рукам. На других детях учитель тоже срывался. «Ходил на балалайку один мальчик, который срывал уроки. Баловался, матом мог ругаться. Один раз Артем взял его за шею. Но не душил, просто за шею нехорошо взял. После этого они перестали ходить», — рассказала мама одного из учеников. После того как скандальное видео с удушением было опубликовано, Артем уволился из 17-й школы. В учебном заведении нашей редакции рассказали, что сделал он это по собственному желанию. В чате учитель сообщил родителям, что намерен преподавать свой курс в другом месте. «Обстоятельства сложились таким образом, что я увольняюсь, — написал Артем родителям своих учеников. — Если у кого-то будет желание продолжить занятия, то я подыскиваю работу в близлежащем районе, можно держаться на связи». Спустя полтора часа в чате появилось еще одно сообщение от педагога.

Последнее сообщение в чате педагог опубликовал 17 ноября