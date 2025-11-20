Звезду «Морских дьяволов» и «Убойной силы» задержали: его подозревают в распространении детской порнографии

Актера из сериалов «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и «Убойная сила» Владимира Колганова задержали в Санкт-Петербурге. Как считает следствие, он фотографировал и распространял в интернете снимки обнаженного ребенка. Подробности об этом сообщили наши коллеги из Starhit.ru.

В социальной сети в профиле Колганова некоторое время было размещено фото обнаженного ребенка. Оно висело там вплоть до задержания актера. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

«По данным следствия, фигуранты осуществили фотосъемку малолетнего потерпевшего, после чего один из них распространил фото на своей странице в социальной сети в свободном доступе и хранил его вплоть до дня его задержания. Другой ранее также хранил изготовленную им фотографию порнографического характера с участием малолетнего и разместил ее на той же странице», — рассказали нашим коллегам из «Фонтанки» в ГСУ СК по Петербургу.

По данным следствия, такие кадры актер делал вместе с товарищем. Отмечается, что они распространяли снимки не только в соцсетях, но и в даркнете и на зарубежных сайтах.

Сейчас в квартирах подозреваемых проводятся обыски.

Помимо того, что Колганов снимался в известных сериалах, он также входит в труппу Александринского театра.