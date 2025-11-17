Какие схемы сейчас используют мошенники: главные методы, из-за которых люди теряют все

Злоумышленники обманывают россиян чаще всего по телефону или через мессенджеры Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Наиболее распространенными в этом году остаются классические схемы обмана по телефону и через иностранные мессенджеры. Но также есть и другие уловки, которые активно используют мошенники и адаптируют их к новым технологиям. Подробности об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Давление на жертву

Мошенники все более изощреннее обманывают россиян с помощью звонков по телефону или через мессенджеры. По словам эксперта, преступники используют базы утечек, персонализированные обращения и даже поддельные «голоса» родственников с помощью нейросетей, чтобы вызвать доверие и заставить человека действовать под давлением.

Использование нейросетей

Одним из самых заметных трендов стали случаи использования искусственного интеллекта. С помощью него аферисты имитируют общение — так называемые дипфейк-звонки.

«Мошенники создают реалистичные аудио- и видеосообщения от имени сотрудников банков, следователей или близких людей. Это усиливает эффект психологического воздействия и снижает способность жертвы критически оценивать ситуацию», — подчеркнул Немкин

В России уже начали разрабатывать нормы, вводящие ответственность за использование ИИ в мошеннических целях, а также механизмы быстрой блокировки подозрительных номеров и ресурсов.

Обман с помощью инвестирования и маркетплейсов

Активно растет доля схем с использованием поддельных инвестированных платформ, криптообменников и маркетплейсов. В этом случае аферисты играют на стремлении граждан «выгодно вложиться» или же «купить дешевле». Жертву заманивают на фишинговые сайты, которые визуально не отличить от настоящих.

«Всё чаще такие ресурсы распространяются через таргетированную рекламу в соцсетях, что делает проблему особенно актуальной для молодёжи. Здесь ключевым направлением противодействия становится не только блокировка сайтов, но и развитие финансовой грамотности и медиагигиены», — объяснил эксперт.

Банковские переводы

Помимо вышеперечисленного злоумышленники используют схемы с «переводом самому себе» через Систему быстрых платежей (СПБ). Жертву убеждают объединить средства на одном счёте «для безопасности», после этого деньги быстро выводятся через сеть дропперов.

Дропперы — участники мошеннических схем, чья банковская карта или счет используются для перевода, обналичивания или отмывания похищенных у жертв денег. Они служат промежуточным звеном, помогая преступникам скрыть следы хищений. Даже если человек не знает, что участвует в схеме, его могут обвинить в содействии преступной деятельности и назначить уголовное наказание. За разовую передачу банковской карты за вознаграждение грозит до трех лет колонии.

Следует внимательнее относится к таким переводам, так как из-за нового закона о дропперстве можно получить до трех лет колонии. Подробнее о восьми таких уловках аферистов мы рассказали здесь.

Что делать

Немкин подчеркнул, что несмотря на активное развитие мошеннических схем, развивается система противодействие. Запускаются антифрод-платформы, совместные базы данных операторов связи и банков, маркировка звонков, самозапреты на кредиты и переводы — все эти меры постепенно создают цифровой «щит» вокруг граждан.

«Однако эффективность этой защиты во многом зависит от осознанности самих пользователей. Без базовых знаний о кибербезопасности даже самые совершенные технологии не смогут полностью защитить человека от обмана», — предупредил эксперт в разговоре с РИА «Новости».