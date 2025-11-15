«Собака отказалась есть человеческое мясо, а он пожарил»: как ловили людоеда из Старожилова. Рассказ следователя

За полгода 1993-го в Старожилове пропали четыре человека, все молодые Источник: «Криминальная Россия» (выпуск от 26.07.2004), Сергей Петунин / YA62.RU

В 90-е, во времена всеобщего разгула бандитизма, люди иногда просто пропадали без вести — этому никто уже особо не удивлялся. Но когда в небольшом поселке Старожилово Рязанской области один за другим начали бесследно исчезать парни и девушки, стало ясно, что это не просто какие-то случайные разборки.

Как выяснится позже, в Старожилове орудовал серийный убийца-людоед — он станет известен на всю страну как Чуня, или Монстр из Старожилово. Последнее прозвище Сергею Сопину дали в «Криминальной России» (16+).

Делом старожиловского маньяка-людоеда занимался Дмитрий Плоткин — легенда советского и российского сыска. Журналист YA62.RU пообщался со следователем, и спустя 32 года он рассказал о малоизвестных деталях жуткого дела.

Для Плоткина дело было непростым Источник: Сергей Петунин / YA62.RU

С чего всё началось

Март 1993 года. В рабочем поселке неспокойно: пропал 20-летний Сергей Воробьев, а вслед за ним в течение полугода бесследно исчезли Светлана Капотова (19 лет), Игорь Худотеплов (20 лет) и Елена Маркина (16 лет). Для Старожилова это было что-то очень необычное и страшное.

Дмитрий Плоткин, тогда руководитель группы по расследованию неочевидных убийств, как сегодня помнит день, когда ему передали дело.

«Ко мне пришел коллега и сказал: „Слушай, в Старожилове какие-то непонятки идут: люди пропадают“. Конечно, мы удивились, но поехали. Раньше там такого вообще не было», — рассказывает Плоткин.

В район выехали практически сразу. Дела о пропажах людей объединили в одно, и сначала следователь отправился к матери Сергея Воробьева: узнал, что парень работал на подсобном хозяйстве, а перед исчезновением неделю отсидел за мелкое хулиганство: матерился в общественном месте.

После освобождения Сергей Воробьев решил отпраздновать это и с бутылкой самогона пошел в гости к своему убийце. Сопин тогда в своих показаниях уверял, что друг хотел уехать из-за постоянного внимания к нему милиции. Их общая знакомая Марина Кокорина подтвердила эти слова. Убийце поверили.

Матери Воробьев сказал, что пошел к сестре Источник: «Криминальная Россия» (выпуск от 19.07.2004)

Светлана Капотова в день своего исчезновения, 4 сентября 1993 года, пошла на танцы с подругами. Но домой с ними не вернулась: посчитала, что еще рано уходить, и осталась в баре до закрытия. Свидетели видели, как в полночь девушка выходила из Дома культуры с двумя парнями.

Игорь Худотеплов в день исчезновения постоянно был на виду. Отправился на танцы, после провожал девушку. Она, кстати, говорила ему, что чувствует, будто за ними кто-то следит. Но молодой парень высмеял подругу, да и кто бы отнесся к таким словам серьезно. Домой Игорь не вернулся.

А Елена Маркина однажды вечером просто понесла в починку магнитофон. Больше ее никто не видел.

Заманивал в подвал и убивал

Своего друга Сергея Воробьева маньяк заманил в подвал под предлогом показать ворованные телевизоры и там убил.

Светлану Капотову людоед заметил случайно — она под утро шла уставшая домой из Дома культуры — и предложил подвезти ее. Сонная девушка долго не думала и села в машину, где, помимо убийцы, были еще и его друзья — Андрей Сибикин и Сергей Косицын.

Где закопали тело Светланы, остается загадкой даже спустя 23 года Источник: «Криминальная Россия» (выпуск от 19.07.2004)

Домой Светлану никто не повез, отморозки заехали в поля и изнасиловали девушку.

«Она взяла и сказала, что расскажет обо всём отцу и пойдет в милицию. Потом раздался выстрел, как говорил Сибикин. Свету облили бензином и сожгли. Где-то в паханых полях закопали, тело не нашли до сих пор. Но правило „нет тела — нет дела“ не сработало, и суд присяжных пришел к выводу, что Сопин причастен к убийству», — рассказывает Дмитрий Плоткин.

Игоря Худотеплова Сопин убил не своими руками. Его инструментом стал приезжий студент Максим Тарасов. Он буквально исполосовал свою жертву: на теле насчитали больше 30 ножевых ран. Но спровоцировал Тарасова на жуткое преступление именно Сопин. Маньяк оказался ловким манипулятором: воспользовался тем, что парни не ладили, выставил Худотеплова стукачом: мол, это именно он сдал милиции их общего знакомого Андрея Сибикина, которого искали за кражи.

Тело убитого закопали на пашне.

Зампрокурора Старожиловского района Юрий Прошкин рассказывал: «Родители уже сами на тот момент думали, что случилось что-то непоправимое» Источник: «Криминальная Россия» (выпуск от 19.07.2004)

Юная Елена Маркина стала жертвой обстоятельств. У девушки сломался магнитофон, а Сопин как раз занимался ремонтом. Вот она и пошла к нему.

«Когда Лена пришла забирать магнитофон, в гостях у Сопина был Максим. Девушка увидела у них полуржавый пистолет, испугалась, расплакалась. Убийцы побоялись, что она расскажет про оружие.

Сопин сказал: «Пойдем в подвал, там золото спрятано». Лена поверила, пошла с ними. Внизу лежал труп Воробьева. Конечно, она испугалась, умоляла отпустить, говорила, что никому ничего не расскажет», — продолжает Дмитрий Матвеевич.

Именно самую младшую жертву людоеда, Елену Маркину, Плоткин запомнил лучше остальных. Впереди у нее была вся жизнь: она ждала жениха из армии и жила у его матери. Мама школьницы умерла, а отец много пил.

«Мать взяла уже фактически невестку. Парень говорил: „Приду из армии и женюсь“», — в голосе следователя сквозит горечь.

С женихом Лена так и не встретилась Источник: «Криминальная Россия» (выпуск от 19.07.2004)

«Пожарил с картошкой»

Многие телешоу, даже самые популярные, говорят только об убийствах и вскользь упоминают, что Сергей Сопин был людоедом. Изначально у маньяка был такой план: завести собаку, кормить ее человеческим мясом, чтобы она в будущем могла убивать кого-то по приказу хозяина.

Первое время Сопин кормил пса говядиной, а после убийства Маркиной случилось нечто жуткое.

«Сопин решил скормить собаке органы Лены. Но собака отказалась есть человеческое мясо. Тогда они вместе с Максимом взяли и пожарили человечину с картошкой. Пригласили девчонок приезжих и говорили, что мама поросенка приготовила», — рассказывает следователь.

Сыну Сопина сейчас около 31–32 лет Источник: Сергей Петунин / YA62.RU

При этом маньяк, по словам Дмитрия Плоткина, был о себе очень высокого мнения.

«Сопин мнил себя „суперчеловеком“ — такая черта есть у многих серийных маньяков. Он сначала пробовал себя в Москве, но всё пошло через одно место. Пришлось вернуться в Рязанскую область, а жить где-то надо. В конюшне для него сделали что-то вроде однокомнатной квартиры из двух стойл, а работу дали — на тракторе навоз разгребать. Представляете, что там стало с „суперчеловеком“», — добавил Плоткин.

Дмитрий Плоткин назвал и еще один малоизвестный факт — Сопин, оказывается, был женат на момент зверских убийств. Его супруга тогда была беременна и после окончания расследования уехала в другой регион. Сейчас женщина живет спокойной жизнью.

Как вышли на Сопина

Сергея Косицына и Максима Тарасова задержали еще до того, как нашли тела убитых. Первого взяли за кражи, второго — за хранение пистолета. А на трупы случайно наткнулись местные ребятишки: бегали по полузаброшенному дому, спустились в подвал, а там…

Тогда-то у Косицына и развязался язык. Он рассказал всё, что знал.

Причем о кражах Косицын почти ничего не говорил Источник: «Криминальная Россия» (выпуск от 26.07.2004)

Разговорить Максима Тарасова оказалось еще проще. Слово за слово, и студент сам признался в убийствах.

«Работать приходится интеллектуально. Не пугая, не ругая, но как-то подводишь мысль, что вариант только один — признаться. Хотя они (подозреваемые. — Прим. ред.) знают, что признаваться плохо, но делают это», — пожимает плечами Плоткин.

Студент из Рязани во всех подробностях рассказал об убийстве Игоря и Лены. Но при этом твердил: убивал он не по своей воле. На следующем допросе Дмитрию Плоткину позвонили из морга, где шло вскрытие тела Лены.

«Мне звонят из морга и говорят: „Вскрываем тело девочки, а у нее отсутствуют внутренние органы“. Я был в шоке. Тогда Максиму очень повезло, что отменили смертную казнь», — считает Дмитрий Плоткин.

Выбора у Максима особо не оставалось, только помогать следствию, и, может быть, ему повезет. Он рассказал Плоткину, что Сергей Сопин «повязал его кровью», то есть, если Тарасов отказывался выполнять самые зверские указания, то маньяк грозил убить и его.

Так Максим Тарасов стал соучастником.

У трупа Воробьева не было почти половины головы, а на теле Маркиной — около 30 колото-резаных ран Источник: «Криминальная Россия» (выпуск от 26.07.2004)

«Делал ставку на суд присяжных»

Сергей Сопин до последнего отрицал свою причастность к ужасным преступлениям. Говорил, что во всем виноват только Максим, и надеялся, что суд присяжных будет на его стороне. Как же маньяк просчитался…

Это дело для Дмитрия Плоткина стало одним из самых запоминающихся Источник: Сергей Петунин / YA62.RU

«Сопин делал ставку на суд присяжных. Думал, ему поверят. Обычный суд и правда мог его не осудить, ведь тело Светы так и не нашли. Но присяжные посчитали его виновным, в том числе в убийстве Капотовой», — рассказывает Дмитрий Плоткин.

По его словам, работать с Сопиным было не труднее, чем с другими маньяками.

«В моей практике были люди жестче», — добавил Плоткин.

Приговор и судьбы людоедов

Итоговое заседание по делу «монстра из Старожилово» прошло 1 ноября 1996 года. Сергея Сопина приговорили к смертной казни, которую из-за отмены заменили на пожизненное заключение. Максима Тарасова и Андрея Сибикина — к 15 годам в колонии, а Сергея Косицына — к 2,5 года.

Сейчас Сергею Сопину 57 лет — по неофициальной информации на 2021 год, он отбывал наказание в Мордовской зоне. Тарасов и Сибикин уже освободились, но об их судьбах ничего неизвестно.