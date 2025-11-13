НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Был помощником Немцова: против ярославского экс-депутата возбудили уголовное дело

Был помощником Немцова: против ярославского экс-депутата возбудили уголовное дело

Его обвинили в участии в нежелательной организации

1 507
Экс-депутат Василий Цепенда стал фигурантом уголовного дела | Источник: Ярославская областная Дума / Vk.comЭкс-депутат Василий Цепенда стал фигурантом уголовного дела | Источник: Ярославская областная Дума / Vk.com

Экс-депутат Василий Цепенда стал фигурантом уголовного дела

Источник:

Ярославская областная Дума / Vk.com

Экс-депутат Ярославской областной Думы 50-летний Василий Цепенда стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, он участвовал в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ.

«По данным следствия, в августе 2025 года житель города Ярославля, находясь на территории иностранного государства, принимал участие в деятельности организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории Российской Федерации. При этом ранее мужчина решением суда был привлечен к административной ответственности за совершение аналогичных действий», — рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Указано, что выявить противоправную деятельность удалось оперативникам УФСБ России по Ярославской области.

Следственный отдел по Фрунзенскому району возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ «Участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние».

Сейчас следователи занимаются установлением всех обстоятельств случившегося и закреплением доказательственной базы.

Известно, что ранее Цепенда получил штраф в 5000 рублей за участие в деятельности нежелательной огранизации. Решение об этом было принято Фрунзенским районным судом Ярославля в июне 2025 года.

В материалах дела говорится, что Василий Цепенда разместил в «Фейсбуке» (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) гиперссылку на информационные материалы, издаваемые организацией «Объединение „Комитет-2024“» (Республика Польша) (нежелательная организация), включенной решением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Сам Цепенда на заседание не явился, а потому решение о наказании в виде штрафа было принято судом в его отсутствие.

Василий Цепенда с 2012 года занимал должность председателя Ярославского регионального отделения политической партии ПАРНАС, а также был членом федерального совета партии. При этом он являлся помощником политика Бориса Немцова, когда тот был депутатом Ярославской областной Думы.

После того как Борис Немцов был убит, Цепенда занял его место в Ярославской областной Думе, как участник партии. В 2018 году он сложил полномочия. А в 2019 вышел из партии ПАРНАС.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
10
JayroslavMudryi
2 часа
Общая стоимость недвижимости в Подмосковье, оформленной на семью генерала Попова, предварительно оценивается в 500 млн рублей — и следствие уже допрашивало в качестве свидетелей супругу и двух взрослых сыновей бывшего замминистра.
Гость
3 часа
Особенности русского языка... Оказывается, синонимом слова «нежелательный» является слово «запрещенный»...
Читать все комментарии
