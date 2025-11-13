Был помощником Немцова: против ярославского экс-депутата возбудили уголовное дело

Экс-депутат Василий Цепенда стал фигурантом уголовного дела Источник: Ярославская областная Дума / Vk.com

Экс-депутат Ярославской областной Думы 50-летний Василий Цепенда стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, он участвовал в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ.

«По данным следствия, в августе 2025 года житель города Ярославля, находясь на территории иностранного государства, принимал участие в деятельности организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории Российской Федерации. При этом ранее мужчина решением суда был привлечен к административной ответственности за совершение аналогичных действий», — рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Указано, что выявить противоправную деятельность удалось оперативникам УФСБ России по Ярославской области.

Следственный отдел по Фрунзенскому району возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ «Участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние».

Сейчас следователи занимаются установлением всех обстоятельств случившегося и закреплением доказательственной базы.

Известно, что ранее Цепенда получил штраф в 5000 рублей за участие в деятельности нежелательной огранизации. Решение об этом было принято Фрунзенским районным судом Ярославля в июне 2025 года.

В материалах дела говорится, что Василий Цепенда разместил в «Фейсбуке» (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) гиперссылку на информационные материалы, издаваемые организацией «Объединение „Комитет-2024“» (Республика Польша) (нежелательная организация), включенной решением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Сам Цепенда на заседание не явился, а потому решение о наказании в виде штрафа было принято судом в его отсутствие.

Василий Цепенда с 2012 года занимал должность председателя Ярославского регионального отделения политической партии ПАРНАС, а также был членом федерального совета партии. При этом он являлся помощником политика Бориса Немцова, когда тот был депутатом Ярославской областной Думы.